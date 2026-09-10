'3천 안타' 일본야구의 전설, 재일교포 장훈 별세

연합뉴스

재일교포인 일본프로야구의 영웅 장훈(일본명 하리모토 이사오) 해설위원이 별세했다. 향년 86세. 사진은 지난 2018년 서울에서 열린 소장품 기증식에서 포즈를 취하는 장훈. 2026.9.10그가 일본프로야구에 남긴 가장 큰 업적은 최다 안타 기록이다. 1980년 5월 28일 지바 롯데 선수였던 장훈 위원은 한큐 브레이브스전에서 홈런을 터뜨리며 일본 프로야구 사상 최초로 통산 3000안타를 달성했다.그 후 85개의 안타를 더 보태고 1981년 은퇴한 장훈 위원의 3085안타 기록은 아직도 깨지지 않고 있다. 통산 안타 2위 노무라 가쓰야가 2901개, 3위 오 사다하루가 2786개다.장훈 위원은 현역 은퇴 후 1990년 일본 야구 명예의 전당인 '야구 전당'에 헌액됐다. 해설가 및 평론가로 활동하면서 선수들의 실책이나 부진을 엄하게 꾸짖는 특유의 독설로 연예인 못지않은 인기를 끌기도 했다.한국 야구와의 교류에도 힘썼다. 1982년 한국 프로야구 출범을 앞두고 한국야구위원회(KB0) 총재 특별보좌역을 맡아 2005년까지 꾸준히 활동했으며, 2007년 대한민국 국민훈장 무궁화장을 받았다.장훈 위원은 한국인이라는 자부심을 숨기지 않으면서 차별을 견디고 한국 국적을 유지했다. 다만 은퇴 후 일본으로 국적을 바꿨다. 일본 이름은 하리모토 이사오다.일본 유명 야구평론가 고지키는 <야후재팬>에 "장훈 위원은 기록에도, 기억에도 남는 위대한 야구인이었다"라며 "앞으로 새로운 스타가 나타났을 때 그의 평론을 들을 수 없다는 것이 아쉽다"라고 고인을 추모했다.