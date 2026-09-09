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지역 방송국이 복원한 K-댄스 40년 역사

지역 방송국이 복원한 K-댄스 40년 역사

[리뷰] KBS 전주 <퀸 이즈 본>, 세대 초월 춤꾼들 이야기

김상화(steelydan)
26.09.09 09:37최종업데이트26.09.09 09:37
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KBS 전주방송총국 다큐멘터리 '퀸 이즈 본'
KBS 전주방송총국 다큐멘터리 '퀸 이즈 본'KBS

<스트릿 우먼 파이터>(줄여서 '스우파', 엠넷, 2021년~) 이후 '춤꾼'들이 대중문화의 전면에 등장하는 풍경은 더 이상 낯설지 않다. 불과 몇 년 전까지만 해도 춤은 가수를 빛내기 위한 요소에 가까웠고, 댄서는 무대 뒤에서 이름 없이 존재하는 경우가 많았다.

하지만 시대가 달라지면서 세계 무대를 누비는 유명 'K-댄서'들이 속속 등장했고, 인기 케이팝을 더욱 빛내는 퍼포먼스의 탄생에 기여한 안무가와 댄서들의 이름 역시 하나의 브랜드로 자리 잡았다. 이러한 변화가 결코 하루아침에 만들어진 것은 아니다.

최근 KBS 전주방송총국이 총 2부작으로 제작한 다큐멘터리 <퀸 이즈 본>은 그간의 역사를 스우파 출신 인기 댄서 윤지를 앞세워 되짚어보는 자리를 마련했다. 그런데 이 프로그램은 지상파 채널의 본사가 아닌 지역 방송국이 만든 다큐멘터리라는 점에서 눈길을 끈다.

TV 편성이라는 기회만 놓고 보면 많은 이들에게 전달되기 어려웠을 콘텐츠지만, 유튜브 전편 공개 및 알고리즘을 통해 비로소 전국의 시청자들과 더욱 폭넓게 만날 수 있는 기회를 얻었다(1부 기준 조회수 6만 돌파).

'스우파' 윤지가 찾아 나선 K-댄스의 뿌리
KBS 전주방송총국 다큐멘터리 '퀸 이즈 본'
KBS 전주방송총국 다큐멘터리 '퀸 이즈 본'KBS

지난 1일 공개된 1부가 오늘날 K-팝 댄스를 만든 현역 댄서 세대의 활약상을 소개했다면, 8일 방영된 2부는 카메라 밖으로 밀려나 있던 1980~90년대 방송 안무의 세계에 초점을 맞췄다. 진행은 스우파2를 통해 독보적인 실력을 인정받은 왁킹 전문 댄서 윤지가 맡았다.

세계 댄스 신에서 주목받는 실력자로 성장한 윤지는 자신이 걸어온 길의 뿌리를 찾아가듯, K-댄스의 기반을 만든 선배들을 찾아가 증언을 영상에 담는 일에 동참했다. 베이비슬릭·배윤정·리아킴 등과의 만남을 통해 〈퀸 이즈 본〉은 "춤추는 모든 여성은 퀸이자 스승"이라는 메시지를 시청자들에게 전한다.

2부에는 당시 KBS 무용단을 이끈 안신희 교수, 인순이와 리듬터치 멤버였던 이항호, 춤꾼으로 출발해 가수가 된 채리나와 미애, 1세대 케이팝 댄서 홍영주 등 40여 년에 걸친 방송 안무의 개척자들을 재소환하는 귀중한 시간을 마련했다.

흥미진진한 댄스계 뒷 이야기
KBS 전주방송총국 다큐멘터리 '퀸 이즈 본'
KBS 전주방송총국 다큐멘터리 '퀸 이즈 본'KBS

<퀸 이즈 본>은 2주에 걸쳐 오늘날의 K-댄스가 결코 단기간에 이뤄진 일시적 유행이 아니라는 점을 보여준다. 스트릿 댄스의 에너지와 수십 년에 걸쳐 쌓인 개척자들의 열정이 합쳐진 결실임을 1~2부 전반에 걸쳐 부각한다.

글로벌 케이팝 팬들을 사로잡은 요즘 시대의 춤과 1980~90년대 TV 방송 안무는 나무의 줄기와 뿌리 같은 존재임을 시청자들에게 각인한다. 이 과정에서 〈퀸 이즈 본〉 1·2부는 요즘 시청자들이 잘 몰랐던 댄스계의 비화를 흥미진진하게 소개하며 예능 못지않은 재미를 선사한다.

지극히 평범해 보이는 춤 동작 하나를 위해 한국무용·발레·재즈댄스 등 다양한 장르를 익히며 수많은 음악 방송을 준비했던 KBS 무용단, 실력파 댄서들의 주무대였던 이태원의 한 나이트클럽 이야기 등은 한 편의 드라마 같은 사연으로 시청자들의 시선을 붙든다.

주먹구구식으로 출발했던 K-댄스 초창기였지만, 선구자와 같았던 선배 댄서들의 노력에 힘입어 오늘날 젊은 후배들은 정규 교육 과정을 통해 체계적인 수업을 받으며 저마다의 꿈을 키우고 있다. 베이비슬릭과 배윤정, 미애와 홍영주, 배윤정과 리아킴 등이 흘린 땀 덕분에 오늘의 윤지도 존재할 수 있었다.

지역 방송국이 증명한 다큐의 가치
KBS 전주방송총국 다큐멘터리 '퀸 이즈 본'
KBS 전주방송총국 다큐멘터리 '퀸 이즈 본'KBS

<퀸 이즈 본>은 결코 누가 춤을 가장 잘 추는지를 겨루는 프로그램이 아니다. 한때 가수 뒤에 가려졌던 댄서들이 어떻게 자신의 이름을 되찾았고, 춤이 어떻게 하나의 직업과 문화, 산업으로 성장했는지를 보여주는 영광과 눈물의 기록으로 완성되었다.

그런 점에서 <퀸 이즈 본>은 더욱 남다른 의미를 남긴다. 서울 본사가 아닌 지역 방송국에서 관련자들의 목소리와 희귀 영상 자료를 통해 K-댄스의 역사를 복원했다는 점에서 충분히 주목할 만한 가치를 지닌다. 또한 유튜브라는 도구를 통해 많은 시청자와 만날 수 있게 되었다.

가수 뒤에 서 있던 사람들이 뒤늦게나마 무대의 주인공이 된 것처럼, 소박한 규모로 완성한 다큐멘터리 또한 유튜브 알고리즘을 계기로 자신의 가치를 입증하고 있다. 방송 말미 소개된 "당신이 바로 우리의 다음 퀸"이라는 메시지는 그래서 더욱 의미 있게 다가온다.

수많은 가수들의 안무를 책임진 선배 댄서들부터 오늘날 대학 강의실과 세계 무대를 누비는 청춘들에 이르기까지 춤에 미친 모든 이들이 바로 '댄싱 퀸'이 아니겠는가.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
퀸이즈본

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