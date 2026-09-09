223cm 장쯔위, 어디까지 진격할까?

FIBA

중국 대표팀의 현재와 미래로 불리는 장쯔위의 가장 큰 무기는 단연 압도적인 사이즈다.중국 여자농구의 19세 대형 센터 장쯔위가 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자 월드컵에서 세계적인 관심을 받고 있다. 223㎝의 압도적인 신장을 앞세워 미국을 상대로 강한 존재감을 드러낸 데 이어 체코와 이탈리아전에서도 제한된 출전시간 속에서 골밑 경쟁력을 보여줬다.장쯔위의 가장 강력한 무기는 역시 큰 신장이다. FIBA 공식 프로필에 등록된 키는 223㎝이며 일부 매체에서는 226㎝으로 소개하고 있다. 아직 나이가 어린 관계로 기술적인 부분에서는 아쉽지만 워낙 피지컬이 압도적인지라 성인 국가대표팀에서도 출전 시간을 늘려나가고 있는 모습이다.가장 강한 인상을 남긴 경기는 역시 미국전이었다. 중국은 4일(한국시간) 독일 베를린에서 있었던 D조 1차전에서 미국에 61-94로 패했지만 장쯔위는 18분 동안 13점 6리바운드 2블록을 기록했다. 야투는 4개 가운데 2개를 넣었고 자유투는 10개 중 9개를 성공했다. 미국이 중국의 빠른 외곽 공격을 막아내면서도 골밑에서는 장쯔위의 존재를 의식해야 했던 경기였다.미국의 간판 스타 케이틀린 클라크는 경기 후 인터뷰에서 "장쯔위를 상대하는 것이 농구 인생에서 경험하지 못했던 유형의 경기였다"는 말로 놀라움을 드러냈다. 183㎝의 클라크와 223㎝의 장쯔위 사이에는 40㎝의 신장 차이가 있다.미국은 33점 차 승리를 거뒀지만 경기 결과와 별개로 장쯔위의 존재감은 크게 부각됐다. 특히 점프하지 않고도 높은 타점에서 슛을 시도할 수 있다는 점은 미국 수비진에도 익숙하지 않은 장면이었다. 장쯔위가 골밑에 자리를 잡으면 상대 수비가 평소보다 더 넓은 공간을 확보해야 한다는 점도 중국의 공격에서 중요한 요소가 됐다.