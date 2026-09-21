한국 최초 AI 장편영화, 이토록 실망스러운 이유

▲스틸레이포스터 라온컴퍼니플러스

눈 쌓인 들판을 걸어갈 때



제작진은 AI영화가 가진 큰 문제로 저작권을 이야기했다. AI 생성툴로 제작되는 영상이 저작권 문제에 쉽게 노출되는 것은, 본체인 AI 생성툴이 학습한 동영상들이 이미 세상에 실재하는 영상, 곧 누군가의 창작물인 탓이다. 캐릭터와 배경, 소품 등이 모두 그러해서 창작자는 저도 모르는 새 타인의 창작물을 거의 그대로 베끼게 될 위험이 크다. 통상적으로 베껴지는, 법적 권리를 침해받는 이들에 대한 위협으로 여겨지지만, 창작의 세계에선 그 반대가 더욱 큰 위협이다. 저도 모르는 새 남의 것을 제 것인 양 여기고 혁신과 창의성을 함양하지 않게 되는 일, 이것이 이 시대 AI와 공존하는 창작자의 심대한 문제로 여겨지고 있다. <스틸레이> 제작진의 간담회 발언들을 들으며 나는 이 영화가 그대로 이와 같은 문제의 전형을 보인다고 여기게 되었다.



<스틸레이>는 AI가 창작자에게 미칠 어두운 영향을 돌아보게 한다. 이 영화엔 기술적 혁신이랄 게 없다. AI 생성툴의 활용에서도 영상의 완성도가 떨어지고 캐릭터며 배경, 액션 디자인이 모두 조잡하다. 영화에서도, 간담회를 통해서도 유추할 수 있는 바, 그저 한국 안에서 가장 먼저 나온 AI 장편이란 간판을 얻기 위해 전력질주 했음이 분명하게 드러난다. 그 너머를 지향하는 어떠한 고민의 지점도 읽히지 않을 정도다.



더욱 민망한 건 영화가 터 잡은 로봇물이란 장르가 혁신과 차별화에 중점을 두며 전진해왔다는 사실이다. 일본과 미국의 여러 창작자가 기존의 경향을 극복하고 새로움을 가져올 수 있는 수단을 강구한 끝에 거대로봇과 슈퍼로봇, 리얼로봇, 나아가 로봇슈트의 구체적 형태까지 진화하고 발전해왔다. 그러나 이 영화는 그 모든 유산을, 심지어는 이야기의 구조에 있어서까지 그 전형을 고민 없이 답습한다. 인물이 한국인이고 배경이 서울이라 해서 우리의 것이라고는 차마 말할 수가 없다.



루쉰이 쓰고 김구 선생이 신조로 삼았던 명문장이 있다. 눈 쌓인 들판을 걸어갈 때 함부로 걸어서는 안 된다는 것, 새겨진 발자국이 뒷사람의 이정표가 되기 때문이라는 것이다. 안타깝지만 한국 AI 첫 장편영화의 발자국은 이미 새겨졌다. 그렇다면 한 명의 영화평론가로서 뒷사람에게 이렇게 말할 수밖에 없다. 때로는 반면교사 또한 훌륭한 스승이 된다고.

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