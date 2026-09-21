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김성호의 씨네만세 한국 최초 AI 장편영화, 이토록 실망스러운 이유

한국 최초 AI 장편영화, 이토록 실망스러운 이유

[김성호의 씨네만세 1438] <스틸레이>

김성호(starsky216)
26.09.21 09:50최종업데이트26.09.21 09:50
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혁신이란 무엇일까. 한자로 쓰면 가죽 혁(革)에 새로울 신(新)이 붙은 단어다. 새로움을 구하는 일에 어째서 가죽이 붙는 것일까. 곰곰이 생각해 보니 가죽을 벗는다는 각오 없이는 혁신이란 이름의 새로움을 구할 수가 없다는 깊은 뜻이 담겨 있는 게 아닐까, 그런 결론에 이른다. 혁신이란 그래서 고통스러운 것, 달리는 전차 위에 오르는 것만으론 이룰 수 없는 것일 테다.

아프다. 기대를 품고 찾은 시사회, 어쩌면 한국 영화사에 한 페이지를 새길 작품 <스틸레이>의 시사회를 찾은 뒤 느낀 감정이다. 영화는 한국에선 최초 장편 AI영화다. 말하자면 처음부터 끝까지 CG없이 AI생성툴로만 제작한 영상을 붙여 만든 한국 최초 극장 장편영화란 뜻이다. 하루가 다르게 미국과 중국의 AI영상 생성툴이 발전하는 가운데 세계 곳곳에서 극장용 장편영화를 이 툴로 제작하는 작업이 이뤄지고 있다. 한국에선 <스틸레이>가 처음으로, 제작진은 상영 뒤 시사회 자리에서 한국 최초가 되겠다는 야심 아래 작품을 기획하고 제작했단 걸 감추려 하지 않았다.

꾸준히 AI기술, 또 급변하는 영상과 콘텐츠 제작의 경향을 주의 깊게 들여다보고 있다. 각국에서 제작되고 또 개봉하는 AI 제작 영화의 경향을 살피는 것도 그래서다. 그저 나 혼자만은 아닌 듯하다. 이달 7일 열린 시사회에 여느 때에는 볼 수 없었던 영화담당이 아닌 기자들의 발길이 이어진 건, 또 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장까지 자리한 건 그래서겠다. 영화가 끝난 뒤 간담회 자리에서 하 부위원장은 "인공지능 영상에 원래 관심이 많았는데, 어느 정도까지 될 수 있을까 궁금했다"라며 시사회 초청에 꼭 응하고 싶었다고 강조하기도 했다. 3년 전쯤 AI툴로 직접 영상을 제작해 보기도 했다는 하 부위원장의 관심이 상당히 진중해 보이기도 했다.

스틸레이 스틸컷
스틸레이스틸컷라온컴퍼니플러스

AI 생성툴로 제작한 AI의 반란

<스틸레이>는 AI 영상툴로 만든 영화일 뿐 아니라, 그 내용에서도 AI로봇이 주요한 소재인 작품이다. 주인공 윤강의 아버지 윤 박사는 AI로봇을 개발하는 기업 애턴 소속 공학자다. 어느 날 애턴의 연구원들은 상용 휴머노이드 아이라3(AIRA-3)의 이상행동을 포착한다. 설계된 목적이나 성능과 달리 행동하는 휴머노이드들의 모습은 있을 수도 있어서도 안 되는 것이다. 윤 박사조차 그 이유를 찾지 못한 가운데, 시중에 풀린 아이라3들이 거의 폭주에 가까운 이상행동을 하는 사건이 연이어 발생한다.

윤 박사를 비롯해 애턴 소속 직원들, 또 제약 및 백신 관련 과학자들이 하나둘 아이라3에 의해 습격당해 실종된다. 명백히 어떤 의도가 엿보이는 거듭된 납치 사건이다. 그렇지 않고서야 로봇 개발과 제작, 또 제약과 백신 관련 연구자들만 사라질 리가 없는 것이다. 경찰이 경각심을 갖고 수사에 나선 가운데, 영화의 주인공인 윤강의 활약이 이야기의 중심으로 부각된다.

실종된 아버지를 직접 찾아 나선 윤강은 가정용 AI 친구의 도움을 받아 아버지의 숨겨진 연구실을 발견한다. 그리고 그곳을 수색하던 중 전투 로봇 스틸레이를 발견한다. 아버지가 연구하던 이 로봇은 일종의 로봇수트다. '아이언맨'을 떠올리면 이해가 빠를 텐데, 독자적인 AI를 탑재하고 있진 않으나 몸에 장착해 인간 육체의 한계를 뛰어넘는 기능을 발휘할 수 있다. 싸우고 달리고 심지어는 하늘을 날 수 있는 스틸레이를 입고서 윤강은 납치된 아버지를 찾아 나선다.

