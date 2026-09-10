오아시스 재결합 다큐의 전략, 관객들은 좋겠네

▲영화 '오아시스: 돈 룩 백 인 앵거' 월트디즈니컴퍼니코리아

물론 <오아시스: 돈 룩 백 인 앵거>에 아쉬움이 전혀 없는 것은 아니다. 고가의 티켓 가격(가변 가격제) 논란이나 기타리스트 본헤드의 암 투병 사실 등은 언급조차 되지 않는다. 긴 세월에 걸쳐 등 돌리고 원수처럼 지냈던 형제의 진짜 비하인드 스토리 또한 깊이 있게 다루지 않는다. 작품 중간에 등장하는 어느 신부의 성당 설교 장면은 다소 겉도는 느낌을 주기도 한다.

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두 사람의 갈등과 투어를 둘러싼 구체적인 이야기보다 감정과 팬 서비스에 집중한 탓에 다큐멘터리로서의 깊이는 다소 얕은 편이다. 진실을 캐묻기보다 화해의 순간을 팬들이 즐기도록 만드는 것, 그것이 이 작품이 택한 전략이다. 리암이 노엘의 손을 잡아 올리고 초대형 스타디움을 가득 채운 관중의 떼창이 이어지는 순간, 영화가 가진 몇 가지 단점은 단숨에 씻겨 내려간다.

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<오아시스: 돈 룩 백 인 앵거>는 매끄럽게 완성된 세련된 전기 영화라기보다는 지난해 세계 각국 공연장을 뜨겁게 달군 밴드의 귀환과 그곳에 함께했던 사람들의 감정을 한데 모아둔 종합 선물 세트에 가깝다. 완벽하지 않기에 더욱 오아시스다운 이 작품은, 개인의 취향이 파편화된 요즘 같은 시대에도 음악이 사람과 사람을 다시 연결하고 치유할 수 있음을 보여주는 소중한 록 다큐멘터리다.

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