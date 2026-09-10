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피오로 vs. 그라소, '거리'와 '압박'의 싸움이 시작된다

피오로 vs. 그라소, '거리'와 '압박'의 싸움이 시작된다

[UFN 288] 긴 리치 앞세운 피오로와 복싱·그래플링의 그라소

김종수(oetet)
26.09.10 17:39최종업데이트26.09.10 17:39
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마농 피오로(사진 오른쪽)는 원거리를 유지하면서 상대가 들어올때를 기다리다가 받아치는 카운터에 능하다.
마농 피오로(사진 오른쪽)는 원거리를 유지하면서 상대가 들어올때를 기다리다가 받아치는 카운터에 능하다.UFC 제공

마농 피오로(36, 프랑스)와 알렉사 그라소(33, 멕시코)가 UFC 여성부 플라이급 정상으로 향하는 길목에서 충돌한다. 둘은 13일(한국시간) 미국 애리조나주 글렌데일 데저트 다이아몬드 아레나에서 있을 '노체 UFC 4'에서 맞붙는다.

공식적으로는 타이틀이 걸리지 않은 경기지만, 현재 두 선수의 위치를 고려하면 사실상 차기 챔피언 경쟁의 방향을 가늠할 수 있는 중요한 승부다. UFC 공식 랭킹에서 피오로는 여성부 플라이급 2위, 그라소는 3위에 올라 있다. 더구나 최근 발렌티나 셰브첸코가 부상으로 타이틀을 반납하면서 디비전의 지형 자체가 크게 흔들리는 분위기다.

UFC는 셰브첸코의 공백을 메우기 위해 에린 블랜치필드와 왕충의 타이틀전을 추진하고 있다. 따라서 이번 경기에서 승리하는 선수는 새로운 챔피언이 탄생한 이후 가장 먼저 도전권을 노릴 수 있는 위치로 올라설 가능성이 크다.

피오로에게 이번 경기는 정상 경쟁에서 다시 자신의 이름을 각인할 기회다. 피오로는 UFC 데뷔 이후 7연승을 달리며 타이틀전까지 올라갔다. 2025년 UFC 315에서는 셰브첸코와 5라운드까지 가는 접전을 벌였지만 판정으로 패했다. 그러나 패배 이후 흔들리지 않았다.

지난해 10월 재스민 자스다비시우스를 상대로 불과 74초 만에 TKO승을 거두며 곧바로 상위권 경쟁력을 회복했다.

그라소는 더욱 절실하다. 한때 셰브첸코를 꺾고 UFC 여자 플라이급 챔피언에 올랐던 선수지만, 이후 세 차례 셰브첸코와의 대결에서 승리를 추가하지 못했고 나탈리아 실바에게도 판정패했다.

급격한 하락세가 예상되던 상황에서 지난 3월 메이시 바버를 1라운드에 제압하며 반등했다. 이번 피오로전은 그 승리가 단순한 부활이었는지, 다시 챔피언을 노릴 수 있는 수준으로 돌아왔다는 증명이 될지를 가르는 시험대다.

두 선수의 파이팅 스타일은 뚜렷하게 다르다. 피오로는 신체조건과 운동능력을 바탕으로 긴 거리를 지배하는 파이터이고, 그라소는 복싱을 기반으로 상대와의 교환 과정에서 기회를 만들어내는 선수다. 결국 이번 경기의 핵심은 누가 자신의 전장을 만들 수 있느냐에 달려 있다.

알렉사 그라소(사진 오른쪽)는 거리를 좁혀 복싱 싸움을 벌이는 쪽으로 승부를 끌고 가야 한다.
알렉사 그라소(사진 오른쪽)는 거리를 좁혀 복싱 싸움을 벌이는 쪽으로 승부를 끌고 가야 한다.UFC 제공

긴 거리에서 싸우려는 피오로, 먼저 거리를 좁혀야 하는 그라소

피오로의 가장 큰 무기는 상대가 공격을 시도하기 전에 자신이 유리한 위치를 선점하고, 긴 거리에서 지속적으로 공격을 쌓는 능력이다. 가라테를 기반으로 한 움직임에 잽과 사이드킥, 바디킥을 결합한다.

상대가 앞으로 들어오면 뒷걸음질만 치면서 피하는 것이 아니라 킥으로 진입 자체를 어렵게 만든다. 여기에 빠른 풋워크까지 갖추고 있어 상대 입장에서는 공격하기 위해 전진하는 순간부터 이미 피오로의 공격 범위에 들어가게 된다.

해외 격투기 전문매체 'MMA Mania'의 기술 분석도 이 부분을 이번 승부의 핵심으로 꼽았다. 피오로가 잽과 사이드킥, 왼발 바디킥으로 그라소를 먼 거리에서 묶어놓는다면 경기의 흐름을 자신이 원하는 방향으로 가져갈 수 있다는 평가다. 특히 피오로는 단순히 멀리서 공격하는 데 그치지 않고 상대가 거리를 좁히려는 순간 카운터를 연결하는 능력이 강점이다.

그라소에게는 상당히 까다로운 과제다. 그라소는 기본적으로 복싱 능력이 뛰어난 선수다. 펀치를 조합해 상대의 방어를 흔들고 가까운 거리에서 연속 공격을 만드는 능력이 있다. 문제는 피오로가 그라소가 원하는 복싱 거리에 쉽게 들어와 줄 가능성이 높지 않다는 점이다.

