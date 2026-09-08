부상·부진 딛고 일어선 김영웅, 가을야구 '게임체인저' 될까

케이비리포트

삼성 김영웅의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)김영우의 부진에는 부상과 성적에 대한 부담이 함께 작용했다. 시즌 초반 타격 컨디션이 올라오는 찰나에 햄스트링 부상으로 전열에서 이탈했고 복귀 후에도 좀체 감을 잡지 못했다. 결국 계속된 부진으로 지난달 13일 다시 2군으로 내려갔다. 이후 퓨처스리그에서 훈련량을 늘린 김영웅은 21일 퓨처스경기에서 멀티홈런을 터뜨리고 다시 1군으로 돌아왔다.23일 1군 복귀 이후에는 한결 나아진 모습이다. 25일 키움 히어로즈전에서 멀티히트를 기록한 데 이어 26일에는 개인 통산 4번째 만루홈런을 터뜨렸다. 최근 10경기 성적도 34타수 8안타 타율 0.235, 2홈런 7타점을 기록하고 있다. 타격 기복은 아쉽지만 1군 전력으로 활용 가능한 수준을 회복했다.반등의 핵심은 과감한 스윙을 유지하는 것이다. 타격 부진이 길어지자 김영웅은 삼진을 피하고 볼넷이라도 얻기 위해 공을 오래 지켜보는 경우가 늘었다. 하지만 결과를 의식한 소극적인 타격 탓에 자신만의 강점이 사라지고 말았다. "눈치보지 말고 자신있게 돌리라"는 주장 구자욱의 조언을 계기로 다시 적극적으로 스윙하기 시작했다.