한국 최초 AI 장편영화, 이토록 실망스러운 이유

혁신이란 무엇일까. 한자로 쓰면 가죽 혁(革)에 새로울 신(新)이 붙은 단어다. 새로움을 구하는 일에 어째서 가죽이 붙는 것일까. 곰곰이 생각해 보니 가죽을 벗는다는 각오 없이는 혁신이란 이름의 새로움을 구할 수가 없다는 깊은 뜻이 담겨 있는 게 아닐까, 그런 결론에 이른다. 혁신이란 그래서 고통스러운 것, 달리는 전차 위에 오르는 것만으론 이룰 수 없는 것일 테다.
아프다. 기대를 품고 찾은 시사회, 어쩌면 한국 영화사에 한 페이지를 새길 작품 <스틸레이>의 시사회를 찾은 뒤 느낀 감정이다. 영화는 한국에선 최초 장편 AI영화다. 말하자면 처음부터 끝까지 CG없이 AI생성툴로만 제작한 영상을 붙여 만든 한국 최초 극장 장편영화란 뜻이다. 하루가 다르게 미국과 중국의 AI영상 생성툴이 발전하는 가운데 세계 곳곳에서 극장용 장편영화를 이 툴로 제작하는 작업이 이뤄지고 있다. 한국에선 <스틸레이>가 처음으로, 제작진은 상영 뒤 시사회 자리에서 한국 최초가 되겠다는 야심 아래 작품을 기획하고 제작했단 걸 감추려 하지 않았다.
꾸준히 AI기술, 또 급변하는 영상과 콘텐츠 제작의 경향을 주의 깊게 들여다보고 있다. 각국에서 제작되고 또 개봉하는 AI 제작 영화의 경향을 살피는 것도 그래서다. 그저 나 혼자만은 아닌 듯하다. 이달 7일 열린 시사회에 여느 때에는 볼 수 없었던 영화담당이 아닌 기자들의 발길이 이어진 건, 또 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장까지 자리한 건 그래서겠다. 영화가 끝난 뒤 간담회 자리에서 하 부위원장은 "인공지능 영상에 원래 관심이 많았는데, 어느 정도까지 될 수 있을까 궁금했다"라며 시사회 초청에 꼭 응하고 싶었다고 강조하기도 했다. 3년 전쯤 AI툴로 직접 영상을 제작해 보기도 했다는 하 부위원장의 관심이 상당히 진중해 보이기도 했다.