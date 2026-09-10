토종 에이스 간의 매치업, 승자는 고영표

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토종 에이스 간의 선발 맞대결에서 고영표는 승리를 거뒀다경기 종료 후 고영표는 방송 인터뷰를 통해 "1위 싸움을 하고 있는 삼성과의 경기에서 이겨서 너무 좋다. 상대 선발(원태인)이 의식되지 않았다면 거짓말이지만, 그래도하며 경기를 한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"라며 소감을 밝혔다.97개의 공 중에서 투심 패스트볼만 50개를 던졌다. 전체의 51.5%나 되는 비중이었다. 이에 대해서는 "삼성 타자들이 변화구 타이밍에 많이 맞춰져서 타격을 하는 스타일이었다. 그래서 이번에는 패스트볼을 많이 던지는 플랜을 가져왔고, 오늘 컨디션이나 투구 밸런스도 나쁘지 않아서 자신 있게 패스트볼 위주로 상대를 했다"라고 말했다.후반기 성적이 상당히 좋다. 8경기 5승 무패 평균자책점 2.61이다. 이에 대해서는 "전반기에 비해 투구의 리듬 같은 것이 좋아져서 패스트볼에 힘이 붙었고, 이와 더불어 주무기인 체인지업도 자신감을 가지고 더 던졌던 것 같다. 그리고 ABS 상단 공략을 많이 하면서 타자들을 현혹시킬 수 있는 볼 배합을 가져간 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"라고 말했다.KT에만 3명의 투수진(소형준, 오원석, 박영현)이 아시안게임으로 인해 빠지게 된다. 이에 대해서 그는 "팀의 핵심 선수들이 빠지지만, 내가 잘해야 팀도 좋은 성적을 낸다고 생각한다. 감독님께 따로 말씀을 드리지는 않았지만, 4일 턴도 가능하다는 마인드로 준비를 하고 있다"라며 팀을 위해 헌신하겠다는 모습을 보였다.KT는 이제 24경기가 남았다. 1위 삼성(21경기)보다 3경기를 덜 치른 상태다. 남은 경기 목표에 대해서 그는 "이제 막판 스퍼트를 내야하는 시기다. 상대(삼성)를 의식하기보다는 우리가 해오던 야구, KT만의 장점을 잘 살려서 경기를 하는 것이 중요하다고 생각한다. 나도 내 투구에 집중하면 팀이 가장 높은 곳에 있을 것 같다"라고 말했다.마지막으로 KT 팬들에게 "대구까지 와서 응원해주신 KT 팬들께 너무 감사하다. 더 높은 곳으로 올라갈 수 있게 혼신을 다해 던지겠다"라고 말했다.한편 KT는 10일부터 11일까지 부산에서 롯데와의 2연전 일정을 치른다. 10일 경기 선발로 우완 배제성이 출격한다.