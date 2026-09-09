결혼 앞둔 커플, 진실 알고도 사랑할 수 있을까?

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영화 <더 드라마> 스틸컷TEO, sunlovetour, 워터홀컴퍼니㈜
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
01.
"살면서 한 최악의 행동이 뭐예요?"
크리스토퍼 보글리 감독의 영화에서 중심인물은 언제나 있는 그대로 존재하지 못한다. 자신이 생각하는 나와 타인이 바라보는 나 사이에 명백한 틈이 존재하고 있어서다. 지난 두 작품을 살펴보면 더 선명해진다. <해시태그 시그네>(2023)의 시그네(크리스틴 쿠야트 소프 분)는 타인의 시선을 받기 위해 자신의 몸을 훼손하면서까지 피해자의 이미지를 자신에게 덧씌우는 인물이다.
<드림 시나리오>(2024)의 폴(니콜라스 케이지 분) 또한 타인의 꿈에 등장한다는 이유로 유명해지고, 그 유명세로 인해 혐오의 대상이 되고 만다. 스스로 자신의 모습을 조작하는 사람과 다른 사람들이 만들어낸 이미지에서 벗어나지 못하는 사람. 두 인물 모두는 자신에 대한 이야기가 실제의 삶과 정체성을 침범하는 상황에 놓인다.
영화 <더 드라마>에서는 그 문제가 결혼을 일주일 앞둔 두 사람 사이로 비집고 들어온다. 찰리(로버트 패틴슨 분)와 엠마(젠데이아 콜먼 분) 커플이다. 이들은 함께 살아가기로 약속했고, 가까운 친구인 마이크(마무두 아티 분)와 레이첼(알라나 하임 분)도 그 준비 과정에 함께한다.
하지만 네 사람이 술을 마시며 각자 저지른 가장 나쁜 일을 털어놓게 되는 과정에서 엠마가 생각지도 못한 과거를 고백하며 분위기가 급변한다. 이후 찰리는 자신이 결혼하고자 했던 사람에 대해 자신이 제대로 알고 있었는지 의심하기 시작한다. 함께한 시간은 그대로지만 그 시간을 대하는 마음이 바뀌게 되며 서로를 향한 애정에도 명확히 설명할 수 없는 불안이 끼어든다. 그리고 영화는 결혼식까지 남은 짧은 시간을 따라가며 가장 가깝다고 생각했던 존재가 낯선 사람이 되어가는 과정을 들여다본다.
02.
영화는 두 사람이 처음 만났던 순간의 재현으로 시작된다. 찰리가 결혼식에서 쓸 연설문을 작성하며 떠올리는 장면이다. 카페에서 처음 엠마를 발견한 찰리는 그가 읽고 있던 책을 자신도 읽었다며 접근한다. 하지만 한쪽 귀가 들리지 않고 다른 귀에는 이어폰을 끼고 있던 엠마는 그 말을 전혀 듣지 못한다. 무반응에 찰리는 당황하지만, 그에게도 나름의 사정이 있었다. 두 사람의 관계는 잠시의 어긋남을 알아차린 뒤에 다시 시작된다. 여기 첫 장면에는 영화 전체에 대한 커다란 복선 하나가 마련된다. 한 사람이 보고 판단한 상대방의 행동에 그는 알 수 없는 원인이나 이유가 존재할 수 있다는 사실이다.
사실 두 사람의 시작은 로맨틱해 보일 수는 있지만 완벽하지는 않다. 영화는 이 시점에서 엠마가 왜 한쪽 귀만 들리지 않는지 자세히 설명하지 않고, 그 안에 놓인 찰리 역시 궁금해하지 않는다. 영화만의 문제는 아니다. 우리는 종종 사랑이 시작될 때 자신이 아는 것이 제한적이라는 사실에 대해 특별히 의식하지 않은 채로 관계를 시작하곤 한다.
그렇게 자연스럽게 받아들였던 불완전함이, 서로를 잘 안다고 믿게 된 뒤에는 견딜 수 없는 결함이 되어 돌아오곤 한다. 극 중 두 인물의 위기 또한 상대에 대해 모르는 것이 생겨서라기보다 그 일을 기점으로 이제는 그 어떤 사실도 모르는 것이 없어야 한다고 믿게 된 것에서 시작된다.