'ML 67홈런' 베테랑 신인 최지만, 1R 지명 현실이 될까?

케이비리포트/이은호/정강민

탬파베이 시절 전성기를 보낸 최지만(출처: MLB카툰 중 최지만 컷)다만 KBO리그에서 성공을 장담하기에는 불안요소도 적지 않다. 가장 큰 변수는 역시 몸 상태다. 2021년 오른쪽 무릎 수술(반월상 연골판 절제)을 받았고 이후 후유증으로 조기 전역한 최지만은 울산에서 주로 지명타자 또는 대타로 경기에 나서고 있다. 지난 1일 KBO 트라이아웃에서는 1루 수비까지 선보이기도 했지만 장기적으로 수비가 가능한지는 추가 검증이 필요하다.ABS 적응도 변수다. 미국과 다른 KBO리그 특유의 스트라이크존과 판정 시스템에 빠르게 적응해야 한다. 특히 2027시즌에는 36세가 되는 만큼 주어진 시간이 다른 신인들처럼 여유롭진 않다. 빠른 리그 적응력과 장기레이스를 소화할 수 있는 몸 상태를 입증해야 한다.그럼에도 최지만이 1라운드에 지명받을 가능성은 충분하다. 올해 신인 자원 중 즉시전력 야수에 대한 평가가 엇갈리는 상황에서, 이미 메이저리그에서 수년간 활약한 좌타 거포라는 점은 지나칠 수 없는 희소성이다. 계약금이 없는 해외파 복귀 선수라 기본 연봉만 지급하면 된다는 점도 상위 지명 부담을 낮추는 요소다.