223cm 장쯔위, 어디까지 진격할까?

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유럽의 장신팀들도 장쯔위만 만나면 작아졌다.FIBA
짧은 출전 시간에도 효율적인 골밑 플레이
장쯔위의 활약은 미국전 한 경기에 그치지 않았다. 중국은 6일 체코와의 조별리그 2차전에서 74-70으로 승리했고, 장쯔위는 11분 동안 3득점 6리바운드 1어시스트 1스틸 1블록을 기록했다. 공격에서는 많은 득점을 올리지 못했지만 6개의 리바운드로 골밑에서 영향력을 보여줬다.
체코전에서 눈에 띄는 부분은 출전시간에 비해 많은 리바운드를 잡았다는 점이다. 11분 동안 공격 리바운드 2개와 수비 리바운드 4개를 기록했다. 다만 자유투는 4개 가운데 1개만 성공했고 턴오버도 3개를 기록하면서 아직 국제무대에서 보완해야 할 부분도 드러냈다.
7일 이탈리아전에서는 공격력이 다시 살아났다. 중국은 이탈리아를 71-51로 꺾었고 장쯔위는 8분만 뛰면서도 8득점을 기록했다. 야투 7개 가운데 4개를 성공해 57.1%의 성공률을 기록했고 리바운드 3개도 추가했다. 짧은 출전시간에도 골밑에서 높은 성공률로 득점을 만들어냈다.
조별리그 3경기를 합치면 장쯔위는 37분 동안 24득점 15리바운드 1어시스트 1스틸 3블록을 기록했다. 평균 기록은 8.0득점, 5리바운드, 0.3어시스트다. 야투 성공률은 50%, 자유투 성공률은 71.4%였다.
장쯔위의 국제무대 경험은 이번이 처음은 아니다. 2024 FIBA U18 여자 아시아컵에서는 평균 35득점 12.8리바운드 2.8어시스트라는 압도적인 기록을 남겼다. 성인 대표팀에서도 2025 FIBA 여자 아시아컵에서 평균 15.6득점 5.6리바운드를 기록했고, 2026 월드컵 예선에서는 5경기 평균 11득점 4.8리바운드를 기록했다.
특히 월드컵 예선에서는 벨기에를 상대로 19분 동안 20득점 11리바운드를 기록했다. 223㎝라는 신체 조건만으로 주목받는 선수가 아니라 이미 국제대회에서 득점과 리바운드 능력을 보여주고 있는 선수라는 점에서 향후 성장 가능성이 더욱 주목된다.