독일의 벽은 높았다... 한국 여자농구, 38점 차 완패로 월드컵 마감

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큰사진보기 ▲8강 진출에는 실패했지만 박지현은 공수에서 한층 성장한 모습을 보여줬다. FIBA

강이슬 17득점 분전했지만…월드컵 8강 도전은 다음으로



한국에서는 이해란이 21득점으로 팀 내 최다 득점을 기록했고 강이슬이 17득점을 올렸다. 특히 강이슬은 28분 36초를 뛰면서 3점슛 3개를 포함해 17득점, 4리바운드, 1어시스트, 1스틸을 기록했다. 야투 15개 가운데 6개를 성공했고 2점슛은 6개 중 3개, 3점슛은 9개 중 3개를 넣었다. 자유투는 2개를 모두 성공했다.



그러나 개인적인 분전만으로 독일과의 전력 차이를 좁히기는 어려웠다. 강이슬은 공격에서 적극적으로 슛을 시도했지만 4개의 턴오버도 기록했다. 한국 전체적으로도 독일의 압박을 뚫고 지속적인 득점 기회를 만드는 데 어려움을 겪었다.



이번 대회에서 한국은 나이지리아를 상대로 승리를 거두며 가능성을 보여줬지만 프랑스와 헝가리에 패하면서 조별리그를 3위로 마쳤다. 8강 결정전에서는 독일을 상대로 완패하면서 대회를 마감했다.



다만 한국은 이번 대회를 통해 세계 무대에서 해결해야 할 과제도 분명하게 확인했다. 장신 선수들을 보유한 팀을 상대로 한 골밑 수비와 리바운드, 외곽슛의 안정성, 턴오버 관리 등이 대표적이다. 특히 신장 열세를 조직적인 수비와 빠른 공격으로 얼마나 보완할 수 있느냐가 향후 국제대회에서 중요한 과제가 될 전망이다.



월드컵은 끝났지만 대표팀의 시즌은 아직 끝나지 않았다. 한국은 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 있다. 월드컵에서 확인한 문제점을 보완하고 아시아 무대에서 다시 경쟁력을 증명해야 하는 일정이 남아 있다. 2010년 이후 이어지고 있는 월드컵 8강의 벽을 넘기 위한 도전 역시 계속된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 8강 진출에는 실패했지만 박지현은 공수에서 한층 성장한 모습을 보여줬다.한국에서는 이해란이 21득점으로 팀 내 최다 득점을 기록했고 강이슬이 17득점을 올렸다. 특히 강이슬은 28분 36초를 뛰면서 3점슛 3개를 포함해 17득점, 4리바운드, 1어시스트, 1스틸을 기록했다. 야투 15개 가운데 6개를 성공했고 2점슛은 6개 중 3개, 3점슛은 9개 중 3개를 넣었다. 자유투는 2개를 모두 성공했다.그러나 개인적인 분전만으로 독일과의 전력 차이를 좁히기는 어려웠다. 강이슬은 공격에서 적극적으로 슛을 시도했지만 4개의 턴오버도 기록했다. 한국 전체적으로도 독일의 압박을 뚫고 지속적인 득점 기회를 만드는 데 어려움을 겪었다.이번 대회에서 한국은 나이지리아를 상대로 승리를 거두며 가능성을 보여줬지만 프랑스와 헝가리에 패하면서 조별리그를 3위로 마쳤다. 8강 결정전에서는 독일을 상대로 완패하면서 대회를 마감했다.다만 한국은 이번 대회를 통해 세계 무대에서 해결해야 할 과제도 분명하게 확인했다. 장신 선수들을 보유한 팀을 상대로 한 골밑 수비와 리바운드, 외곽슛의 안정성, 턴오버 관리 등이 대표적이다. 특히 신장 열세를 조직적인 수비와 빠른 공격으로 얼마나 보완할 수 있느냐가 향후 국제대회에서 중요한 과제가 될 전망이다.월드컵은 끝났지만 대표팀의 시즌은 아직 끝나지 않았다. 한국은 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 있다. 월드컵에서 확인한 문제점을 보완하고 아시아 무대에서 다시 경쟁력을 증명해야 하는 일정이 남아 있다. 2010년 이후 이어지고 있는 월드컵 8강의 벽을 넘기 위한 도전 역시 계속된다. 전차군단 게르만폭격기 한국독일 월드컵8강 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '주짓수 간판' 성기라, 아시안게임 3회 연속 메달 도전

대한민국 대표팀을 가장 힘들게 한 것은 독일의 공격 리바운드였다.한국이 독일전에서 가장 크게 어려움을 겪은 부분은 높이였다. 독일은 장신 선수들을 앞세워 골밑에서 지속적으로 공격 기회를 만들었고, 한국은 상대의 신체 조건을 감안해 외곽 중심의 공격을 선택할 수밖에 없었다.리바운드에서 나타난 차이가 대표적이다. 한국은 30개의 리바운드를 잡았지만 독일은 46개를 기록했다. 공격 리바운드에서 독일이 우위를 보이면서 한국은 수비에 성공하고도 다시 공격권을 내주는 상황을 반복했다. 골밑에서의 열세는 수비 부담으로 이어졌고, 독일은 이를 이용해 꾸준히 점수 차를 벌렸다.한국은 독일의 높이를 피해 빠른 공격 전개와 3점슛으로 대응했다. 하지만 독일의 수비가 외곽까지 압박하면서 한국의 공격은 원하는 만큼 효율적으로 풀리지 않았다. 3점슛 성공률도 높지 않았고, 공격 과정에서 턴오버가 나오면서 독일에 속공 기회를 허용했다.여기에 대표팀의 빅맨 자원 공백도 부담이었다. 박지수가 대표팀에 합류하지 못한 가운데 독일전에서는 진안까지 출전하지 못하면서 골밑에서 독일의 장신 선수들을 상대하기가 더욱 어려워졌다. 단순히 한두 포지션의 문제가 아니라 공격과 수비, 리바운드 전체에 영향을 미치는 요인이 됐다.독일은 반대로 자신들의 장점을 명확하게 활용했다. 골밑에서 한국보다 높은 확률로 득점을 만들어냈고, 리바운드 이후 추가 공격까지 연결하면서 경기 주도권을 놓치지 않았다. 결국 전반에 17점까지 벌어진 점수 차는 후반 들어 더 커졌고, 4쿼터에는 양 팀의 승패가 사실상 결정된 상황에서 경기가 진행됐다.