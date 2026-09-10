김도영 코뼈 골절, 아시안게임 정상 출전 가능할까

프로야구 KIA 타이거즈 간판스타 김도영에게 아시안게임 국가대표 차출을 코앞에 두고 또다시 부상 악령이 찾아왔다.김도영은 9일 광주기아챔피언스필드에서 열린 NC 다이노스와의 경기 도중, 두번째 타석에서 기습 번트를 시도하다가 공에 코를 맞고 부상을 당했다. 배트에 맞고 위로 굴절된 공이 하필 김도영의 코를 직격했다. 출혈까지 발생한 김도영은 교체되어 덕아웃으로 들어왔다. 병원에서 검진 결과는 우려한 대로 비골 골절상으로 확인됐다.김도영의 부상은 선수 본인은 물론이고 소속구단과 국가대표팀에 모두 대형 악재다. 현재 4위 KIA는 LG와 준PO 직행이 걸린 치열한 3위 경쟁을 벌이고 있는 상황에서 팀내 최고의 타자인 김도영을 당분간 정상적으로 활용하기 어렵게 됐다. 가뜩이나 아이치-나고야 아시안게임 차출 기간(9월 14일 -27일) 동안 김도영을 야구 국가대표팀에 보내줘야하는 KIA로서는, 김도영 없이 치러야하는 경기가 더욱 늘어나게 됐다.류지현 감독이 이끄는 야구대표팀으로서도 선수 소집을 불과 5일 남기고 주축 선수인 김도영의 갑작스러운 부상 소식은 뼈아프다. 그나마 불행 중 다행은, 현재로서는 김도영의 부상 상태가 아예 경기에 나서지 못하거나 아시안게임 차출이 불가능할 정도로 심각하지는 않다는 소식이다. 하지만 김도영이 완전한 컨디션이 아니라면, 아시안게임 5연패를 노리는 대표팀으로서는 전력운용에 차질이 불가피하다.김도영은 현재 KIA와 KBO리그를 대표하는 슈퍼스타다. 올 시즌 122경기에서 137안타 타율 .307, 40홈런, 99타점을 기록하며 MVP 후보로 거론될만큼 최고의 시즌을 보내고 있었다. 국가대표팀에서도 절대 빼놓을 수 없는 타선의 핵심 전력이다.다만 김도영의 커리어를 가로막은 것은 번번이 부상이었다. 2024년 생애 첫 MVP 수상 직후 이듬해에는 지난 2025년에는 무려 세 차례나 햄스트링 부상을 당하는 불운 속에 고작 30경기 출전에 그쳤다. 올해는 모처럼 건강하게 시즌을 소화하는 듯 했으나, 하필 중요한 고비에서 또다시 부상이 찾아왔다.김도영은 현재 홈런왕 경쟁에서 2위 오스틴(LG, 36개)에 불과 4개 차이로 앞서며 선두를 달리고 있다. 또한 앞으로 홈런을 추가하게 되면 1999년 샌더스(40개)를 넘어 타이거즈 역사상 단일시즌 프랜차이즈 최다홈런 신기록의 주인공이 된다. 김도영은 2009년 김상현 이후 타이거즈 출신으로는 17년 만이자, 생애 첫 홈런왕을 노리고 있다.김도영의 최대 경쟁자인 오스틴이 최근 10경기에서 단 1개의 홈런을 추가하며 페이스가 떨어진 상태이기는 하지만, 김도영이 이번 골절 부상으로 장기 결장하거나 컨디션이 급격히 떨어진다면 안심할 수 없는 격차다.또한 김도영에게 어쩌면 홈런왕보다 더 절실한 것은 역시 아시안게임이다. 아직 병역문제를 해결하지 못한 김도영에게도 이번 아시안게임 출전을 통하여 금메달 획득이 절실하다.김도영의 아시안게임 출전 여부는 부상 상태와 회복 기간에 달렸다. 프로야구에서 김도영과 비슷하게 코뼈 골절 부상을 당한 사례는 이전에도 여러 차례 존재했지만 회복 방식은 제각각이었다. 2021년 황재균(당시 KT 위즈)은 수비 도중 타구에 안면을 맞고 코뼈가 골절되어 수술을 받았다. 그리고 1군 경기에서 복귀하는 데 무려 38일이 걸렸다. 반면 2023년 서호철(NC)은 투수의 공에 안면을 직격 당했으나 다행히 수술을 피하면서 불과 이틀 만에 정상적으로 1군 경기에 출전한 사례도 있다.수술만 피한다면 김도영의 결장 기간은 생각보다 그리 길지 않을 수도 있다. 서호철처럼 빠르게 1군 경기에 복귀하거나 아시안게임 정상 출전 가능성도 높아진다. 축구나 농구 선수들의 안면부상 사례처럼 특수 제작된 안면보호 마스크를 착용하는 방법도 있다.문제는 김도영에게 주어진 회복기간이 너무나 짧다는 것이다. 국가대표팀 소집이 14일, 아시안게임 첫 경기 대만전이 21일이다. 김도영이 회복할 수 있는 시간이 2주도 안 남았는데, 그 전까지 소속팀 경기나 대표팀 훈련에는 정상 참가하지 못할 가능성이 높다. 그만큼 아시안게임에 출전하더라도 타격감과 컨디션 관리에 문제가 발생할 수 있다.또한 타격보다 더 문제가 되는 것은 수비 리스크다. 김도영은 당초 대표팀의 주전 3루수가 유력했다. 만일 김도영의 몸상태가 불확실하다면 수비를 포기하고 사실상 지명타자로 활용해야 한다.그런데 대표팀의 또다른 내야 자원인 문보경(LG)도 현재 허리 근육통에 시달리고 있어서 소속팀에서 결장하거나 지명타자로 나서는 경기가 많아진 실정이다. 문보경이 LG에서는 3루수지만, 대표팀에서는 주로 1루수 자원으로 기용되는 것을 감안하면 상황이 더 복잡해진다.만일 아시안게임에서 핵심 타자인 김도영과 문보경 둘 다 수비가 어려운 최악의 상황이 발생하게 된다면, 현 대표팀 내야진에서 3루 전문 수비가 가능한 선수는 노시환(한화)만 남게 된다. 또한 노시환이 3루수로 고정되면 현재 대표팀 선수구성에서 1루수 백업 자원은 전무하다. 타격에서도 김도영과 문보경 중 한 명을 대타 자원으로 돌리게 되면 공격력 약화는 불가피해진다. 타선과 수비 포지션 운용을 놓고 이래저래 류지현 감독의 고심이 깊어질 수 밖에 없다.결국 김도영이 과연 온전히 경기를 치를 수 있는 몸상태인지 냉철한 판단이 필요하다. 김도영이 아무리 대단한 타자이고 팀에 꼭 필요한 선수라고 할지라도, 100% 컨디션이 아닌 선수를 데려가는 것은 엄청난 위험부담이 따른다. 아시안게임을 목전에 두고 발생한 김도영의 부상 변수가 소속팀과 대표팀, 그리고 선수 본인에게 어떤 부메랑으로 돌아오게 될까.