"나는 여전히 청년, 자주 좀 써달라" 최민식의 마지막 꿈

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영화 <인턴> 스틸컷워너브라더스코리아
영화 <인턴>은 공개 3년 만에 패션계 다크호스로 떠오른 우투투의 CEO 선우(한소희)의 회사에 실버 인턴 기호(최민식)가 입사하며 시작된다. 성별도 살아온 궤적도 일머리도 다른 두 사람이지만, 세대를 뛰어넘어 서로의 부족함을 채운다.
2015년 동명의 할리우드 영화를 리메이크한 <인턴>은 노신사 실버 인턴 벤(로버트 드 니로)을 기호로 각색하며 한국인만이 느낄 수 있는 정서들로 채웠다. 그래서일까. <인턴>은 마치 최민식 자체를 염두에 둔 작품 같다. 기호의 37년 경력과 배우 최민식이 경력이 같아, 최민식의 인생론처럼 느껴지는 순간도 종종 찾아온다.
지난 7일 종로구 한 카페에서 만난 최민식은 넷플릭스 <맨 끝줄 소년>에 이어 젊은 세대와 함께 한 작업물에 만족감이 커 보였다. 무엇보다 <인턴>의 기호로 살면서 일상이 유연해졌다는 그는 <악마를 보았다>나 <카지노>처럼 작품의 정서에 따라 180도 달라지는 게 힘들지만 배우의 통과의례라며 베테랑 연기자의 프로의식을 내비쳤다.
최민식은 개봉을 기다리는 마음을 두고 "설렘 반, 기대 반, 우려 반이다. 만감이 교차하지만, 최선을 다한 결과물이니 오픈 마인드로 받아들이려는 중"이라며 "워너 브라더스가 한국에서 철수하면서 무산되었다가 부활한 영화가 <인턴>이다. 처음 제안이 왔을 때는 주저하지 않았는데, 한 번 엎어지니 망설여졌다"고 답했다. 이어 "강윤성 감독에서 김도영 감독으로 바뀌었다. 그 인연으로 <카지노>를 했으니, 새삼 인연의 의미를 되새기게 되었다"라고 곱씹었다.
무엇이 그토록 부담스러웠던 건지 물으니 "원작과 비교된다는 숙명이 있지 않나. 하지만 한국식으로 재해석해 보면 좋겠다는 도전 의식이 생겨 출연했다"고 설명했다.
그는 "음악, 연극, 소설, 영화, 드라마 모두 원작이 있고, 수없이 재해석 되는데, 뭐 하러 겁내나 싶더라"며 "뒤집어 생각해 보면 간단한 문제였다. 한국 아저씨와 젊은 여성 CEO가 부딪히지만 화합하는 과정을 한국식으로 바꿔 보면 어떨까 싶었다. 원작자보다 잘할 거란 경쟁의식이나 두려움이 있었다면 거절했을 것"이라며 원작 못지않은 감동을 위해 디테일을 잡아갔다고 덧붙였다.
이외에도 최민식 배우가 갖고 있는 캐릭터 욕심, 인생 경험, 캐릭터를 설정할 때 어떤 고민을 하는지 등에 대해 솔직하게 대화를 나누었고, 그 과정에서 영화 속 유니콘 같은 기호와 마주하고 있는 느낌을 받을 수 있었다. 다음은 일문일답.
"한국식 각색의 차별점..."