일본 농구의 진화... 신장 열세, 전술로 극복하고 우승 노린다

FIBA

다나카 코코로는 어린 나이에도 슛, 돌파, 패싱센스를 두루 갖춘 전천후 야전사령관이다.다나카는 2006년 1월 10일생으로 키 172㎝의 포인트가드 겸 슈팅가드다. 일본 에네오스 선플라워스 소속이며 2026 WNBA 드래프트에서 골든스테이트 발키리스에 3라운드 8순위(전체 38순위)로 지명됐다.다나카의 가장 강력한 무기 중 하나는 3점슛이다. 조금의 빈틈만 보이면 거리에 상관없이 성공시킨다. 딥쓰리는 물론 미들슛 찬스에서도 3점슛 라인까지 물러나 던질 정도다. 그렇다고 단순한 외곽 슈터는 아니다. 3점슛을 위협 수단으로 활용하면서 수비가 어떻게 반응하느냐에 따라 돌파와 패스를 선택하는 공격형 가드다.볼을 잡은 상황에서 수비수가 떨어지면 슛을 던지고, 거리를 좁히면 첫 스텝을 이용해 페인트존으로 파고든다. 돌파 과정에서 직접 마무리하는 것뿐 아니라 도움수비가 붙는 순간 외곽으로 공을 빼주는 킥아웃 패스에도 능하다.따라서 다나카를 막는 수비는 단순히 3점슛 성공률만 관리해서는 안 된다. 외곽에서 압박하면 돌파를 허용할 수 있고, 돌파를 의식해 거리를 두면 슛 공간이 생긴다. 수비가 한 명 더 따라붙는 순간에는 패스를 통해 동료에게 오픈 찬스를 만들어낼 수 있다.이러한 플레이 스타일은 일본의 팀 전술과도 잘 맞는다. 다나카가 볼을 운반하며 수비를 흔들고, 다른 선수들이 코너와 윙에서 공간을 확보하면 일본의 패싱 게임이 살아난다. 반대로 다나카가 직접 공격에 성공하면 상대 수비는 다음 공격에서 더 많은 도움수비를 준비해야 하고, 그 순간 일본의 외곽 공격에 공간이 생긴다.2025년 FIBA 여자농구 아시아컵에서 다나카는 평균 14.8득점과 5.5어시스트를 기록하며 올스타 파이브에 이름을 올렸다. 이번 월드컵에서도 말리전에서 18득점 7어시스트, 독일전 15득점, 스페인전 15득점, 헝가리전 11득점을 기록했다. 4경기 평균 14.8점으로 일본의 주요 공격 옵션 역할을 수행했다.일본이 더욱 무서운 것은 다나카에 지나치게 의존하지 않는다는 점이다. 야마모토 마이가 대표팀의 핵심 리더 역할을 맡고 있으며, 마치다 루이 등 국제무대 경험이 풍부한 선수들도 버티고 있다. 다나카와 히라시타 아이카 등 젊은 선수들이 그 뒤를 잇는 구조다.때문에 일본의 세대교체는 단순히 베테랑을 젊은 선수로 바꾸는 과정과는 다르다. 기존의 전술적 색깔을 유지하면서 젊은 선수들의 공격 능력을 더하는 방식에 가깝다.한국에는 분명한 과제가 생겼다. 아시안게임에서 일본을 상대할 경우 다나카의 외곽슛만 막아서는 충분하지 않다. 공을 잡기 전부터 압박해 공격 출발점을 흔들고, 첫 스텝을 허용하지 않으면서 돌파 이후의 패스까지 차단해야 한다.한국과 일본의 여자농구 경쟁 구도는 과거와 같지 않다. 일본은 세계 강호를 상대로 승리를 만들어내는 경험을 쌓았고, 젊은 세대까지 빠르게 성장하고 있다.이번 월드컵에서 한국과 일본 모두 8강 진출전에서 탈락의 아쉬움을 삼켰지만 두 팀에게 다음 무대는 이미 시작됐다. 아이치·나고야 아시안게임에서 한국이 다시 아시아 정상권을 노리기 위해서는 중국과 함께 일본의 전력과 변화까지 면밀하게 살펴야 한다는 지적이다.이제 한일전은 과거와 같은 구도로 바라보기 어렵다. 한국이 일본을 상대로 우위를 되찾기 위해서는 일본 농구가 얼마나 달라졌는지부터 정확하게 이해할 필요가 있다.