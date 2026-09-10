KT, '천적' 비슬리 꺾고 1위 탈환 이뤄낼까

KT위즈

2연승 행진 중인 KT, '천적'을 상대로 연승을 이룬 거여서 더 의미가 있다2위 KT가 주말 3연전 KIA에게 스윕패를 당한 아픔을 잊고, 파죽의 2연승 행진을 이어가고 있다. 1위 삼성과의 격차도 0.5게임 차이로 확 줄였다.단순한 2연승이 아니다. 2연승 기간 동안 상대한 선발이 KT에게는 쉽지 않은 선발들이었다. 8일 SSG와의 경기에서는 좌완 김건우, 9일 삼성과의 경기에서는 우완 원태인을 상대했다. 이들은 소속팀을 대표하는 '토종 에이스'들이었다.이들의 KT전 성적도 좋았다. 김건우는 5경기 3승 1패 평균자책점 2.67, 원태인은 3경기 1승 1패 평균자책점 3.24였다.타이트한 경기가 될 거라고 예상이 된 상황에서 KT 타선이 적재적소에 터져줬다. 8일 SSG전에선 2회에 3점을 뽑아내며 팀 리드를 지켰고, 9일 삼성전에선 6회에 2점을 뽑아내며 팀 리드를 지켜냈다.선발의 역할도 상당히 컸다. 8일 SSG전에서는 소형준, 9일 삼성전에서는 고영표가 차례대로 등판했다. 두 선발 모두 QS+ 투구를 선보였다. 소형준은 7이닝 1실점(1자책), 고영표는 7이닝 무실점을 기록했다.KT 이강철 감독도 "투타의 조화가 잘 이루어진 덕분에 승리할 수 있었다"라며 '팀 KT'를 높이 평가했다.