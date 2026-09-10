'코뼈 골절' 김도영, 홈런왕·AG금메달 어떡하나

프로야구 KIA 타이거즈의 간판타자 김도영이 타구에 얼굴을 맞아 큰 부상을 당했다.김도영은 9일 광주 기아챔피언스필드에서 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 NC 다이노스와의 홈경기에서 번트를 시도하다가 타구에 얼굴을 맞았다.4회 무사 1루 기회에서 타석에 들어선 김도영은 상대 투수 송명기의 초구에 기습번트를 댔다. 하지만 배트에 빗맞은 공이 튀어 올랐고, 1루로 향하려던 김도영의 얼굴을 강타했다.타구에 맞은 김도영은 고통스러운 표정으로 고개를 숙였고, 상당량의 코피를 흘렸다. 곧바로 트레이너가 뛰어나와 건네준 얼음팩으로 얼굴을 감싼 김도영은 더그아웃으로 향하는 길에 바닥을 발로 차고 고함을 지르며 안타까움을 드러냈다.KIA 구단은 김도영이 병원으로 옮겨 엑스레이와 컴퓨터 단층촬영(CT) 검사를 했고, 코뼈 골절 진단을 받았다고 전했다.다만 부상 부위에 관한 치료는 의료진 소견과 상태를 재확인한 뒤 결정할 것이라며 일단 상황을 지켜봐야 한다고 설명했다. 시즌 아웃까지는 아니더라도 당분간 경기에 나서기는 어려울 것으로 보인다.김도영의 부상은 선수 본인을 넘어 KIA 구단과 야구 국가대표팀 모두에 초대형 악재이기에 야구계 전체가 걱정하고 있다.김도영은 올 시즌 현재 타율 0.307(446타수 137안타) 40홈런 99타점으로 압도적인 활약을 펼치고 있다. 프로 데뷔 후 최고의 성적을 올리며 유력한 정규시즌 최우수선수(MVP) 후보로 거론되고 있다.전날 삼성 라이온즈와의 경기에서 홈런을 터뜨리며 KIA 구단 역사상 국내 타자로는 처음으로 40호 홈런 고지를 밟은 김도영은 생애 첫 홈런왕 타이틀에도 성큼 다가섰다. 하지만 부상으로 결장하게 되면서 거침없던 홈런 레이스에 빨간불이 켜졌다.조금이라도 높은 자리에서 가을야구를 맞이하기 위해 정규시즌 막판 치열한 순위 경쟁을 펼치고 있는 KIA로서도 타선을 이끄는 김도영은 대체 불가능한 자원이다.더 나아가 이달 중순 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임에 참가할 야구 대표팀도 비상이 걸렸다. 문보경, 노시환 등과 클린업 트리오를 맡을 김도영이 빠진다면 금메달 획득 전략에 큰 구멍이 생길 수밖에 없다.메이저리그 도전을 노리고 있는 김도영에게도 이번 아시안게임은 병역 혜택이 걸려 있는 중요한 무대다.부상 정도가 예상보다 심각하지 않을 경우 2022 카타르 월드컵 당시 코뼈를 다쳤던 손흥민처럼 안면 보호대를 착용하고 나설 가능성도 있다. 다만 회복 기간이 길어질 경우 아시안게임을 포기해야 할 수도 있다.선수 인생의 가장 중대한 시즌에 최고의 활약을 펼치던 중 불의의 부상을 당한 김도영이 과연 어떻게 위기를 뛰어넘을지 주목된다.