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'ML 67홈런' 베테랑 신인 최지만, 1R 지명 현실이 될까?

'ML 67홈런' 베테랑 신인 최지만, 1R 지명 현실이 될까?

[KBO리그] 메이저리그 통산 525경기·67홈런 최지만... 만 35세 왼손 거포 2027 신인드래프트 도전

케이비리포트(kbreportcom)
26.09.09 16:16최종업데이트26.09.09 16:16
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울산 웨일즈 소속의 전직 메이저리거 최지만
울산 웨일즈 소속의 전직 메이저리거 최지만울산웨일즈

9월 21일로 예정된 2027 KBO 신인드래프트를 앞두고 가장 화제인 참가자는 바로 전직 메이저리거 최지만이다. 만 35세(91년생)의 나이로 신인드래프트에 참가하는 이례적인 상황이지만 메이저리그에서 8시즌을 뛰며 쌓은 500경기가 넘는 경험과 장타력은 올해 참가자 중 독보적인 차별성을 가진다.

올시즌 울산 웨일즈 소속으로 퓨처스리그에서 활약 중인 최지만은 총 26경기에 출장해 타율 0.296(54타수 16안타), 2홈런 10타점 출루율 0.451 OPS 0.858을 기록하고 있다. 특히 지난 8월에는 6경기 타율 0.389 7안타 1홈런 5타점으로 구단 자체 선정 월간 야수 MVP에 선정되기도 했다.

팀내 야수 MVP로 꼽힌 최지만
팀내 야수 MVP로 꼽힌 최지만울산웨일즈

무엇보다 주목할 지점은 단순히 과거의 경력이나 이름값에만 기대는 게 아니라는 점이다. 지난 6월 27일 KBO 퓨처스리그 무대에 서기 시작한 최지만은 이후 조금씩 실전 감각을 회복했다. 7월 말 부터는 선발 출장 빈도를 늘리며 타격감을 끌어 올렸다. 지난 7일 상무와의 경기에서는 홈런 포함 멀티히트를 기록하며 드래프트를 앞둔 시점에 상승세를 타고 있다.

메이저리그 통산 성적도 현재 1군에서 활약 중인 외국인 거포 이상이다. 최지만은 525경기에 출장해 타율 0.234 67홈런 238타점 OPS 0.764를 기록했다. 최전성기를 보낸 탬파베이 시절에는 2019시즌 127경기 타율 0.261 19홈런 63타점 OPS 0.822로 맹활약했고 2020년에는 한국인 야수 최초로 월드시리즈 무대를 밟고 안타를 기록했다.

탬파베이 시절 전성기를 보낸 최지만(출처: MLB카툰 중 최지만 컷)
탬파베이 시절 전성기를 보낸 최지만(출처: MLB카툰 중 최지만 컷)케이비리포트/이은호/정강민

다만 KBO리그에서 성공을 장담하기에는 불안요소도 적지 않다. 가장 큰 변수는 역시 몸 상태다. 2021년 오른쪽 무릎 수술(반월상 연골판 절제)을 받았고 이후 후유증으로 조기 전역한 최지만은 울산에서 주로 지명타자 또는 대타로 경기에 나서고 있다. 지난 1일 KBO 트라이아웃에서는 1루 수비까지 선보이기도 했지만 장기적으로 수비가 가능한지는 추가 검증이 필요하다.

ABS 적응도 변수다. 미국과 다른 KBO리그 특유의 스트라이크존과 판정 시스템에 빠르게 적응해야 한다. 특히 2027시즌에는 36세가 되는 만큼 주어진 시간이 다른 신인들처럼 여유롭진 않다. 빠른 리그 적응력과 장기레이스를 소화할 수 있는 몸 상태를 입증해야 한다.

그럼에도 최지만이 1라운드에 지명받을 가능성은 충분하다. 올해 신인 자원 중 즉시전력 야수에 대한 평가가 엇갈리는 상황에서, 이미 메이저리그에서 수년간 활약한 좌타 거포라는 점은 지나칠 수 없는 희소성이다. 계약금이 없는 해외파 복귀 선수라 기본 연봉만 지급하면 된다는 점도 상위 지명 부담을 낮추는 요소다.

울산에서 타격감을 끌어 올리고 있는 최지만
울산에서 타격감을 끌어 올리고 있는 최지만울산웨일즈

특히 1루수 또는 지명타자 보강이 필요한 팀이라면 최지만은 그냥 신인이 아니라 곧바로 중심타선에 배치할 수 있는 거포 카드다. 과거의 위력을 회복한다면 외국인 타자 2명을 기용하는 효과를 누릴 수 있다. 다만 팀 내 베테랑의 포지션과 겹치거나 나이나 부상에 대한 우려가 큰 구단은 상위 라운드 지명에 부담을 느낄 수 있다.

그럼에도 최지만의 타격 능력과 경험은 보통의 신인드래프트에서 얻기 힘든 즉시 전력감이다. 울산에서 꾸준히 경기에 나서며 타격감을 끌어올린 최지만이 남은 퓨처스리그 일정에서 1루 수비까지 보여준다면 1라운드 지명은 현실이 될 가능성이 높다. 17년 만에 '고교생의 마음'으로 드래프트를 기다린다는 최지만이 과연 어느 구단의 유니폼을 입게 될지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실, MLB닷컴]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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