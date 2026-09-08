마약왕 잡은 두 경찰, 모텔로 향한 까닭

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넷플릭스 오리지널 영화 <엘 차포를 체포하라>의 한 장면.넷플릭스 오리지널 영화 <엘 차포를 체포하라>는 2016년 엘 차포의 재체포 사건을 바탕으로 한 실화 영화다. 실제로 그는 교도소를 탈옥한 뒤 도망 다녔는데, 해병대가 대대적인 작전을 펼쳐 붙잡은 것이 아니라 경찰관들의 불심검문 과정에서 우연히 체포됐다. 진짜 문제는 그를 붙잡은 이후부터였다.당대 최고의 마약왕을 한가로운 도로 위에서 붙잡은 두 경찰. 지원 병력이 도착하기까지는 오랜 시간이 걸릴 뿐 아니라, 멕시코 경찰 조직을 과연 믿을 수 있을지 의구심도 든다. 과연 누가 이 거물을 잡으러 와 줄 것인가 하는 불안까지 엄습한다. 결국 그들이 택한 곳은 외딴 모텔이었다. 방 하나를 잡고 카르모나와 엘 차포 둘만 들어가 지원군을 기다린다.멕시코 사회는 물론 공권력마저 마약 카르텔에 휘둘리고 잠식된 상황에서 두 경찰이 할 수 있는 일은 많지 않다. 그들이 직업윤리를 뒤로한 채 엘 차포에게 뇌물을 받고 풀어준다 해도, 아무도 쉽게 비난하지 못할 것이다. 그럼에도 끝까지 버텨 그를 체포했다는 사실은 그 자체로 위대한 일이다. 해야 할 일을 했을 뿐이라고 말할 수도 있지만, 당시 상황에서는 그 당연한 일이 '불가능'에 가까웠으니 말이다.그런가 하면 엘 차포는 허름하기 짝이 없는 모습으로 도망치는 처지에서도 협박을 일삼고 뇌물로 회유하려 한다. 흔히 상상하는 굴지의 마약왕처럼 카리스마 있고 중후하며 화려한 모습과는 거리가 멀다. 오히려 이 영화가 흥미로운 이유 중 하나는 바로 여기에 있다. 세상을 움직이는 듯 보이는 거대한 범죄자조차 막다른 골목에 몰리는 순간에는 결국 두려움에 떠는 한 명의 인간일 뿐이라는 사실 말이다.