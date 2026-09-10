현빈·정우성의 권력 전쟁, 시즌2에서 더 치열해졌다

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디즈니플러스 '메이드 인 코리아2'디즈니플러스
가진 자들이 더 많은 것을 탐하기 마련이다. 마약 밀매로 부와 권력을 쌓은 백기태였지만, 더 많은 것을 얻고자 하는 탐욕은 이제 돌이킬 수 없는 파국을 예고한다. 가상의 인물들을 중심으로 내용을 채웠지만, 우리는 1980년대 현대사를 통해 일찌감치 <메이드 인 코리아2>의 상당 부분을 짐작할 수 있는 상황이다.
황대식으로 새롭게 만들어낸 당시의 신군부는 잘 알려진 것처럼 5·18을 거치면서 기어코 권력을 장악하는 데 성공했다. 이에 반해 백기태는 엄연히 그들의 반대편에 놓인 인물이다. 즉, 어떤 형태로든 피할 수 없는 권력 전쟁에서 결코 승리할 수 없는 위치에 있다는 것이다. 달리 말하면 백기태의 패배는 엄연히 존재하는 역사라는 이름의 '스포일러'를 통해 이미 예견된 셈이다.
그럼에도 <메이드 인 코리아2>는 이미 정해진 역사의 결말에 모든 것을 기대지 않는다. 10·26 이후 만들어진 혼란을 바탕으로 백기태와 주변 인물들의 욕망을 빠르게 교차시키며 긴장감을 높인다. 절대 권력자의 유고 이후 중앙정보부와 청와대 내부에서 다시 꿈틀거리는 야욕은 피카레스크 드라마 속 재미를 책임지는 확실한 역할을 담당해준다.
촘촘해진 이야기, 더욱 선명해진 욕망