누군가는 혁신이라 말한다. AI 생성툴로 제작한 첫 장편 영화, 이미 세계 곳곳에서 제작돼 선보였지만, 어디까지나 한국에선 첫 사례니까 말이다. 고작 제작비 10억 원에 로봇과 AI가 등장해 공동체를 위협하는 액션물을, 그것도 도심 고층 건물이 초토화되는 규모 있는 작품을 찍어냈다는 사실은 향후 영화 산업에 닥쳐올 격랑의 신호탄처럼도 보인다.

스틸레이 스틸컷
스틸레이스틸컷라온컴퍼니플러스

AI 영화는 정말로 혁신일까

수년 전까지만 해도 AI 영상의 치명적 문제로 제기됐던 '일관성(영상이 지속되는 동안 인물의 생김 등 외형이 바뀌지 않도록 유지하는 것)'이 큰 폭으로 해소됐고, 최전선에서 경쟁하는 미국과 중국 몇몇 업체의 툴이 수시로 업데이트되는 상황에서 실사 촬영과의 격차를 꾸준히 좁혀오고 있다. 이미 애니메이션의 영역에선 기존 작법과의 차이가 무의미할 정도란 분석도 잇따른다. 기술이 발전하는 속도를 감안하면 영화산업의 미래가 이전과는 완전히 달라지리란 것을 쉽게 예상할 수 있겠다. 이날 참석한 하정우 부위원장이 "기술의 한계는 시간이 지남에 따라 금방 해소될 듯하다"며 "발전 속도, 콘텐츠를 만드는 분들이 어떤 역량을 가져야 하는지 찾아보려고 한다"고 발언한 것도 이와 관련이 있겠다.

그러나 AI콘텐츠가 불러올 미래의 콘텐츠 환경이 오로지 장밋빛인 건 아니다. 하 부위원장은 이날 특별히 AI콘텐츠 제작에서 문제로 떠오르고 있는 '저품질 슬러지' 문제를 언급하기도 했는데, 작품 양산이 쉬워짐에 따라 수준이나 질을 고려하지 않고 무차별적으로 제작되는 양적 범람을 지적, 도덕적, 정서적 발달을 해할 수 있는 환경을 우려한 것으로 풀이된다. 이와 관련해 하 부위원장은 "아이디어 있는 분들이 창작의 영역으로 들어와 쉽게 만들 수 있도록 하려 한다"라며 "창작자가 비용 부담을 느끼지 않게 어떻게 (도구를) 안정적으로 공급하느냐에 중점을 두고 살피고 있다"라고 향후 정책적 방향성을 설명했다.

이날 공개된 <스틸레이>는 긍정과 부정, 양면 모두에서 향후 쏟아질 AI 콘텐츠의 경계석이 될 듯하다. 나는 하필 이 작품이 한국의 첫 완전 AI제작 장편영화라는 사실에 참담함을 감추기 어렵다. 각별히 AI 관련 연구에 관심을 가져왔고, 현장 AI 창작자들 또한 만나왔기에 더더욱 우려되는 경향을 확인하게 되어 착잡한 마음이다.

1972년 일본 후지테레비에서 방영된 일본 애니메이션 <마징가 Z>를 떠올려 본다. 이 작품은 당대에 혁신이라 불렸다. 그건 로봇 애니의 새 장을 이 작품이 열었기 때문이다. 인체를 모방한 거대 로봇이 등장해 싸우는 작품이 <마징가 Z>가 처음은 아니다. 이미 수많은 SF문학이, 또 <철인 28호>와 같은 만화가 로봇을 주조연으로 등장시켜 이야기를 풀어갔다.

스틸레이 스틸컷
스틸레이스틸컷라온컴퍼니플러스

'마징가', '건담', '아이언맨', 그리고 '스틸레이'

그러나 <마징가 Z>를 혁신으로 기억하는 것은 인간이 로봇 안에 탑승해 일종의 생체로봇처럼 조종하는 설정이고, 그로부터 태어나는 여러 사고와 문제, 도덕의 지점 또한 건드릴 수 있는 여지를 발생케 했기 때문이다. 사람이 직접 타 조종하는 것과 그렇지 않은 로봇 사이엔 그저 액션의 활용도뿐만이 아니라 고민의 지점, 상상력이 확장될 여지 또한 달라지게 마련이다. 이로부터 한 장르가 새롭게 태어나니 사람들은 이를 '슈퍼로봇'물이라고 불렀다. 한국에서 선풍적 인기를 끈 <태권브이> 또한 슈퍼로봇물이다.

