마약왕 잡은 두 경찰, 모텔로 향한 까닭

2016년 1월, 멕시코 해병대 특수부대는 시날로아 카르텔의 수장 엘 차포 호아킨 구스만을 잡기 위해 대규모 작전을 벌이고 그의 거처를 급습한다. 부하들을 죽이거나 체포하는 데 성공했지만, 정작 엘 차포는 잡지 못했다. 최측근 엘 초로와 함께 하수도를 통해 탈출한 그는 지나가던 차량을 탈취해 도주한다.
한편 연방경찰 카르모나는 아내의 셋째 임신 소식을 듣고 조금이라도 더 많은 돈을 벌기 위해 야간 근무로 전환한다. 첫 야간 근무에서 타 지역에서 온 로살레스와 파트너가 되는데, 그는 소문이 그리 좋지 않다. 그래도 별일 없이 밤을 지새우고 날이 밝아올 무렵, 두 사람은 도난 차량으로 의심되는 차 한 대를 멈춰 세운다.
차에서 내린 이는 세상에서 가장 위험한 수배범이라 해도 과언이 아닌 '엘 차포'였다. 두 경찰은 절체절명의 선택에 내몰린다. 체포하면 조직원들이 벌떼처럼 몰려와 자신은 물론 가족들까지 무사하지 못할 것이다. 그렇다고 체포하지 않으면 경찰로서 직무유기일 뿐 아니라, 그로 인해 나라가 계속 피폐해지는 것을 방관하는 셈이다. 과연 어떻게 해야 할까?