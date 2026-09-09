발롱도르 자신감 보인 음바페, 케인 넘어설 수 있나

AFP=연합뉴스

킬리안 음바페(왼쪽)와 라민 야말"올해가 발롱도르를 받기에 좋은 해가 될 수 있다고 생각한다."킬리안 음바페가 인터 밀란과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기를 앞둔 기자회견에서 자신의 발롱도르 수상 가능성을 언급했다.음바페의 자신감에는 이유가 있다. 그는 "이번 여름 스포츠에서 가장 중요한 대회에서 많은 역사를 썼다"고 자신의 월드컵 활약을 돌아봤다. 실제로 음바페는 2026 북중미 월드컵에서 10골로 득점왕을 차지했고, 월드컵 통산 득점을 22골로 늘리며 역대 최다 득점자가 됐다. 또한 2025-26시즌 라리가와 챔피언스리그에서도 모두 득점 1위를 기록했다.개인 기록만 놓고 보면 발롱도르를 주장할 만한 시즌이다. 그러나 소속팀 레알 마드리드는 2025-26시즌 주요 대회에서 우승을 차지하지 못했고, 프랑스 대표팀 역시 월드컵 정상에 오르지 못했다. 발롱도르는 개인 활약뿐 아니라 팀 성과 역시 평가 기준으로 삼는 만큼, 팀 성과는 음바페의 경쟁에서 약점으로 꼽힌다.현재 베팅 시장도 음바페를 가장 유력한 후보로 평가하지는 않고 있다. 배당 비교 사이트 Bookies.com이 9월 8일 집계한 주요 업체의 배당에서는 해리 케인이 4/7로 가장 앞섰고, 라민 야말이 9/2, 음바페가 6/1, 로드리가 8/1로 뒤를 이었다.케인은 음바페와 달리 개인 기록과 팀 성과를 모두 갖췄다. 지난 시즌 바이에른 뮌헨에서 리그 36골을 넣으며 유러피언 골든슈를 차지했고, 팀의 분데스리가와 DFB포칼 우승에도 기여했다. 월드컵에서도 6골을 기록하며 잉글랜드의 4강 진출을 이끌었다.야말과 로드리에게는 월드컵 우승이라는 강력한 무기가 있다. 야말은 바르셀로나의 라리가 우승에 기여한 데 이어 스페인과 함께 세계 정상에 올랐다. 로드리는 스페인의 월드컵 우승을 이끌며 대회 최우수 선수에게 주어지는 골든볼까지 차지했다.결국 올해 발롱도르 경쟁은 무엇을 더 높게 평가하느냐의 싸움이 될 가능성이 크다. 압도적인 개인 기록을 남긴 음바페, 개인 기록과 클럽 우승을 모두 잡은 케인, 세계 챔피언이 된 야말과 로드리가 저마다 다른 강점을 가지고 있다.2026 발롱도르 시상식은 오는 10월 26일 런던에서 열린다. 음바페와 케인, 야말, 로드리 등 유력 후보들이 저마다 강점을 앞세우고 있는 가운데, 올해 발롱도르의 주인공이 누가 될지 관심이 모인다.