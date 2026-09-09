지역 방송국이 복원한 K-댄스 40년 역사

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KBS 전주방송총국 다큐멘터리 '퀸 이즈 본'KBS
<스트릿 우먼 파이터>(줄여서 '스우파', 엠넷, 2021년~) 이후 '춤꾼'들이 대중문화의 전면에 등장하는 풍경은 더 이상 낯설지 않다. 불과 몇 년 전까지만 해도 춤은 가수를 빛내기 위한 요소에 가까웠고, 댄서는 무대 뒤에서 이름 없이 존재하는 경우가 많았다.
하지만 시대가 달라지면서 세계 무대를 누비는 유명 'K-댄서'들이 속속 등장했고, 인기 케이팝을 더욱 빛내는 퍼포먼스의 탄생에 기여한 안무가와 댄서들의 이름 역시 하나의 브랜드로 자리 잡았다. 이러한 변화가 결코 하루아침에 만들어진 것은 아니다.
최근 KBS 전주방송총국이 총 2부작으로 제작한 다큐멘터리 <퀸 이즈 본>은 그간의 역사를 스우파 출신 인기 댄서 윤지를 앞세워 되짚어보는 자리를 마련했다. 그런데 이 프로그램은 지상파 채널의 본사가 아닌 지역 방송국이 만든 다큐멘터리라는 점에서 눈길을 끈다.
TV 편성이라는 기회만 놓고 보면 많은 이들에게 전달되기 어려웠을 콘텐츠지만, 유튜브 전편 공개 및 알고리즘을 통해 비로소 전국의 시청자들과 더욱 폭넓게 만날 수 있는 기회를 얻었다(1부 기준 조회수 6만 돌파).
'스우파' 윤지가 찾아 나선 K-댄스의 뿌리