경기마다 반복되는 지역 비하 논란, 이대로 괜찮나

'사람 인(人)', '천할 천(踐)'

지난 5일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 인천 유나이티드의 '경인더비'가 끝난 뒤 서울 응원석에 등장한 한 걸개가 논란의 중심에 섰다. 인천의 한자 표기인 '어질 인(仁)'과 '내 천(川)'을 비틀어 '사람 인(人)'과 '천할 천(賤)'으로 표현하면서다.인천 구단은 즉각 반발했다. 구단주인 박찬대 인천광역시장도 지난 8일 자신의 페이스북을 통해 "스포츠의 본질을 훼손하는 지역 비하를 좌시하지 않겠다"며 강경 대응을 예고했다. 박 시장은 해당 걸개에 대해 "도를 넘어 팬들과 인천시민을 모욕한 행위"라고 비판했다.스포츠에서 상대 팀을 향한 조롱과 도발은 낯선 풍경이 아니다. 특히 오랜 라이벌 관계를 가진 팀들의 맞대결에서는 재치 있는 걸개와 야유가 경기 못지않은 볼거리가 되기도 한다. 그러나 최근 스포츠계에서 발생한 사건들은 그 도발의 선이 어디에 있는지 되묻게 한다.이날 서울 응원석에 등장한 걸개에는 '전달水 + 조건盜 = 人賤 UTD'라는 글귀가 적혀 있었다. 전달수 전 대표이사의 이름에 들어간 '수'를 '물 수(水)'로 바꿔 2024년 '물병 투척 사건'을, 조건도 현 대표이사의 이름에 들어간 '도'를 '도둑 도(盜)'로 바꿔 이른바 '셀프 연봉 인상' 논란을 비꼰 것으로 풀이된다.특히 논란이 된 것은 마지막에 적힌 '人賤 UTD'였다. 인천의 한자 표기인 '어질 인(仁)'과 '내 천(川)' 대신 '사람 인(人)'과 '천할 천(賤)'을 조합해, '인천'이라는 이름에 '사람이 천하다'는 의미를 덧씌운 표현이다.걸개의 전체 맥락을 고려하면 인천 시민 전체가 아닌 구단과 일부 팬을 겨냥한 조롱이라고 해석할 여지도 있다. 그러나 지역명 자체를 '사람이 천하다'는 모욕적인 의미로 비튼 만큼, 조롱의 범위가 지역과 시민들까지 향했다는 비판을 피하기 어렵다.여기에 이번 경기에서는 '이부망천'을 연상시키는 '2부망천'이라는 문구가 새겨진 티셔츠까지 서울 응원석에서 포착됐다. 인천이 지난 시즌 K리그2로 강등됐던 사실을 '2부로 강등된 망한 인천'이라는 표현으로 비튼 것이다. '人賤' 걸개에 이어 과거 인천을 비하하는 표현을 다시 끌어온 문구까지 등장하면서, 단순히 상대 구단을 향한 도발이었다고 보기 어렵다는 시선은 더욱 커졌다.스포츠 현장에서 상대 팀을 향한 조롱이 연고지역 전체에 대한 비하로 번진 사례는 이번이 처음이 아니다. 불과 1년 전인 2025년 3월, 광주FC와 포항 스틸러스의 경기를 앞두고 포항의 한 서포터즈가 광주 원정을 떠나며 '해외 출국', '입국 심사 통과' 등의 표현을 사용해 논란이 일었다.광주를 비롯한 호남 지역을 대한민국이 아닌 '해외'로 표현하는 것은 일간베스트 등 극우 성향 온라인 커뮤니티에서 이 지역을 비하하는 데 사용돼 온 방식이다.당시 광주FC는 얼마 전 중국 원정 팬이 5·18 민주화운동 유혈 진압의 책임자인 전두환의 사진을 들어 올리며 광주를 조롱한 사건까지 겪은 직후였다. 연이어 지역의 역사와 정체성을 겨냥한 비하가 벌어지면서 논란은 더욱 커졌고, 축구장에서 허용되는 상대 팀에 대한 도발과 지역 전체를 향한 비하를 구분해야 한다는 지적도 나왔다.축구계뿐 아니라 야구계에서도 응원 과정에서의 지역 비하가 도마 위에 오른 바 있다. 청룡기 대회 도중 배재고 일부 선수들이 광주일고를 상대로 '스타벅스 가야지', '탱크데이' 등의 구호를 외치면서 지역비하와 5·18 희화화 논란이 불거졌다.물론 해당 사건은 역사적 비극에 대한 희화화까지 겹쳤다는 점에서 이번 논란과 무게를 동일하게 놓고 보기는 어렵다. 다만 경기 상대에 대한 도발이 특정 지역과 그 지역의 역사까지 조롱하는 방식으로 번졌다는 점에서는 분명 짚고 넘어가야 할 사례라 할 수 있다.프로스포츠에서 연고지는 단순히 구단이 경기장을 두고 있는 장소 이상의 의미를 갖는다. 팬들은 자신이 응원하는 팀과 지역을 자신의 정체성의 일부로 삼고, 구단 역시 연고지의 역사와 상징을 적극적으로 활용한다. 지역에 대한 애착이 곧 팀에 대한 애착으로 이어지는 경우가 많은 이유다.문제는 라이벌 관계에서도 팀과 지역의 경계가 쉽게 겹친다는 데 있다. 상대 구단을 향한 조롱이 선수와 서포터즈를 넘어 연고지역의 이름이나 이미지까지 겨냥하게 되면, 경기장에서 시작된 도발은 지역에 대한 비하로 번질 수 있다. 특히 온라인에서 오랫동안 지역을 조롱하는 데 사용돼 온 표현이 '밈'이나 말장난의 형태로 응원 문화에 섞일 경우, 그 표현이 가진 맥락과 무게마저 가볍게 여겨질 위험도 있다.'이번에 人賤'이라는 두 글자가 문제였던 이유도 여기에 있다. 상대 팀을 도발하기 위한 표현이었다고 해도, 그 과정에서 지역명 자체를 모욕적인 의미로 비틀었다면 이를 더 이상 단순한 '응원 문화의 일부'라고만 넘기기 어렵다. 더욱이 과거 인천을 비하하는 데 쓰였던 표현까지 함께 등장했다는 점에서, 단순한 구단 간 도발이었다는 해명만으로는 비판을 피하기 어렵다.지역적 정체성을 바탕으로 한 라이벌리는 경기에 새로운 서사를 부여하며 스포츠의 매력을 키우는 힘이 될 수 있다. 세계적으로 손꼽히는 라이벌전인 스페인의 '엘 클라시코' 역시 바르셀로나와 레알 마드리드가 각각 상징해 온 정치적·문화적 정체성이 겹치며 오랜 경쟁 구도를 형성해 왔다. K리그에서도 동해안 산업도시라는 지역적 배경을 공유하는 울산 HD와 포항 스틸러스의 '동해안 더비'가 리그를 대표하는 라이벌전 중 하나로 꼽힌다.다만 그 애향심이 상대 지역 전체에 대한 멸시나 적대감으로 넘어가는 순간 이야기는 달라진다. 지역을 기반으로 형성된 뜨거운 라이벌리와 지역 비하는 얼마든지 구분될 수 있다. 상대를 자극하는 재치와 지역 전체를 깎아내리는 표현 사이의 선이 어디인지, 이번 논란은 다시 한번 묻고 있다.