피오로 vs. 그라소, '거리'와 '압박'의 싸움이 시작된다

UFC 제공

마농 피오로(사진 왼쪽)는 이번 경기를 통해 타이틀 도전자 후보로서의 입지를 굳히려 한다.이번 경기는 5라운드 타이틀전이 아니라 3라운드 경기다. 이 차이는 크다. 5라운드 경기라면 초반에 상대의 패턴을 파악하고 후반에 전략을 수정할 시간이 있지만, 3라운드에서는 한두 라운드의 열세가 그대로 패배로 이어질 가능성이 높다.때문에 초반부터 누가 자신의 파이팅 스타일을 관철하느냐가 중요하다. 피오로는 굳이 위험을 감수할 이유가 없다. 긴 거리를 유지하면서 잽과 킥으로 점수를 쌓고, 그라소가 들어오는 순간 카운터를 노리는 것이 가장 효율적이다. 상대를 쓰러뜨리기 위해 무리하게 거리를 좁히기보다는 자신의 장점을 계속 반복하는 것이 승리에 가까운 방법이다.피오로의 또 다른 강점은 테이크다운을 쉽게 허용하지 않는다는 점이다. 따라서 그라소가 타격에서 막히는 순간 그래플링으로 방향을 전환한다고 해도 생각만큼 쉽게 경기를 바꾸기 어렵다. 피오로가 원거리 타격과 방어 능력을 동시에 유지한다면 그라소는 결국 자신이 가장 불편한 장거리 싸움을 계속해야 한다.그라소에게 필요한 것은 적극성이다. 케이지 중앙에서 피오로가 움직이도록 놔두면 안 된다. 압박을 통해 공간을 줄이고, 펀치 교환을 만들어야 한다. 특히 피오로의 공격을 단발성으로 받아내는 데 그치지 않고 두 번째, 세 번째 공격까지 이어가는 것이 중요하다.'MMA Mania'는 이 대결에서 피오로의 거리 조절과 스피드가 승부를 가를 가능성이 높다고 전망하며 피오로의 판정승을 예상했다. 'Sherdog' 같은 경우 피오로의 체격과 신체능력, 기술적인 타격이 그라소에게 어려운 문제를 안길 수 있다고 평가하면서도, 그라소의 서브미션 능력은 언제든 경기의 흐름을 바꿀 변수로 꼽았다.배당 역시 피오로 쪽으로 기울어 있다. 'MMA Mania'가 공개한 배당에서 피오로는 -250, 그라소는 +195를 기록했다. 수치만 놓고 보면 피오로의 우세가 뚜렷하다. 그러나 그라소는 이미 한 차례 셰브첸코를 꺾으며 예상 밖의 결과를 만들어낸 선수다. 단순히 배당만으로 결과를 단정하기 어려운 이유다.결국 승부의 공식은 명확하다. 피오로가 거리와 속도를 지킨다면 판정으로 갈 가능성이 높다. 하지만 그라소가 초반부터 압박해 피오로의 움직임을 제한하고 복싱 교환이나 그래플링 상황을 만들어낸다면 예상은 얼마든지 달라질 수 있다.이번 경기는 의미가 크다. 새로운 챔피언이 탄생할 여자 플라이급에서 누가 다음 도전자의 가장 앞줄에 설 것인지를 결정하는 사실상의 관문이다. 피오로에게는 '상위 랭커'에서 다시 '챔피언 타이틀전 후보'로 올라설 절호의 타이밍이다. 그라소에게는 전 챔피언이라는 과거의 이력을 현재의 경쟁력으로 되살릴 마지막 중요한 기회다.13일 글렌데일에서 펼쳐질 15분. 피오로가 자신의 거리에서 경기를 지배할 것인지, 그라소가 그 거리를 무너뜨리고 다시 정상으로 향하는 문을 열 것인지 귀추가 주목된다.