20년을 되감아 돌아온 애니메이션, 한국이 특히 사랑하는 까닭

▲시간을 달리는 소녀포스터 와이드릴리즈

그 여름, 소녀에게 다가온 사랑



영화가 마주하는 가장 무거운 선택은 결국 삶, 그리고 관계와 통하는 것이다. 시간을 달릴 수 있는 능력은 한도가 있다. 어느 순간 그 사실을 알아챈 마코토에게 남은 기회는 오로지 단 1번뿐이다.



현대 철학은 사랑이 무엇인가를 오래도록 논하였다. 사랑과 함께 마지막의 마지막까지 정의되지 않은 것은 오로지 정의와 예술뿐이었다. 세상 수많은 이들이 아무렇지 않게 쓰는 이 같은 단어의 남용 가운데서 나와 네가 염두한 단어의 의미가 전혀 다른 사례가 곳곳에서 발견됐다. 누군가에게 사랑은 남녀의 열렬함이고, 다른 누구에겐 그를 넘어선 베풂이기도 했다. 누군가에겐 사랑인 것이 다른 누구에겐 사랑이 아니었다. 사랑이란 말이 사람마다 전혀 달리 쓰이는 가운데, 그 모든 쓰임을 포괄할 수 있는 진짜 정의가 무엇인지를 놓고 사고할 줄 아는 이들이 오래 고민한 때가 있었다.



오랜 숙고 끝에 나는 사랑이란 나 자신을 넘어서 다른 이를 우선하는 마음이라 결론내렸다. 개체로 태어난 인간이 자기를 넘어 타인을, 다른 존재를 앞세우는 것이 사랑의 진짜 뜻이라고 여기게 되었다. 그래야만 세상에서 사랑이라 말하는 많은 경우를 포괄하면서도 사랑 곁에 붙은 사랑 아닌 것을 덜어낼 수 있었다.



마코토 앞에 놓인 문제가 꼭 이와 같아서 이 아이는 제 인생에 처음 찾아온 문제를 사랑으로 키워나간다. 영화는 마코토와 그녀 곁에 선 또 다른 이를 통하여서 사랑이란 무엇인지를, 삶에 정말로 중요한 것이 그와 관련이 있는지를 묻는다. 나는 <시간을 달리는 소녀>가 진실로 많은 이들에게 통한 이유가 바로 이 물음의 진정성에 있다고 여긴다.



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