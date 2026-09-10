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토종 에이스 간의 매치업, 승자는 고영표

토종 에이스 간의 매치업, 승자는 고영표

9일 삼성전 7이닝 무실점 호투, 1위 삼성과의 격차를 0.5게임까지 줄여

박재형(kbo1982_ing)
26.09.10 09:03최종업데이트26.09.10 09:03
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9일 삼성전 7이닝 무실점으로 호투한 KT 선발 고영표
9일 삼성전 7이닝 무실점으로 호투한 KT 선발 고영표KT위즈

원태인(삼성)과 고영표(KT), 두 토종 에이스 간의 매치업으로 관심을 가졌던 삼성과 KT의 경기에서 승자는 KT였다. 2위 KT가 1위 삼성을 2vs0으로 꺾고 격차를 0.5게임 차이로 좁혔다. 삼성전 승리의 주역은 단연코 선발로 나온 '토종 에이스' 고영표였다.

고영표는 9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 삼성과의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 7이닝 4피안타 1사사구 5탈삼진 무실점으로 QS+ 투구를 선보였다. 시즌 11승째를 거뒀다. 삼성의 '토종 에이스' 원태인(6이닝 2실점)과의 선발 매치업에서도 판정승을 거뒀다.

시작은 좋지 않았다. 1회말 2사 이후 구자욱과 최형우의 연속 안타로 1, 2루의 위기를 자초했다. 하지만 류지혁을 중견수 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

2회를 삼자범퇴로 막은 고영표는 3회 1사 이후 김지찬에게 안타를 허용했다. 김성윤을 뜬공으로 처리하였으나 구자욱 타석 때 1루 주자 김지찬이 도루를 성공하며 2사 2루의 득점권 위기를 맞았다. 다행히 구자욱을 3루수 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

4회에는 선두타자 최형우에게 안타를 허용했다. 하지만 류지혁을 병살타, 전병우를 삼진으로 처리하며 이닝을 마쳤다.

5회와 6회를 삼자범퇴로 막은 고영표는 7회 2사 이후 전병우에게 몸에 맞는 공을 허용하고 말았다. 하지만 디아즈를 유격수 땅볼로 처리하며 이닝을 마무리 지었다.

7회까지 97개의 공을 던진 고영표는 8회 손동현과 교체되면서 선발로서의 임무를 완수했다. 뒤이어 올라온 KT 불펜진도 호투했다. 8회에는 손동현, 9회에는 박영현이 각각 1이닝 무실점으로 호투하며 고영표와 팀의 승리를 지켜줬다.

"내 투구에 집중"

토종 에이스 간의 선발 맞대결에서 고영표는 승리를 거뒀다
토종 에이스 간의 선발 맞대결에서 고영표는 승리를 거뒀다KT위즈

경기 종료 후 고영표는 방송 인터뷰를 통해 "1위 싸움을 하고 있는 삼성과의 경기에서 이겨서 너무 좋다. 상대 선발(원태인)이 의식되지 않았다면 거짓말이지만, 그래도
하며 경기를 한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"라며 소감을 밝혔다.

97개의 공 중에서 투심 패스트볼만 50개를 던졌다. 전체의 51.5%나 되는 비중이었다. 이에 대해서는 "삼성 타자들이 변화구 타이밍에 많이 맞춰져서 타격을 하는 스타일이었다. 그래서 이번에는 패스트볼을 많이 던지는 플랜을 가져왔고, 오늘 컨디션이나 투구 밸런스도 나쁘지 않아서 자신 있게 패스트볼 위주로 상대를 했다"라고 말했다.

후반기 성적이 상당히 좋다. 8경기 5승 무패 평균자책점 2.61이다. 이에 대해서는 "전반기에 비해 투구의 리듬 같은 것이 좋아져서 패스트볼에 힘이 붙었고, 이와 더불어 주무기인 체인지업도 자신감을 가지고 더 던졌던 것 같다. 그리고 ABS 상단 공략을 많이 하면서 타자들을 현혹시킬 수 있는 볼 배합을 가져간 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"라고 말했다.

KT에만 3명의 투수진(소형준, 오원석, 박영현)이 아시안게임으로 인해 빠지게 된다. 이에 대해서 그는 "팀의 핵심 선수들이 빠지지만, 내가 잘해야 팀도 좋은 성적을 낸다고 생각한다. 감독님께 따로 말씀을 드리지는 않았지만, 4일 턴도 가능하다는 마인드로 준비를 하고 있다"라며 팀을 위해 헌신하겠다는 모습을 보였다.

KT는 이제 24경기가 남았다. 1위 삼성(21경기)보다 3경기를 덜 치른 상태다. 남은 경기 목표에 대해서 그는 "이제 막판 스퍼트를 내야하는 시기다. 상대(삼성)를 의식하기보다는 우리가 해오던 야구, KT만의 장점을 잘 살려서 경기를 하는 것이 중요하다고 생각한다. 나도 내 투구에 집중하면 팀이 가장 높은 곳에 있을 것 같다"라고 말했다.

마지막으로 KT 팬들에게 "대구까지 와서 응원해주신 KT 팬들께 너무 감사하다. 더 높은 곳으로 올라갈 수 있게 혼신을 다해 던지겠다"라고 말했다.

한편 KT는 10일부터 11일까지 부산에서 롯데와의 2연전 일정을 치른다. 10일 경기 선발로 우완 배제성이 출격한다.

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KT위즈 선발투수 토종에이스 고영표 판정승

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