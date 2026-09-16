20년을 되감아 돌아온 애니메이션, 한국이 특히 사랑하는 까닭

벌써 네 번째 재개봉이다. <시간을 달리는 소녀> 이야기다. 한국에서도 유명한 일본 애니메이션 감독 호소다 마모루의 대표작으로, 개봉 20주년을 맞아 이뤄진 4K 디지털 리마스터링에 발맞춰 16일 재개봉이 확정됐다.
20년 전 애니메이션은 디지털본이라 할지라도 극장 상영용 마스터소스가 현재보다 현저히 낮은 해상도로 출력돼 있게 마련이다. 디지털 리마스터링은 상영 당시 마스터소스를 가능한 높은 해상도로 다시 랜더링해 출력하는 작업이다. 쉽게 말해 현 시점에서 가능한 기술력을 동원해 원본을 보정하고 복원한다는 뜻이겠다. 2026년 현 시점에선 4K 해상도 재출력이 가능한데, 훨씬 선명해진 색감부터 작가의 의도에 더 부합하는 명암까지를 표현할 수가 있어 작화에 손대지 않고서도 더 나은 작품을 보는 듯한 기분을 안기기도 한다. 이 덕분에 올해만 해도 벌써 10여 편의 일본 애니메이션이 디지털 리마스터링을 거쳐 한국에 재개봉하기도 했다.
특히 애니 디지털 리마스터링은 색감이 크게 선명해진다는 점에서 시각적 쾌감을 더한다. <시간을 달리는 소녀>와 같이 여름의 청량감이 돋보이는 작품에선 그 효과가 배가된다. 푸른 하늘, 새하얀 교복, 저무는 석양이 빚어내는 특별한 감각적 조화가 훨씬 산뜻하고 청량한 느낌을 주는 것이다. 이번 재개봉에 유달리 많은 애니팬의 관심이 모이는 이유가 되겠다.