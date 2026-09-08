'배구 황제' 김연경의 감독 도전, 4대 시상식 주요상 휩쓸었다

▲MBC <신인감독 김연경2> 포스터 MBC

MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경>이 대한민국 4대 시상식에서 모두 주요상을 수상하며 '시상식 그랜드슬램'을 기록했다.



지난 3일 서울 마포구 상암동 MBC 공개홀에서 개최된 <제53회 한국방송대상>에서 <신인감독 김연경>은 TV 연예오락 부문 작품상을 비롯해 작가 부문과 음향효과 부문까지 수상하며 3관왕에 올랐다.



이로써 <신인감독 김연경>은 <2025 MBC 연예대상> 6관왕, <2026 한국PD대상> 3관왕, <2026 백상예술대상> 작품상, <2026 한국방송대상> 3관왕까지 예능 프로그램을 대상으로 하는 대한민국 4대 시상식에서 모두 작품상 등 주요상을 수상했다.



<신인감독 김연경>은 단 한 번의 방송으로 이 같은 수상 기록을 남겼다는 점에서도 눈길을 끈다. 김연경 역시 운동선수 은퇴 직후 예능 프로그램에 출연해 주요 시상식에서 수상했다.



<신인감독 김연경>은 전 세계 여자배구 역사상 최고 레전드인 '배구 황제' 김연경이 감독으로 원더독스(Wonder Dogs) 팀을 이끌면서 저마다 실패와 아픔을 간직한 채 언더(UNDER)에 머물렀던 선수들과 고락을 함께하고, 팀 전체가 원더(WONDER)로 도약하는 과정과 다양한 스토리를 담은 '구단 성장 프로젝트'다. 이 프로그램의 최종 목표는 원더독스를 토대로 실제 V리그 프로팀 제8구단을 창단하는 것이다.



때문에 <신인감독 김연경>은 단순한 방송용 예능과는 성격이 다르다. '다큐멘터리와 드라마' 성격이 강한 예능 프로그램으로, 김연경 감독조차 "저희는 예능 프로라고 생각하지 않는다"고 공언할 정도다.​



방송 전 "조용히 사라지면 어쩌나"... 예상 밖 흥행



그럼에도 <신인감독 김연경>은 지난해 9월 28일 첫 방송 전까지만 해도 흥행을 장담하기 어려웠다. 방송가에서 거의 다루지 않았던 종목인데다 출연진 대부분이 무명 선수 등 상대적으로 인지도가 낮은 선수들이었기 때문이다. 제작진과 김연경 감독 역시 낮은 시청률로 고전하다 프로그램이 조용히 사라질 가능성을 걱정하기도 했다.



그러나 방송 이후 시청률·화제성 등 흥행 성적과 작품성 평가, 사회적 영향력 등 여러 측면에서 성과를 거뒀다.



<신인감독 김연경>은 '배구 황제' 김연경의 신인 감독 도전과 리더십, 언더독 선수들의 성장 서사 등이 시청자들의 관심과 공감을 이끌어냈다. 2시간짜리 방송임에도 늘어지지 않는 빠른 전개와 경기의 긴장감도 큰 호응을 얻었다.



특히 방송 이후 현실에서도 <신인감독 김연경>에 출연했던 이나연(흥국생명), 인쿠시(정관장), 표승주(흥국생명), 구솔(현대건설) 등 4명이 V리그 프로팀에 영입됐다. 프로그램에서 그려진 '언더독에서 원더로 가는' 과정이 실제 프로 무대로 이어졌다는 점에서 의미가 있다.



4대 시상식 주요상 수상



​지난해 12월 29일 열린 <2025 MBC 연예대상>에서 <신인감독 김연경>은 6관왕을 차지하며 최다 수상 프로그램이 됐다. 시청자들이 직접 투표로 뽑는 '올해의 예능 프로그램상'과 '베스트 커플상'을 수상했고, 김연경도 '신인상'과 '올해의 예능인상'을 받았다.



지난 4월 24일 열린 한국PD협회 주최 <제38회 한국PD대상>에서도 3관왕에 올랐다. 이날 대상 격인 '올해의 PD상'은 <신인감독 김연경>의 메인 연출가인 권락희 PD, '작품상 TV 예능 부문'은 <신인감독 김연경>, '출연자상 TV 진행자(MC) 부문'은 김연경이 각각 수상했다.



지난 5월 8일 개최된 <제62회 백상예술대상>에서는 <신인감독 김연경>과 김연경이 각각 '예능 작품상'과 '여자 예능상' 후보에 올랐다. 이 가운데 <신인감독 김연경>이 '예능 작품상'을 수상했다.



홍종찬 방송 부문 심사위원장은 <신인감독 김연경>을 선정한 이유로 "단순한 도전을 넘어 실제 실업팀을 주인공으로 해 진정성을 보여줬다. 감독으로서 리더십의 본질을 보여준 김연경의 활약도 대단했다. 예능적 재미와 다큐적 재미가 동시에 느껴졌다"고 평가했다.



지난 3일 개최된 한국방송협회 주최 <제53회 한국방송대상>에서도 <신인감독 김연경>은 TV 연예오락 부문 작품상과 작가 부문, 음향효과 부문을 수상하며 3관왕에 올랐다.



시즌2 촬영 마무리, 10월 방송 예정



한편 <신인감독 김연경2>는 지난 8월 27일 서울 장충체육관에서 열린 원더독스-SOOP 관중 직관 경기를 끝으로 촬영을 마쳤다.



MBC는 3일 보도자료를 통해 <신인감독 김연경2>가 오는 10월 중 방송될 예정이라고 밝혔다. 현실적으로 2026 아이치·나고야 아시안게임 종료일인 10월 4일 이후 첫 방송을 할 가능성이 높다.



시즌2에 대한 시청자들의 높은 기대감과 응원 열기는 이미 촬영 기간 중에도 증명된 바 있다. 원더독스 팀의 '관중 직관 경기' 3경기가 모두 매진됐다. 특히 원더독스-현대건설의 서울 잠실학생체육관 경기는 티켓 예매 시작 2분 만에 5400석 전석이 매진됐다.

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