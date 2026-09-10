김도영, 번트 시도하다 '코뼈 골절'... KIA도 대표팀도 비상

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲상황에 따라 지명타자 출전도 고려해볼만하다. KIA 타이거즈

'마스크 김도영' 가능성은 열어두되... 3루보다 지명타자가 현실적



김도영이 보호 마스크를 착용하고 타석에 설 수 있다고 가정해도 3루 수비까지 정상적으로 맡기는 것은 별개의 문제다.



3루수는 타구 반응이 매우 중요한 포지션이다. 강한 타구가 짧은 거리에서 날아오고, 순간적으로 몸을 던져 포구하거나 송구해야 하는 장면도 많다. 얼굴 부위에 보호장비를 착용했다고 해도 부상 직후 선수에게 이런 움직임을 요구하는 것은 부담이 될 수밖에 없다.



특히 김도영에게 필요한 것은 단순한 출전이 아니다. 아시안게임은 국가대표 무대이고, KIA 역시 시즌 막판 순위 경쟁을 벌이고 있다. 중요한 것은 이름값 때문에 억지로 경기에 내보내는 것이 아니라 부상 상태에서 가장 효율적인 역할을 찾아내는 것이다.



그런 측면에서 현실적인 선택지는 지명타자 활용이 될 수 있다. 김도영이 의료진의 허가를 받고 타격이 가능하다면, 수비 부담을 줄이고 타석에 집중하도록 하는 방식이다. 경기 초반부터 풀타임으로 뛰게 하기보다 출전 시간을 조절하면서 결정적인 순간 한 방을 기대하는 것도 방법이다.



특히 김도영은 이미 한 시즌 40홈런을 기록할 정도의 장타력을 갖췄다. 모든 이닝을 소화하지 않더라도 한 타석의 가치가 큰 선수다. 중요한 경기에서 대타 또는 지명타자로 활용하는 것만으로도 상대 배터리에 상당한 압박을 줄 수 있다.



대표팀에서도 마찬가지다. 김도영을 반드시 3루수로 활용해야 한다는 생각에서 벗어나면 선택지는 넓어진다. 3루 수비는 다른 선수에게 맡기고 김도영을 지명타자로 기용한다면, 부상 부위에 가해지는 위험을 상대적으로 줄이면서 공격력을 활용할 수 있다.



물론 이것 역시 의료진의 판단을 전제로 한다. 통증이 남아 있거나 골절 부위가 보호되지 않는 상황이라면 출전 자체를 서두를 이유가 없다. 김도영에게 가장 중요한 것은 건강이다. KIA도 대표팀도 그의 가치를 잘 알고 있기 때문에 고민이 깊어 질 수 밖에 없다. 향후 행보에 팬들의 시선이 집중되는 이유다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 상황에 따라 지명타자 출전도 고려해볼만하다.김도영이 보호 마스크를 착용하고 타석에 설 수 있다고 가정해도 3루 수비까지 정상적으로 맡기는 것은 별개의 문제다.3루수는 타구 반응이 매우 중요한 포지션이다. 강한 타구가 짧은 거리에서 날아오고, 순간적으로 몸을 던져 포구하거나 송구해야 하는 장면도 많다. 얼굴 부위에 보호장비를 착용했다고 해도 부상 직후 선수에게 이런 움직임을 요구하는 것은 부담이 될 수밖에 없다.특히 김도영에게 필요한 것은 단순한 출전이 아니다. 아시안게임은 국가대표 무대이고, KIA 역시 시즌 막판 순위 경쟁을 벌이고 있다. 중요한 것은 이름값 때문에 억지로 경기에 내보내는 것이 아니라 부상 상태에서 가장 효율적인 역할을 찾아내는 것이다.그런 측면에서 현실적인 선택지는 지명타자 활용이 될 수 있다. 김도영이 의료진의 허가를 받고 타격이 가능하다면, 수비 부담을 줄이고 타석에 집중하도록 하는 방식이다. 경기 초반부터 풀타임으로 뛰게 하기보다 출전 시간을 조절하면서 결정적인 순간 한 방을 기대하는 것도 방법이다.특히 김도영은 이미 한 시즌 40홈런을 기록할 정도의 장타력을 갖췄다. 모든 이닝을 소화하지 않더라도 한 타석의 가치가 큰 선수다. 중요한 경기에서 대타 또는 지명타자로 활용하는 것만으로도 상대 배터리에 상당한 압박을 줄 수 있다.대표팀에서도 마찬가지다. 김도영을 반드시 3루수로 활용해야 한다는 생각에서 벗어나면 선택지는 넓어진다. 3루 수비는 다른 선수에게 맡기고 김도영을 지명타자로 기용한다면, 부상 부위에 가해지는 위험을 상대적으로 줄이면서 공격력을 활용할 수 있다.물론 이것 역시 의료진의 판단을 전제로 한다. 통증이 남아 있거나 골절 부위가 보호되지 않는 상황이라면 출전 자체를 서두를 이유가 없다. 김도영에게 가장 중요한 것은 건강이다. KIA도 대표팀도 그의 가치를 잘 알고 있기 때문에 고민이 깊어 질 수 밖에 없다. 향후 행보에 팬들의 시선이 집중되는 이유다. 김도영번트타구 김도영부상 김도영마스크 김도영지명타자 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 일본 농구의 진화... 신장 열세, 전술로 극복하고 우승 노린다

