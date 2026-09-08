집 없는 소녀가 테니스 라켓 꼭 쥐고 한 질문의 속뜻

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영화 <캐리어를 끄는 소녀> 스틸컷싸이더스
03.
"걱정 마세요. 제가 수아 연습하는 거 도울게요."
그래서 두 아이는 서로를 부러워하게 된다. 영선은 자신이 애를 써도 얻을 수 없는 것들 것 이미 누리고 있는 수아를 바라본다. 언제든 돌아갈 수 있는 집과 부모의 품, 그리고 좋아하는 운동을 하기 위한 완벽한 환경이다. 영화의 초반부에서 영선이 수아의 방에 처음 들어갔을 때 카메라가 잠시 일인칭 시점이 되어 바라보는 풍경 속에 담긴 부러움의 정서가 그 모든 걸 보여준다. 반면, 수아는 영선으로부터 자신이 무엇을 좋아하고 잘하는지 알고 있다는 사실 자체를 부러워한다. 진심으로 좋아하기에 테니스 라켓을 잡는다는 것. 적어도 영선은 자신처럼 부모의 기대에 짓눌려서 코트에 서지 않는다.
다시 말하면, 두 사람은 서로의 삶 전체를 바라보고 이해하기 이전에 자신에게 주어지지 못한 환경 하나를 먼저 발견하고 집요하게 뒤따른다. 그 하나가 어떻게 유지되고 무엇을 대가로 요구하는지 알지도 못하면서 말이다. 영선이 성우에게 다가갔다는 이유로 괴롭히기 시작하고, 그 일로 수아 부모로부터 마음을 잃게 되자 수아가 '이제 혼자라서 축하한다'라고 말하는 장면은 그 거리감이 가장 극대화되는 순간이다. 물론 시각적으로 보이는 것처럼 적대감만 실린 문장은 아니다. 영선에게 혼자가 된다는 의미는 다시 또 한 번 머물 곳이 불안정해진다는 뜻이지만, 수아에게는 자신이 갖고자 했던 자유의 의미로 읽힐 수 있는 지점이 맥락 속에 자리한다. 그만큼 두 사람은 서로의 고통을 알아보지 못하고 있다.
04.
그렇게 두 사람이 나눠 갖는 감정적 맥락 사이에서 네트 하나를 사이에 두고 상대와 공을 주고받는 테니스라는 종목이 이야기의 중심 소재로 선택된 것에는 흥미로운 구석이 있다. 두 아이는 처음부터 동등한 자리에 서 있지 않다. 처음 영선이 이 집에 들어오게 되는 이유부터가 그렇다. 때때로 수아의 사기를 위해 경기를 져 주기도 해야 하는 연습 파트너. 만약 영선이 실력과 재능을 인정받아 성우의 눈에라도 들게 된다면 처음의 구도를 깨뜨릴 가능성이라도 생길 것이다. 영선도 그 사실을 모를 리 없지만 현실은 녹록지 않다.
자신에게 필요한 사람이 누구인지 파악하고, 그들에게 다가가며, 자신을 받아들일 이유를 끊임없이 만들어내고자 한다. 수아에게는 함께 공을 칠 수 있는 친구가 되고, 지영에게는 보호가 필요한 아이가 되고자 한다. 성우에게도 테니스에 대한 열의와 가능성을 보여 기회를 얻고자 한다. 조금 영악해 보일 수 있지만, 그가 보여주는 불편함은 머물 곳을 확보하고 살아가는 일과 직접적으로 연결되어 있다. 물론 이 모든 것을 가능하게 할 결정권은 이번에도 자신이 아닌 수아 가족에게 있고, 결정적인 순간마다 팔은 안으로 굽는다.