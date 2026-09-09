미투 이후, 살아남은 그녀들의 '착지연습'

사회 전반에 만연한 성폭력을 고발하는 '미투 운동'의 폭풍이 세계를 뒤흔들었다. 용기 낸 이들과 연대한 이들의 물결은 세상을 금방이라도 바꿀 것만 같았다. 그로부터 몇 년이 흐른 뒤 풍경은 기대와는 달랐다. 해일은 가라앉았고 피해자는 사라졌다. 반성폭력 운동은 동력을 잃고 내부 혼란으로 침체에 빠졌다. 2차 가해가 횡행하는 가운데 소위 '백래시'의 시절이 도래한다. 참으로 기운 빠지는 일이다. 하지만 피해자는 삶을 이어가야 한다. 하지만 어떻게?
살아남긴 했지만, 과거로 돌아갈 수 없는 이들, 그녀들과 연대하는 이들이 모임을 준비한다. '피해자다움'이란 연옥에 빠지지 않고자, 잃어버린 일상생활을 되찾고자 용기를 낸 이들과 그녀들을 조력하기 위해 다양한 문화예술 프로그램을 고민하던 이들이다. 모임 명을 뭘로 할까 고심하던 사람들은 '상-남자'에 대한 대안적 풍자로서 '상-여자'를 창안한다. 피해 생존자의 사회 복귀, 즉 재활을 '착지'에 비유한 결과, '상-여자의 착지술'로 모임 명이 결정된다.
'상-여자의 착지술', 그 5년의 기록