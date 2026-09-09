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'주짓수 간판' 성기라, 아시안게임 3회 연속 메달 도전

'주짓수 간판' 성기라, 아시안게임 3회 연속 메달 도전

여자 63㎏급 출전… 10월 3일 아이치현 무도관서 메달 경쟁

김종수(oetet)
26.09.09 09:15최종업데이트26.09.09 09:15
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성기라는 한국 주짓수계의 간판 스타다.
성기라는 한국 주짓수계의 간판 스타다.스탠다드앤드프로그레스 스포츠에이전시 제공

대한민국 주짓수 간판스타로 불리는 성기라(29)가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 3회 연속 메달에 도전한다. 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 금메달을 따낸 데 이어 2023 항저우 대회에서 은메달을 추가한 성기라는 이번 대회에서도 여자 63㎏급 시상대를 노린다.

주짓수는 2018년 아시안게임에서 처음 정식 종목으로 채택됐다. 성기라는 첫 대회 여자 62㎏급에서 정상에 오르며 한국 주짓수의 아시안게임 첫 금메달리스트가 됐다. 당시 오른쪽 무릎 인대 부상을 안고 출전했지만 결승에서 싱가포르의 콘스턴스 리엔을 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 부상에도 불구하고 경기 내내 적극적으로 공격하며 우승을 차지했다.

5년 뒤 항저우에서는 체급이 63㎏급으로 바뀌었다. 성기라는 준결승에서 카자흐스탄의 마리안 우다바예바를 9-2로 꺾고 결승에 진출했다. 결승에서는 아랍에미리트(UAE)의 샴마 알칼바니에게 4-8로 패하면서 은메달을 차지했다. 경기 중반까지 4-2로 앞섰지만 막판 연속 실점하며 역전을 허용했다.

두 차례 아시안게임에서 금메달과 은메달을 차례로 획득한 성기라는 이번에는 세 대회 연속 시상대 진입을 노린다. 현재까지 한국 주짓수 선수 가운데 아시안게임에서 두 대회 연속 메달을 획득한 선수는 성기라가 유일하다. 이번 대회에서 다시 메달을 따내면 기록에 기록이 더해지게 된다.

성기라는 3회 연속 아시안게임 메달을 정조준하고 있다.
성기라는 3회 연속 아시안게임 메달을 정조준하고 있다.스탠다드앤드프로그레스 스포츠에이전시 제공

월드게임 금메달로 확인한 국제 경쟁력

성기라가 이번 대회에서 메달을 기대할 수 있는 근거는 최근 국제무대 성적에서도 확인된다. 성기라는 2025년 중국 청두에서 열린 제12회 월드게임 주짓수 네와자 여자 63㎏급에서 금메달을 획득했다. 결승에서 이스라엘의 메시 로젠펠드를 꺾고 정상에 올랐다. 당시 한국 대표팀은 성기라의 금메달을 포함해 금메달 2개와 동메달 1개를 수확했다.

국내 대회서도 꾸준하게 경쟁력을 유지하고 있다. 성기라는 2025년 제106회 전국체육대회 시범종목 여자 63㎏급에서 금메달을 차지했고, 2026년도 대한주짓수회 국가대표 선발전에서도 여자 63㎏급 우승을 차지하며 아시안게임 대표 자격을 확보했다. 현재 대한주짓수회 국가대표 선수단에도 여자 -63㎏급 국가대표로 이름을 올리고 있다.

주짓수는 상대를 넘어뜨리거나 유리한 포지션을 확보해 점수를 얻는 동시에 관절기와 조르기 등 서브미션으로 승부를 결정하는 그래플링 종목이다. 아이치·나고야 아시안게임 주짓수는 10월 1일부터 3일까지 일본 아이치현 무도관에서 열린다. 이곳은 1993년 문을 연 무도관으로 6개의 경기장을 갖추고 있으며, 제1경기장은 1504석 규모다.

한국 주짓수 대표팀은 이번 대회에 선수 16명과 임원 2명 등 18명의 선수단을 파견한다. 한국은 아시안게임 주짓수에서 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 4개를 획득하며 UAE와 카자흐스탄에 이어 누적 메달 순위 상위권을 형성하고 있다.

주짓수는 국제 종합대회뿐 아니라 국내에서도 활동 영역을 넓히고 있다. 2025년 제106회 전국체육대회에서 시범종목으로 채택됐고, 성기라는 전국체전과 국가대표 선발전에서 잇달아 정상에 오르며 국내 여자 63㎏급 경쟁에서 우위를 이어갔다. 아울러 국내 아마추어·세미프로 종합격투기 대회인 KMMA에서 해설위원으로 활동하며 그래플링 전문성을 알리고 있다.

성기라에게 이번 아시안게임은 세 번째 출전이다. 첫 출전에서는 금메달, 두 번째 출전에서는 은메달을 따냈다. 2025년 월드게임에서는 다시 금메달을 목에 걸었고, 2026년 국가대표 선발전에서도 정상에 올랐다. 이제 세 번째 아시안게임에서 다시 시상대에 오르는 것이 남은 과제다.

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