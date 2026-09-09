지역 방송국이 복원한 K-댄스 40년 역사

▲KBS 전주방송총국 다큐멘터리 '퀸 이즈 본' KBS

<퀸 이즈 본>은 결코 누가 춤을 가장 잘 추는지를 겨루는 프로그램이 아니다. 한때 가수 뒤에 가려졌던 댄서들이 어떻게 자신의 이름을 되찾았고, 춤이 어떻게 하나의 직업과 문화, 산업으로 성장했는지를 보여주는 영광과 눈물의 기록으로 완성되었다.

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그런 점에서 <퀸 이즈 본>은 더욱 남다른 의미를 남긴다. 서울 본사가 아닌 지역 방송국에서 관련자들의 목소리와 희귀 영상 자료를 통해 K-댄스의 역사를 복원했다는 점에서 충분히 주목할 만한 가치를 지닌다. 또한 유튜브라는 도구를 통해 많은 시청자와 만날 수 있게 되었다.

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가수 뒤에 서 있던 사람들이 뒤늦게나마 무대의 주인공이 된 것처럼, 소박한 규모로 완성한 다큐멘터리 또한 유튜브 알고리즘을 계기로 자신의 가치를 입증하고 있다. 방송 말미 소개된 "당신이 바로 우리의 다음 퀸"이라는 메시지는 그래서 더욱 의미 있게 다가온다.



수많은 가수들의 안무를 책임진 선배 댄서들부터 오늘날 대학 강의실과 세계 무대를 누비는 청춘들에 이르기까지 춤에 미친 모든 이들이 바로 '댄싱 퀸'이 아니겠는가.

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