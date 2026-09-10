현빈·정우성의 권력 전쟁, 시즌2에서 더 치열해졌다

▲디즈니플러스 '메이드 인 코리아2' 디즈니플러스

일련의 과정을 거치면서 <메이드 인 코리아2>는 시즌1과 비교해 이야기의 구성 방식에서도 큰 변화를 보여준다. 매회 독립적인 에피소드를 통해 주요 인물들의 비중을 달리했던 전편과 달리 이번 시즌은 처음부터 하나의 큰 틀 안에서 모든 인물이 긴밀하게 얽히는 방식으로 전개된다. 덕분에 이야기는 한층 밀도 있게 이어지고 핵심 인물들의 욕망은 보다 세밀하게 드러난다.

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여전히 삐뚤어진 야망을 품은 백기태, 야쿠자 1인자 자리를 차지하고자 양아버지마저 제거한 이케다, 형과 늘 대립각을 세운 동생 백기현(우도환 분)의 갈등, 권력자의 유고 상황에서 생존을 도모하는 천석중 비서실장(정성일 분) 등 각기 다른 환경에 놓인 인물들이 꾸미는 각양각색 이야기는 <메이드 인 코리아2>를 시즌1 못지않은, 혹은 그 이상의 흡인력을 가진 작품으로 만들어준다.

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여기서 눈에 띄는 것은 누구 하나 단순한 선악 구도로 그려지지 않는다는 점이다. 모든 인물이 자신이 목표를 위해 움직이고, 때로는 가족과 동료마저 배신할 수 있는 선택을 한다. 그래서 <메이드 인 코리아2>의 싸움은 누가 옳으냐를 가리는 대결이라기보다, 원하는 것을 얻기 위해 어디까지 갈 수 있느냐를 보여주는 생존 경쟁에 가깝다.

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격동의 한국 현대사는 <메이드 인 코리아2> 6부작 결말의 큰 그림을 일찌감치 알려주고 있다. 하지만 그 과정에서 백기태를 비롯한 주인공들이 어떤 선택을 하고 서로에게 어떤 변화를 만들어낼지는 여전히 궁금증을 자아낸다. 한층 더 거칠고 치열해진 이들의 생존 싸움이 앞으로의 전개를 기대하게 만든다.

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