김도영의 한방은 대표팀의 가장 강력한 무기로 기대받았다.김도영의 존재감은 단순히 홈런 숫자로 설명하기 어렵다. 타석에서는 상대 투수가 가장 경계해야 하는 중심타자이고, 출루 이후에는 빠른 발을 활용할 수 있다. 수비에서는 3루를 맡으며 내야의 중심축 역할까지 한다. 하나의 포지션만 대체하면 되는 선수가 아니다.KIA는 이미 아시안게임 기간 김도영의 공백을 대비해왔다. 이범호 감독은 아시안게임으로 김도영 등이 빠지는 기간을 앞두고 3루를 가장 걱정되는 포지션으로 꼽았고, 변우혁과 박민 등을 활용하는 방안을 준비해왔다.그런데 이번 부상은 상황을 완전히 다르게 만들고 있다. 원래라면 김도영이 9월 중순 대표팀으로 떠나는 동안 KIA가 일정 기간 그의 빈자리를 메우면 됐다. 이제는 대표팀 합류 자체가 변수가 됐다.대표팀 역시 마찬가지다. 김도영이 빠진다면 단순히 3루수 한 명을 다른 선수로 교체하는 문제가 아니다. 중심 타선을 다시 짜야 하고, 공격에서 김도영이 만들어낼 수 있는 장타와 주루 능력까지 다른 방식으로 분산해야 한다.그렇다고 현재 단계에서 김도영의 대표팀 출전이 불발됐다고 판단할 이유도 없다. 비골 골절이라는 진단이 나왔지만 부상 부위가 정확히 어디인지, 골절 상태가 어느 정도인지, 수술이 필요한지, 회복 과정이 어떻게 진행되는지는 아직 결정되지 않았다. 무엇보다 아시안게임 개막까지 시간이 남아 있다.따라서 향후 며칠이 중요하다. 치료를 우선하면서 경과를 지켜보고, 의료진의 판단에 따라 대표팀 합류 여부를 결정하는 것이 합리적이다. 여기서 한 가지 가능성도 생각해볼 수 있다. 바로 안면 보호 마스크를 착용한 상태에서 출전하는 방법이다.실제로 농구나 축구에서는 안면 골절 이후 보호 마스크를 착용하고 경기에 복귀하는 사례가 있다. 야구 역시 의료진의 판단과 보호장비의 적절한 사용을 전제로 한다면 하나의 선택지가 될 수 있다.물론 야구에서 안면 골절 선수가 마스크를 쓰고 타격과 수비를 소화하는 것은 결코 간단한 문제가 아니다. 야구공은 매우 빠른 속도로 날아든다. 타석에서는 그걸 방망이로 쳐내야 하고 수비에서는 글러브로 잡아야 한다.마스크를 쓰면 아무래도 시야 확보에 문제가 생기고 그로 인해 반응 속도에 영향을 끼치지 말란 법도 없다. 뜻하지 않은 사각도 생겨날 수 있다. 다만 여기서 반드시 구분해야 할 부분이 있다. 출전 가능성과 정상적인 3루 수비 가능성은 같은 이야기가 아니다.