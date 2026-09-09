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KT의 3연패 끊어낸 '영건 에이스' 소형준

KT의 3연패 끊어낸 '영건 에이스' 소형준

8일 SSG전 7이닝 1실점 호투, 팀의 3연패 탈출 및 1위 추격 재가동

박재형(kbo1982_ing)
26.09.09 09:17최종업데이트26.09.09 09:17
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8일 SSG전 7이닝 1실점으로 호투한 KT 소형준
8일 SSG전 7이닝 1실점으로 호투한 KT 소형준KT위즈

지난 KIA와의 주말 3연전에서 충격의 스윕패를 당하며 3연패에 빠진 KT. 하지만 빨리 연패를 끊어냈다. 3연패를 끊어냄과 동시에 1위 삼성을 다시 추격하기 시작했는데, 이 선수의 역할이 컸다. KT의 선발투수, 소형준이 그 주인공이다.

소형준은 8일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 SSG와의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 7이닝 4피안타 무4사구 3탈삼진 1실점(1자책)으로 QS+ 투구를 선보이며 시즌 7승을 기록했다. SSG 선발 김건우(4이닝 3실점)와의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.

시작은 좋지 않았다. 1회초부터 박성한과 에레디아에게 연속 안타를 맞으며 1사 1, 2루의 위기를 자초했다. 하지만 김재환과 전의산을 모두 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

2회를 삼자범퇴로 막은 소형준은 3회에 추격을 허용하고 말았다. 안재연과 정준재의 연속 안타로 무사 1, 3루의 위기를 자초했다. 뒤이어 박성한의 1타점 희생플라이가 나오면서 스코어는 3vs1이 되었다. 하지만 에레디아를 병살타로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.

이후에는 안정감을 찾았다. 4회부터 7회까지 4이닝을 모두 삼자범퇴로 처리하며 소형준은 '영건 에이스'의 위력을 과시했다. 투구 수는 불과 85개였다.

더 던질 수도 있었지만, 일요일 등판도 예고가 되어있었다. KT는 8회에 손동현으로 교체하면서 소형준의 임무는 여기서 마무리가 되었다.

KT 불펜진도 안정적으로 투구를 선보였다. 8회에는 손동현, 9회에는 박영현이 각각 1이닝 무실점으로 호투하며 소형준과 팀의 승리를 지켜줬다.

주 2회 등판이 예고가 된 소형준, 아시안게임 일정 소화를 앞두고 비장한 각오를 내비췄다
주 2회 등판이 예고가 된 소형준, 아시안게임 일정 소화를 앞두고 비장한 각오를 내비췄다KT위즈

경기 종료 후 소형준은 방송 인터뷰를 통해 "주말에 KIA에게 스윕패를 당하고 와서 분위기를 반전시켜야 하는 상황이었다. 다행히 내가 (분위기를) 반전시킬 수 있는 투구를 해서 기분이 매우 좋다"라며 소감을 밝혔다.

이어서 "사실 오늘 경기 전 팔을 푸는데, 팔이 무거운 느낌을 받아서 걱정을 많이 했다. 하지만 경기를 치르면서 밸런스가 좋아지는 느낌을 받았다. 실점도 최소화한 상태에서 빠르게 이닝을 끝낸 것이 좋은 투구로 이어진 것 같다"라고 말했다.

소형준은 SSG 킬러로 명성이 자자하다. 이번 시즌 전까지 통산 SSG를 상대로 18경기(17선발) 10승 1패 평균자책점 2.14로 강했다. 하지만 올해 1차례 만나 4이닝 5실점(4자책)으로 흔들렸다. 그렇지만 이번 등판에서 QS+ 투구를 선보이며 SSG 킬러 본능을 이어갔다.

이에 대해서는 "최근에 5경기 연속 홈런을 허용한 것도 있는데, SSG 타선이 장타력이 워낙 강한 편이다. '홈런을 맞지 말자'라는 생각으로 (조)대현이 형이랑 경기 플랜을 짰었는데, 다행히 좋은 결과로 이어졌다"라고 말했다.

KT 이강철 감독으로부터 주 2회 선발 등판 예고를 받았다고 한다. 이에 대해선 "팀이 너무나 중요한 시기에 내가 (아시안게임으로 인해) 자리를 비우게 되었는데, (아시안게임) 가기 전에 보탬이 될 수 있는 투구를 하겠다"라고 말했다.

마지막으로 KT 팬들에게 "시즌이 얼마 남지 않은 상황에서 삼성과 1위 경쟁을 하고 있다. 2021년에 이어 올해도 우승할 수 있도록 최선을 다하겠다. KT 팬분들도 야구장에 많이 찾아와서 열띤 응원을 보내주시면 우리도 좋은 결과로 보답하겠다"라고 말했다.

한편 KT는 9일 대구에서 삼성과 1위 자리를 놓고 경기를 치른다. 선발로는 '토종 에이스' 고영표가 출격한다.

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KT위즈 선발투수 소형준 3연패 탈출

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