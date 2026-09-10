'3백→4백 승부수'에 꼬인 전북현대, 강원 변화에 해답 못 찾아

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강원FC와 1-1 무승부를 기록한 전북현대잘 풀리던 경기가 강원의 한 번의 전술 변화로 뒤집혔고, 전북은 선제골을 넣고도 포백 전환에 제대로 대응하지 못하며 승점 1에 만족해야 했다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 9일 오후 7시 강릉하이원아레나에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 정경호 감독의 강원FC와 1-1 무승부를 기록했다.원정을 떠나온 전북은 반드시 승리가 필요했다. 이번 라운드서 3위였던 울산이 FC서울을 격파, 승점 3을 추가하며 3위로 하락했다.출발은 좋았다. 전북은 직전 라운드 변화를 통해 승리를 챙겼던 강원 3백 구조를 완벽하게 간파했고, 전방 압박을 통해 계속해서 기회 창출에 성공했다. 결국 전반 15분 이영재 패스를 받은 이탈로가 슈팅을 날렸고, 강원 수비진 맞고 굴절되며 선제골을 터뜨렸다.인상적이었던 흐름이었지만, 뜻밖의 변수 하나가 경기 흐름을 뒤바꿨다. 전반 30분 강원 좌측 수비를 책임졌던 강준혁이 허벅지 부상을 호소했다. 더 이상 경기를 이어가기 어려웠던 그는 스스로 손을 흔들었고, 강투지와 교체됐다.이때 강원 정경호 감독은 승부수를 던졌다. 박호영·서민우·카림으로 구성됐던 3백 형태를 버리고 서민우를 3선 미드필더, 카림을 좌측 수비, 박호영과 강투지를 중앙 수비로 내세우는 4백으로 전환한 것.중원에서 활동량이 좋은 김동현에 이어 서민우까지 투입되니, 서서히 볼 줄기가 살기 시작했다. 특히 최전방 스트라이커로 선발 출격했던 김건희를 2선 공격형 미드필더로 변화를 가져가는 선택을 내리면서 중원 숫자를 더 늘림과 동시에 공격 유연성도 확보했다.측면에서도 전진이 좋은 카림과 김도현을 높이 올렸고, 우측에서는 이유현과 모재현 역시 마찬가지로 전진하는 선택을 내렸다.이처럼 강원이 기민하게 변화했으나 전북은 빠르게 대처하지 않았다. 오히려 압박 강도는 똑같이 가져갔으며 후방 빌드업은 제대로 작동하지 않았다. 이를 타파하고자 롱볼 비율을 높였지만, 쉽게 볼을 잃어버리는 상황이 나왔으며 오히려 역습을 허용하면서 체력적 손실을 키웠다.결국 전북은 어렵게 잡은 리드를 쉽게 뺏겼다. 후반 14분 이유현의 크로스를 아부달라가 마무리하면서 동점을 허용했다.후반에도 전북은 강원의 승부수를 제어하지 못했다. 단순한 선수 교체로 분위기를 타파하고자 했으나 이는 완벽하게 실패로 돌아갔다. 후반 중반부터는 일방적으로 밀리기 시작했으며 페널티킥까지 내줄 뻔하기도 했다.이는 기록으로도 명백하게 나타났다. 강원이 첫 번째 변화를 주기 직전이었던 전반 30분까지는 전북이 67.4%의 점유율과 함께 유효 슈팅 2회를 기록했다. 하지만, 4백 전환 이후 전반 45분까지 슈팅은 단 1회에 그쳤으며 점유율은 51%까지 추락했다.또한 전반 30분 이후 강원이 코너킥을 4회나 얻을 동안 전북은 단 2개 추가에 그쳤고, 후반 중반부터는 점유율은 35.9%까지 추락하며 주도권도 완벽하게 내줬다. 그야말로 강원이 던진 변화구에 제대로 대응하지 못한 것.정경호 감독 역시 "흔들릴 수 있었으나 포백으로 변화를 줬다"라며 "실점했으나 경기 운영이나 풀어 나가는 것에서 문제가 없었다고 본다. 전북이라는 팀을 상대로 강원이 상대를 내리게 하고 경기했다. 선수들에게 칭찬을 건네고 싶다"라고 경기 내용을 총평했다.결국 전북은 이날 무승부는 단순히 승점 3을 놓친 경기로만 볼 수 없다. 강원이 경기 도중 과감한 전술 변화를 통해 흐름을 뒤집었으나, 전북은 이를 빠르게 읽고 대응하는 데 실패했다.우승 경쟁과 상위권 수성을 위해서는 경기력뿐 아니라 상대의 변화에 즉각 대응하는 능력도 중요하다. 2연승 기회를 놓친 전북에 강원 원정은 분명한 숙제를 남긴 한 판이었다.한편, 전북은 오는 12일 선두 FC서울을 홈으로 불러들여 시즌 첫 맞대결 승리를 노리게 된다.