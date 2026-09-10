김도영, 번트 시도하다 '코뼈 골절'... KIA도 대표팀도 비상

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김도영의 한방은 대표팀의 가장 강력한 무기로 기대받았다.KIA 타이거즈
KIA도 대표팀도 김도영을 쉽게 포기할 수 없는 이유
김도영의 존재감은 단순히 홈런 숫자로 설명하기 어렵다. 타석에서는 상대 투수가 가장 경계해야 하는 중심타자이고, 출루 이후에는 빠른 발을 활용할 수 있다. 수비에서는 3루를 맡으며 내야의 중심축 역할까지 한다. 하나의 포지션만 대체하면 되는 선수가 아니다.
KIA는 이미 아시안게임 기간 김도영의 공백을 대비해왔다. 이범호 감독은 아시안게임으로 김도영 등이 빠지는 기간을 앞두고 3루를 가장 걱정되는 포지션으로 꼽았고, 변우혁과 박민 등을 활용하는 방안을 준비해왔다.
그런데 이번 부상은 상황을 완전히 다르게 만들고 있다. 원래라면 김도영이 9월 중순 대표팀으로 떠나는 동안 KIA가 일정 기간 그의 빈자리를 메우면 됐다. 이제는 대표팀 합류 자체가 변수가 됐다.
대표팀 역시 마찬가지다. 김도영이 빠진다면 단순히 3루수 한 명을 다른 선수로 교체하는 문제가 아니다. 중심 타선을 다시 짜야 하고, 공격에서 김도영이 만들어낼 수 있는 장타와 주루 능력까지 다른 방식으로 분산해야 한다.
그렇다고 현재 단계에서 김도영의 대표팀 출전이 불발됐다고 판단할 이유도 없다. 비골 골절이라는 진단이 나왔지만 부상 부위가 정확히 어디인지, 골절 상태가 어느 정도인지, 수술이 필요한지, 회복 과정이 어떻게 진행되는지는 아직 결정되지 않았다. 무엇보다 아시안게임 개막까지 시간이 남아 있다.
따라서 향후 며칠이 중요하다. 치료를 우선하면서 경과를 지켜보고, 의료진의 판단에 따라 대표팀 합류 여부를 결정하는 것이 합리적이다. 여기서 한 가지 가능성도 생각해볼 수 있다. 바로 안면 보호 마스크를 착용한 상태에서 출전하는 방법이다.
실제로 농구나 축구에서는 안면 골절 이후 보호 마스크를 착용하고 경기에 복귀하는 사례가 있다. 야구 역시 의료진의 판단과 보호장비의 적절한 사용을 전제로 한다면 하나의 선택지가 될 수 있다.
물론 야구에서 안면 골절 선수가 마스크를 쓰고 타격과 수비를 소화하는 것은 결코 간단한 문제가 아니다. 야구공은 매우 빠른 속도로 날아든다. 타석에서는 그걸 방망이로 쳐내야 하고 수비에서는 글러브로 잡아야 한다.
마스크를 쓰면 아무래도 시야 확보에 문제가 생기고 그로 인해 반응 속도에 영향을 끼치지 말란 법도 없다. 뜻하지 않은 사각도 생겨날 수 있다. 다만 여기서 반드시 구분해야 할 부분이 있다. 출전 가능성과 정상적인 3루 수비 가능성은 같은 이야기가 아니다.