리얼로봇은 다시 그를 혁신하며 등장한 새로운 장르다. 1979년 <기동전사 건담>이 시초로, 인간이 외형에 전쟁병기 로봇 건담을 착장하고 싸우는 방식이다. 기존 슈퍼로봇 장르의 비현실성을 타개하고 보다 SF적 핍진성을 함께 가져가려는 시도로, 아동용 애니로만 보아도 슈퍼로봇 장르와는 전혀 다른 매력을 갖추었다. 본체인 인간의 역량과 함께 병기의 기술적 특성에 따라 전혀 다른 전투력이 발휘되는 건 슈퍼로봇물과 같지만, 훨씬 다양한 형태의 병기가 등장할 수 있다는 게 장점이다.

얼핏 로봇 나오는 영화가 거기서 거기처럼 보일 수도 있겠다. 창조물이 인간을 해한다는 설정은 SF문학의 시효라 불리는 <프랑켄슈타인>까지 거슬러 올라가야 하고, 구체적으로 AI로봇이 인간 박사들을 감금하고 바이러스를 퍼뜨리려는 시도 또한 70여 년 전 작품들에서 원형을 찾을 수 있다. 영화나 애니로 만들어진 작품만도 수두룩한데, <스틸레이>가 극작의 측면에서 어떤 새로움을 구했는지 알기 어렵다.

그렇다고 중심이 되는 소재인 로봇과 AI를 활용하는 데 있어 어떤 고민을 하였는가. 1970년대 장르를 혁신한 <마징가Z>와 <기동전사 건담> 시리즈가 해냈던 일을 이 영화는 얼마나 아무렇지 않게 답습하는가. 스틸레이의 외형은 <아이언맨>을 위시한 마블 시리즈의 리얼로봇과 얼마나 다른가. 그 기능과 동작은 또 어떠한가.

스틸레이 포스터
스틸레이포스터라온컴퍼니플러스

눈 쌓인 들판을 걸어갈 때

제작진은 AI영화가 가진 큰 문제로 저작권을 이야기했다. AI 생성툴로 제작되는 영상이 저작권 문제에 쉽게 노출되는 것은, 본체인 AI 생성툴이 학습한 동영상들이 이미 세상에 실재하는 영상, 곧 누군가의 창작물인 탓이다. 캐릭터와 배경, 소품 등이 모두 그러해서 창작자는 저도 모르는 새 타인의 창작물을 거의 그대로 베끼게 될 위험이 크다. 통상적으로 베껴지는, 법적 권리를 침해받는 이들에 대한 위협으로 여겨지지만, 창작의 세계에선 그 반대가 더욱 큰 위협이다. 저도 모르는 새 남의 것을 제 것인 양 여기고 혁신과 창의성을 함양하지 않게 되는 일, 이것이 이 시대 AI와 공존하는 창작자의 심대한 문제로 여겨지고 있다. <스틸레이> 제작진의 간담회 발언들을 들으며 나는 이 영화가 그대로 이와 같은 문제의 전형을 보인다고 여기게 되었다.

<스틸레이>는 AI가 창작자에게 미칠 어두운 영향을 돌아보게 한다. 이 영화엔 기술적 혁신이랄 게 없다. AI 생성툴의 활용에서도 영상의 완성도가 떨어지고 캐릭터며 배경, 액션 디자인이 모두 조잡하다. 영화에서도, 간담회를 통해서도 유추할 수 있는 바, 그저 한국 안에서 가장 먼저 나온 AI 장편이란 간판을 얻기 위해 전력질주 했음이 분명하게 드러난다. 그 너머를 지향하는 어떠한 고민의 지점도 읽히지 않을 정도다.

더욱 민망한 건 영화가 터 잡은 로봇물이란 장르가 혁신과 차별화에 중점을 두며 전진해왔다는 사실이다. 일본과 미국의 여러 창작자가 기존의 경향을 극복하고 새로움을 가져올 수 있는 수단을 강구한 끝에 거대로봇과 슈퍼로봇, 리얼로봇, 나아가 로봇슈트의 구체적 형태까지 진화하고 발전해왔다. 그러나 이 영화는 그 모든 유산을, 심지어는 이야기의 구조에 있어서까지 그 전형을 고민 없이 답습한다. 인물이 한국인이고 배경이 서울이라 해서 우리의 것이라고는 차마 말할 수가 없다.

루쉰이 쓰고 김구 선생이 신조로 삼았던 명문장이 있다. 눈 쌓인 들판을 걸어갈 때 함부로 걸어서는 안 된다는 것, 새겨진 발자국이 뒷사람의 이정표가 되기 때문이라는 것이다. 안타깝지만 한국 AI 첫 장편영화의 발자국은 이미 새겨졌다. 그렇다면 한 명의 영화평론가로서 뒷사람에게 이렇게 말할 수밖에 없다. 때로는 반면교사 또한 훌륭한 스승이 된다고.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
스틸레이 라온컴퍼니플러스 설우인 함슬기 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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