KT의 3연패 끊어낸 '영건 에이스' 소형준

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주 2회 등판이 예고가 된 소형준, 아시안게임 일정 소화를 앞두고 비장한 각오를 내비췄다경기 종료 후 소형준은 방송 인터뷰를 통해 "주말에 KIA에게 스윕패를 당하고 와서 분위기를 반전시켜야 하는 상황이었다. 다행히 내가 (분위기를) 반전시킬 수 있는 투구를 해서 기분이 매우 좋다"라며 소감을 밝혔다.이어서 "사실 오늘 경기 전 팔을 푸는데, 팔이 무거운 느낌을 받아서 걱정을 많이 했다. 하지만 경기를 치르면서 밸런스가 좋아지는 느낌을 받았다. 실점도 최소화한 상태에서 빠르게 이닝을 끝낸 것이 좋은 투구로 이어진 것 같다"라고 말했다.소형준은 SSG 킬러로 명성이 자자하다. 이번 시즌 전까지 통산 SSG를 상대로 18경기(17선발) 10승 1패 평균자책점 2.14로 강했다. 하지만 올해 1차례 만나 4이닝 5실점(4자책)으로 흔들렸다. 그렇지만 이번 등판에서 QS+ 투구를 선보이며 SSG 킬러 본능을 이어갔다.이에 대해서는 "최근에 5경기 연속 홈런을 허용한 것도 있는데, SSG 타선이 장타력이 워낙 강한 편이다. '홈런을 맞지 말자'라는 생각으로 (조)대현이 형이랑 경기 플랜을 짰었는데, 다행히 좋은 결과로 이어졌다"라고 말했다.KT 이강철 감독으로부터 주 2회 선발 등판 예고를 받았다고 한다. 이에 대해선 "팀이 너무나 중요한 시기에 내가 (아시안게임으로 인해) 자리를 비우게 되었는데, (아시안게임) 가기 전에 보탬이 될 수 있는 투구를 하겠다"라고 말했다.마지막으로 KT 팬들에게 "시즌이 얼마 남지 않은 상황에서 삼성과 1위 경쟁을 하고 있다. 2021년에 이어 올해도 우승할 수 있도록 최선을 다하겠다. KT 팬분들도 야구장에 많이 찾아와서 열띤 응원을 보내주시면 우리도 좋은 결과로 보답하겠다"라고 말했다.한편 KT는 9일 대구에서 삼성과 1위 자리를 놓고 경기를 치른다. 선발로는 '토종 에이스' 고영표가 출격한다.