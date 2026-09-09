울산HD, 이동경 발끝으로 선두 서울 격파

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FC서울을 상대로 도움 1개를 추가한 이동경(울산HD)울산이 선두 서울을 격파했고, 그 중심에는 문수의 '왕' 이동경이 있었다.김현석 감독이 이끄는 울산HD는 8일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 김기동 감독의 FC서울에 1-0 승리를 거뒀다. 이로써 서울은 18승 5무 5패 승점 59점 1위, 울산은 13승 5무 10패 승점 44점 2위에 자리했다.홈에서 경기를 펼쳤던 울산은 반드시 승점 3이 절실했다. 승리하게 될 시 선두 서울과 격차를 15점으로 다시 좁힐 수 있었고, 특히 전북을 내리고 2위 자리를 회복할 수 있었기 때문.하지만, 상황은 여의치 않았다. 8월 이후 3골을 몰아치며 개인 득점 1위에 자리하고 있는 야고가 직전 제주전에서 퇴장당하면서 공백이 발생했다. 이에 더해 또 다른 정통 공격수 말컹은 컨디션 난조가 이어지며 명단에서 제외됐다.최소 실점 1위(22점)를 기록하고 있는 FC서울을 상대하기 위해서 날카로운 창이 필요했으나 득점할 수 있는 자원들이 모두 이탈한 것. 결국 김현석 감독은 흐름이 좋았던 4백 카드를 버리고 3백을 꺼내는 결론을 내릴 수밖에 없었다.3백을 꺼내며 서울의 공세를 막아내기에 급급했던 울산이었다. 기회를 내줄듯하면 정승현을 필두로 김영권·서명관이 슈팅을 온몸으로 막아냈으며 조현우 역시 슈퍼 세이브를 선보이면서 힘을 보탰다. 수비에서는 나름 탄탄한 모습을 보여줬으나 공격 마무리가 되지 않았다.깊게 내려선 수비 라인 탓에 공격으로 올라가는 거리가 너무나도 멀었고, 효율적으로 서울 골문에 다가서지 못했다. 전반에는 단 2개의 유효 슈팅에 그쳤으며 후반에도 최전방에 나선 에릭이 분투했으나 마무리가 되지 않으며 아쉬움을 삼켰다.무승부의 기운이 짙게 다가왔으나 문수의 '왕' 이동경이 해결사로 나섰다. 이번에도 직전 서울전과 마찬가지로 중앙 공격수 임무를 부여받고 경기장을 밟은 그는 중앙·측면을 가리지 않고 키패스·슈팅을 가져가며 홀로 공격을 이끌었다.또 빌드업이 원활하지 않을 때는 3선까지 내려가 패스 공급까지 해내는 모습을 선보였다. 전·후반 내내 위협적인 모습을 가져간 이동경은 결국 사고를 쳤다. 후반 37분 좌측에서 볼을 잡고 왼발로 정확한 크로스를 올렸고, 이를 심상민이 머리로 선제 결승 골을 터뜨린 것.득점 장면을 다시금 살펴보면 페널티 박스 안에는 울산 선수는 3명, 서울은 5명이 있었으나 이동경은 정교한 킥으로 선제골을 돕는 데 성공했다. 이후 후반 45분까지 왕성한 활동량을 선보인 그는 트로야크와 교대하며 경기장 밖으로 빠져나갔다.이동경은 90분 동안 경기장을 누비며 팀 내 최다 키패스(3회)·롱패스 성공률 100%·팀 내 최다 크로스 성공(2회)를 기록, 펄펄 날았다.이번 경기 도움 1개를 추가한 그는 2시즌 연속 10-10 달성에 단 2개의 공격 포인트만 남겨놓게 됐다. 현재까지 9골 9도움을 기록하고 있는 가운데 남은 리그와 파이널 라운드에서 목표를 달성하게 된다면, 몰리나(2011~2012·당시 FC서울)에 이어 2번째 기록자가 될 수 있다.서울전에서 정교한 킥으로 '문수의 왕'임을 증명해 낸 이동경. 경기 종료 후 김현석 감독도 "경기는 아직 많이 남아 있다. 조언 하나 했다. 거기에 매몰되지 말고, 팀에 헌신하다 보면 충분히 이동경의 기량이면 '10-10'과 함께 MVP도 충분히 할 수 있을 것"이라고 답했다.끝으로 김 감독은 "선수도 그런 마음가짐으로 매 경기 임하고 있고, MVP는 감히 말씀드리기 조금 그렇지만 '10-10'은 충분히 달성할 수 있을 것이라 본다"라며 칭찬을 아끼지 않았다.한편, 울산은 짧은 휴식 후 오는 12일 홈에서 인천을 상대로 리그 2연승에 도전한다.