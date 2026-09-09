이준익 감독의 숏폼 도전, '밥상 위 폭군'의 뒤늦은 깨달음

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영화 <아버지의 집밥> 스틸9일 개봉하는 영화 <아버지의 집밥>은 고리타(이제혁) 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 세로형 화면의 숏 드라마다. 제30회 부천국제판타스틱영화제 '플랫폼 기획전: 숏폼 시네마'에 초청되어 처음 공개되었다.당초 2분짜리 숏폼으로 제작되었지만 모든 에피소드(61회차)를 붙여 146분 극장 버전으로 재탄생되었다. 이준익 감독의 탁월한 연출력과 숏폼이라는 형식이 만나 영화 제작 전반의 훈풍이 불 수 있을지 주목된다.영화는 삼시 세끼 집밥만 먹던 가부장적 남편 하응(정진영 분)이 갑자기 요리백지증에 걸린 순종적 아내 순애(이정은 분)를 대신해 주방에 들어서며 벌어지는 이야기다.아내가 차려주는 식탁을 받기만 하던 남편이 처음으로 칼을 들었지만 짜고 달고 태우고, 실수 연발이다. 유튜브도 보고 레시피대로 해봐도 내 마음 같지 않아 힘들다. 잠자코 있던 아내는 요리를 맛보더니 살벌한 선언마저 던진다. 매 끼니마다 칭찬은커녕, 벌점 10점이 쌓이면 이혼하겠다며 으름장을 놓는다. 과연 하응은 순애의 입맛을 맞출 수 있을까?누군가에게는 희생이자 부담이 될 수도 있는 집밥 한 끼에 담긴 다양한 메타포가 떠오른다. 하응은 늘 받기만 하던 밥상을 직접 차리는 순애와 가족들의 수고로움과 애정을 뒤늦게 깨닫는다. 밥상 위의 폭군이었던 하응은 사실 가족의 성실한 가장이자, 가족을 책임 지던 아버지였다. 하지만 무뚝뚝하고 까탈스러운 입맛의 하응으로 인해 밥상을 차리던 순애의 고민은 커지고 손발은 바빠졌었다.순애에게도 사연이 있다. 어느 날 우연히 괄시 받던 남편의 모습을 본 순애는 "집 안에서라도 왕 노릇 하라"며 남편의 요구에 다 맞춰주며 살아왔던 것이다. 자신은 된장찌개도 싫고 요리도 그만하고 싶었지만, 번듯한 가게도 없이 노점에서 구두 닦던 하응이 눈에 아른거려 내내 참으면서 살았다. 조금 구시대적인 사연 같아 보일지라도, 가족만 보고 살아왔던 옛 세대에게는 공감 가는 내용이다.