독일의 벽은 높았다... 한국 여자농구, 38점 차 완패로 월드컵 마감

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8강 진출에는 실패했지만 박지현은 공수에서 한층 성장한 모습을 보여줬다.FIBA
강이슬 17득점 분전했지만…월드컵 8강 도전은 다음으로
한국에서는 이해란이 21득점으로 팀 내 최다 득점을 기록했고 강이슬이 17득점을 올렸다. 특히 강이슬은 28분 36초를 뛰면서 3점슛 3개를 포함해 17득점, 4리바운드, 1어시스트, 1스틸을 기록했다. 야투 15개 가운데 6개를 성공했고 2점슛은 6개 중 3개, 3점슛은 9개 중 3개를 넣었다. 자유투는 2개를 모두 성공했다.
그러나 개인적인 분전만으로 독일과의 전력 차이를 좁히기는 어려웠다. 강이슬은 공격에서 적극적으로 슛을 시도했지만 4개의 턴오버도 기록했다. 한국 전체적으로도 독일의 압박을 뚫고 지속적인 득점 기회를 만드는 데 어려움을 겪었다.
이번 대회에서 한국은 나이지리아를 상대로 승리를 거두며 가능성을 보여줬지만 프랑스와 헝가리에 패하면서 조별리그를 3위로 마쳤다. 8강 결정전에서는 독일을 상대로 완패하면서 대회를 마감했다.
다만 한국은 이번 대회를 통해 세계 무대에서 해결해야 할 과제도 분명하게 확인했다. 장신 선수들을 보유한 팀을 상대로 한 골밑 수비와 리바운드, 외곽슛의 안정성, 턴오버 관리 등이 대표적이다. 특히 신장 열세를 조직적인 수비와 빠른 공격으로 얼마나 보완할 수 있느냐가 향후 국제대회에서 중요한 과제가 될 전망이다.
월드컵은 끝났지만 대표팀의 시즌은 아직 끝나지 않았다. 한국은 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 있다. 월드컵에서 확인한 문제점을 보완하고 아시아 무대에서 다시 경쟁력을 증명해야 하는 일정이 남아 있다. 2010년 이후 이어지고 있는 월드컵 8강의 벽을 넘기 위한 도전 역시 계속된다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기