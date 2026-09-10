오아시스 재결합 다큐의 전략, 관객들은 좋겠네

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영화 '오아시스: 돈 룩 백 인 앵거'월트디즈니컴퍼니코리아
영국 웨일스 카디프에서 시작된 공연의 열기는 중남미를 거쳐 한국 고양 종합운동장까지 이어진다. 무대 한편을 지키는 펩 과르디올라 축구 감독(맨체스터 시티 FC)의 등신대 같은 유쾌한 도구의 등장과 함께 관객들이 일제히 등을 돌리고 신나게 몸을 흔드는 일명 '포즈난 댄스'는 현장 관객 모두를 하나로 묶어준다.
오아시스의 동명 명곡을 제목으로 사용한 이번 다큐멘터리가 특별하게 다가오는 이유는, 단순한 록밴드의 흥망성쇠에 국한되지 않고 지구 반대편 팬들의 삶을 깊이 있게 조명하기 때문이다. 오아시스를 들으며 우울증을 극복하고 서로의 우정을 확인했다는 제주도 해녀들의 고백을 비롯해, 맨체스터 아레나 테러 생존자 등 각국 젊은이들과 나눈 인터뷰는 이들의 음악이 가진 생명력이 얼마나 따뜻하고 큰 힘이 되었는지를 일깨운다.
공연이 끝난 뒤에도 자리를 떠나지 못한 채 감격의 눈물을 흘리는 어느 청년의 모습까지, 카메라가 포착한 다양한 팬들의 얼굴은 왜 전 세계 수많은 음악팬들이 오랜 기간 오아시스를 기다려왔는지를 간접적으로 설명한다.
팬들을 위한 종합선물세트