과거 나탈리아 실바전이 좋은 참고 사례다. 'MMA Mania'는 그라소가 실바전에서 상대의 빠른 움직임과 긴 거리, 높은 공격량에 고전했다고 분석했다. 실바가 먼저 공격하고 다시 빠지는 과정이 반복되면서 그라소가 자신의 복싱을 충분히 활용하지 못했다는 것이다.

피오로 역시 마찬가지다. 빠른 움직임과 긴 공격 거리를 갖추고 있다는 점에서 그라소에게 비슷한 난제를 만들 가능성이 있다.

따라서 그라소가 승리하려면 피오로를 쫓아다니는 경기를 해서는 안 된다. 먼저 공격을 시작하고, 피오로의 첫 번째 공격을 받아낸 뒤 즉각 두 번째 공격을 연결하는 방식으로 교환을 길게 만들어야 한다. 상대가 한 차례 공격하고 빠지는 흐름을 허용하면 피오로에게 유리한 라운드 운영이 반복될 수밖에 없다.

그라소에게는 또 하나의 무기가 있다. 바로 위기 상황에서 경기를 끝낼 수 있는 서브미션 능력이다. 셰브첸코를 상대로 리어네이키드 초크를 성공시켜 챔피언이 됐던 장면은 이를 상징한다. 피오로가 타격전에서 우위를 점한다고 해도 그라소가 클린치나 그래플링 상황을 만들어내면 경기의 성격은 완전히 달라질 수 있다.

마농 피오로(사진 왼쪽)는 이번 경기를 통해 타이틀 도전자 후보로서의 입지를 굳히려 한다.
마농 피오로(사진 왼쪽)는 이번 경기를 통해 타이틀 도전자 후보로서의 입지를 굳히려 한다.UFC 제공

피오로의 안정성이냐, 그라소의 한 방이냐... 승부는 초반부터 갈린다

이번 경기는 5라운드 타이틀전이 아니라 3라운드 경기다. 이 차이는 크다. 5라운드 경기라면 초반에 상대의 패턴을 파악하고 후반에 전략을 수정할 시간이 있지만, 3라운드에서는 한두 라운드의 열세가 그대로 패배로 이어질 가능성이 높다.

때문에 초반부터 누가 자신의 파이팅 스타일을 관철하느냐가 중요하다. 피오로는 굳이 위험을 감수할 이유가 없다. 긴 거리를 유지하면서 잽과 킥으로 점수를 쌓고, 그라소가 들어오는 순간 카운터를 노리는 것이 가장 효율적이다. 상대를 쓰러뜨리기 위해 무리하게 거리를 좁히기보다는 자신의 장점을 계속 반복하는 것이 승리에 가까운 방법이다.

피오로의 또 다른 강점은 테이크다운을 쉽게 허용하지 않는다는 점이다. 따라서 그라소가 타격에서 막히는 순간 그래플링으로 방향을 전환한다고 해도 생각만큼 쉽게 경기를 바꾸기 어렵다. 피오로가 원거리 타격과 방어 능력을 동시에 유지한다면 그라소는 결국 자신이 가장 불편한 장거리 싸움을 계속해야 한다.

그라소에게 필요한 것은 적극성이다. 케이지 중앙에서 피오로가 움직이도록 놔두면 안 된다. 압박을 통해 공간을 줄이고, 펀치 교환을 만들어야 한다. 특히 피오로의 공격을 단발성으로 받아내는 데 그치지 않고 두 번째, 세 번째 공격까지 이어가는 것이 중요하다.

'MMA Mania'는 이 대결에서 피오로의 거리 조절과 스피드가 승부를 가를 가능성이 높다고 전망하며 피오로의 판정승을 예상했다. 'Sherdog' 같은 경우 피오로의 체격과 신체능력, 기술적인 타격이 그라소에게 어려운 문제를 안길 수 있다고 평가하면서도, 그라소의 서브미션 능력은 언제든 경기의 흐름을 바꿀 변수로 꼽았다.

배당 역시 피오로 쪽으로 기울어 있다. 'MMA Mania'가 공개한 배당에서 피오로는 -250, 그라소는 +195를 기록했다. 수치만 놓고 보면 피오로의 우세가 뚜렷하다. 그러나 그라소는 이미 한 차례 셰브첸코를 꺾으며 예상 밖의 결과를 만들어낸 선수다. 단순히 배당만으로 결과를 단정하기 어려운 이유다.

결국 승부의 공식은 명확하다. 피오로가 거리와 속도를 지킨다면 판정으로 갈 가능성이 높다. 하지만 그라소가 초반부터 압박해 피오로의 움직임을 제한하고 복싱 교환이나 그래플링 상황을 만들어낸다면 예상은 얼마든지 달라질 수 있다.

이번 경기는 의미가 크다. 새로운 챔피언이 탄생할 여자 플라이급에서 누가 다음 도전자의 가장 앞줄에 설 것인지를 결정하는 사실상의 관문이다. 피오로에게는 '상위 랭커'에서 다시 '챔피언 타이틀전 후보'로 올라설 절호의 타이밍이다. 그라소에게는 전 챔피언이라는 과거의 이력을 현재의 경쟁력으로 되살릴 마지막 중요한 기회다.

13일 글렌데일에서 펼쳐질 15분. 피오로가 자신의 거리에서 경기를 지배할 것인지, 그라소가 그 거리를 무너뜨리고 다시 정상으로 향하는 문을 열 것인지 귀추가 주목된다.

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마농피오로 알렉사그라소 UFC여성부플라이급

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