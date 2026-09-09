미투 이후, 살아남은 그녀들의 '착지연습'

쌍마픽처스

<착지연습> 스틸하지만 성폭력 피해 생존자의 치유는 난해하고 복잡한 과정을 거치게 마련. 기승전결 척척 맞게 진행되길 기대하는 건 환상에 불과하다. 탁 역시 중간에 여러 번 위기를 겪는다. 증세가 악화해 폐쇄 병동에 수용되기도 하고 화면에서 수시로 불안정한 상태를 노출하곤 한다. 예술 프로그램은 고통에 노출된 그녀의 영혼을 어루만지고 모임의 동료들은 일상을 어떻게 지켜줄까 고심하지만, 오랜 기간 평범한 삶에서 이탈한 당사자의 회복력은 쉽게 복원되지 않는다.피해 생존자의 증상은 제각각일 수밖에 없다. 몇 년의 시간이 흘렀더라도 육체와 정신 양쪽을 파괴한 성폭력은 상흔을 남기게 마련. 어떻게든 잊고 살려 해도 마치 자석에 끌려가 달라붙듯 당사자는 사건 당시로 돌아가곤 한다. 감정이 거기 갇혀 있다면 육신의 감각 역시 그에 따른다. 깨어 있건 지쳐 잠들건 두려움은 가시지 않는다. 사건은 이미 끝났다고 아무리 주변에서 상기시켜도 쉽게 체감하지 못한다. 어떻게든 이제 안전하다는 감각을 회복해야만 한다.감각은 논리와 이성만으로 해결할 수 없다. 무의식과 육체에 새겨야만 한다. '상-여자의 착지술' 모임 프로그램은 바로 그런 감각을 숙지하는 데 맞춰진다. 물론 전인미답의 길이라 애로가 꽃핀다. 참고 사례를 찾고자 해외 탐방도 시도하지만, 한국과 사례가 달라 온전히 따라만 갈 순 없다. 안전을 회복하고 과거의 후유증을 극복하기 위해 모임이 주력하는 치유 기법이 곧 영화의 영문명인 '그라운딩', 즉 '땅 잘 딛기'다. <착지연습> 제목도 여기에서 기원한 것.프로그램은 차근차근 검증을 거치며 실험된다. 문화예술계 성폭력 대응이 활발하던 부산과 전주 등에서도 서울을 넘어 프로그램을 가동한다. 연대의 장이 자연스럽게 확장하며 더 많은 이들이 참여할 수 있게 된다. 하지만 활동 규모가 커지며 문제도 덩달아 발생한다. 사업을 펼치려면 예산 확보와 뒤이은 정산 같은 실무가 필수다. 예술인들에겐 머리 싸맬 일이다. 이 때문에 역할을 떠맡은 이들과 아닌 이들 사이의 괴리도 생긴다. 우애에 기반한 모임에 금이 간다.연대자들의 고심과 균열은 생존자들에게도 부담을 안긴다. 탁은 그런 문제로 누군가 골치를 싸안고 있으리라 상상하지 못했다며 미안함을 전한다. 구구는 자신이 모임에서 제대로 몫을 나눠 도울 수 없다며 자책한다. 다들 상처를 안고 타인을 도우려다 보니 오히려 새로운 속병이 날 참이다. 눈물 어린 고백이 쏟아지고 위로와 고민은 계속된다. 그러면서도 해가 지날수록 공동의 경험은 축적되며 처음 시작할 때는 상상할 수 없던 실천이 거듭된다.