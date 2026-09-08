부상·부진 딛고 일어선 김영웅, 가을야구 '게임체인저' 될까

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6일 경기에서 대타 홈런을 터뜨린 삼성 김영웅삼성라이온즈
삼성 라이온즈의 젊은 거포 김영웅이 2026시즌 내내 이어진 부진의 늪에서 조금씩 벗어나는 모습을 보이고 있다. 올해 반복된 부상과 극심한 타격 침체로 고전했던 김영웅은 8월 중순 2군에서 재정비를 거친 후 홈런포를 가동하기 시작했다. 시즌 막판 치열한 선두 경쟁을 펼치고 있는 삼성에게 있어 김영웅의 반등은 정규시즌 우승을 향한 청신호다.
지난 6일 잠실 LG 트윈스전에서 9-4로 앞선 9회초 대타로 나선 김영웅은 1점 홈런(시즌 4호)을 터뜨리며 승리에 쐐기를 박았다. 9월 이후 4경기 연속 무안타(14타수 0안타)의 침묵을 끝낸 홈런이었다. 특히 상대 투수 배재준의 147km/h 투심 패스트볼을 밀어쳐서 잠실 좌측 담장을 넘겼다는 점에서 김영웅의 장타력이 여전함을 확인할 수 있었다.
올 시즌(9/8 기준) 김영웅은 41경기에 출장해 145타수 27안타 타율 0.186, 4홈런 16타점 OPS 0.523 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) -10.7을 기록 중이다. 시즌 내내 1할 타율을 전전하고 있고 삼진은 46개로 볼넷(8개)의 5배가 넘는다. 2024시즌 28홈런, 지난해 22홈런을 기록했던 장타자의 성적이라고는 믿기 어려울 정도의 부진이다.