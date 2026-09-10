'3천 안타' 일본야구의 전설, 재일교포 장훈 별세

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재일교포인 일본프로야구의 영웅 장훈(일본명 하리모토 이사오) 해설위원이 별세했다. 향년 86세. 사진은 1978년 일본 프로야구 요미우리 자이언츠 선수 시절 장훈. 2026.9.10연합뉴스
재일교포인 일본프로야구의 '전설' 장훈이 86세를 일기로 별세했다.
전·현직 일본 프로야구 선수들로 구성된 명구회는 10일 "장훈 해설위원이 9일 오전 일본 도쿄 도내 병원에서 세상을 떠났다"라고 발표했다.
일본 NHK방송, 교도통신 등 현지 매체도 "일본 프로야구 최다 안타를 치며 '안타 제조기'로 불렸던 장훈 위원이 사망했다"라고 보도했다.
오른손 장애 딛고 일본 최고의 타자 되기까지
1940년 일본 히로시마에서 태어난 재일교포 2세 장훈 위원은 어린 시절 화상 때문에 오른손 장애를 입었고, 여섯 살 위 누나가 히로시마 원자 폭탄 투하로 세상을 떠나면서 큰 시련을 겪으며 성장했다.
오사카 나니와상고를 거쳐 1959년 도에이 플라이어스에 입단해 프로 무대에 데뷔한 장훈은 곧바로 신인왕에 오르며 두각을 나타냈다.
장훈 위원은 고교 시절 홈런 타자로 이름을 날렸지만, 타격 코치 마츠키 켄지로부터 "프로 무대에서 오래 살아남으려면 중장거리 타자가 더 유리하다"라는 조언을 듣고 타격의 힘보다는 정확도를 높이는 데 힘썼다.
그 결과 선수 생활을 하면서 타격왕에 7차례나 올랐고 1962년에는 퍼시픽리그 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 1976년에는 일본 최고 인기 팀 요미우리 자이언츠로 옮겨 대만 국적의 홈런 타자 오 사다하루(왕정치)와 함께 우승을 이끌기도 했다.
지금도 깨지지 않은 '3천 안타' 대기록... "위대한 야구인"