센터백 구멍난 인천 Utd, 부천 상대 짜릿한 역전승

심재철

인천 유나이티드 FC 동점골 주인공 스테판 무고사박경섭이 아시안게임 대표팀으로 불려나가고 김건희까지 지난 FC 서울과의 어웨이 게임에서 퇴장당하는 바람에 인천 유나이티드 FC는 센터백에 큰 구멍이 생겼다. 하지만 골 넣는 스페인 출신 센터백 후안 이비자의 짜릿한 역전 결승골에 힘입어 부천 FC 1995와의 032 더비 매치에서 지난 해 6월 8일 이후 457일만에 짜릿한 승리의 감격을 누렸다. 최근 세 게임 1무 2패(2득점 4실점)의 부진을 씻어낸 결과이며 라이벌 부천 FC 1995를 최근 4게임 연속 무승(1무 3패 2득점 9실점) 수렁에 빠지게 한 것이다.윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 9월 8일(화) 오후 7시 30분 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2026 K리그1 부천 FC 1995와의 홈 게임에서 2-1로 짜릿한 역전승을 거두고 6위 자리까지 뛰어올라 상위권을 다시 한 번 노릴 수 있게 되었다.이번 시즌 먼저 열린 두 번의 032 더비 매치에서 2-2(4월 18일, 부천), 1-1(7월 26일, 인천)로 우열을 가리지 못한 두 팀은 게임 초반부터 여기저기서 불꽃을 보여주었다. 8분만에 부천 FC 1995가 먼저 득점 기회를 잡아 홈 팀 인천 유나이티드 골문을 크게 흔들어놓은 것이다. 바사니의 오른쪽 측면 왼발 인스윙 크로스를 반대쪽에서 받은 김승빈이 날카로운 오른발 점프 발리슛을 날렸는데 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼의 오른손 끝을 스치며 골문 왼쪽 기둥 하단을 때리고 나왔다.그리고는 부천 FC 1995의 골이 32분 42초에 먼저 나왔다. 인천 유나이티드 오른쪽 풀백 김명순의 패스 미스를 가로챈 갈레고가 빠른 드리블 돌파 실력을 뽐내며 노마크 왼발 인사이드 슛을 정확하게 굴려 넣은 것이다. 최근 부진의 늪에서 벗어나려는 부천 FC의 기세는 6분 뒤에 추가골 기회까지 만들어냈지만 갈레고의 로빙 크로스를 받은 구스타보의 스파이크 헤더슛이 인천 유나이티드 골문 왼쪽 모서리를 벗어나고 말았다.최근 부진했던 것은 홈 팀 인천 유나이티드도 마찬가지였는데 실점 후 10분만에 귀중한 동점골을 뽑아냈다. 새 멤버 레안드로가 왼쪽 측면을 휘저으며 부천 FC 안태현을 기막히게 따돌리고 넘겨준 얼리 크로스를 페리어가 슬쩍 다리 사이로 흘려주었고 간판 골잡이 스테판 무고사가 왼발 골을 42분 23초에 성공시킨 것이다.