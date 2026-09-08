한국 여자농구, 헝가리와 혈투 끝에 석패

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헝가리는 적극적으로 골밑 공격을 시도하며 많은 자유투를 얻어냈다.경기를 가른 가장 뚜렷한 수치는 자유투였다. 한국은 총 6개의 자유투를 얻어 5개를 성공했다. 반면 헝가리는 무려 34개의 자유투를 얻었고 이 가운데 28개를 성공했다. 한국 역시 자유투 성공률은 83.3%로 준수했지만 시도 횟수에서 28개나 차이가 났다.접전에서 자유투는 의미가 크다. 공격을 하지 않고도 득점으로 연결할 수 있기 때문이다. 헝가리는 한국보다 훨씬 많은 자유투 기회를 얻었고, 이를 꾸준히 점수로 쌓아가면서 경기 막판까지 주도권을 유지했다.이해란이 승부처에서 파울아웃되며 코트를 떠나는 등 한국 입장에서는 파울 관리도 아쉬웠다. 팽팽한 상황에서 골밑과 수비에서 힘을 보태야 할 선수가 빠지면서 선택지는 더욱 줄어들 수밖에 없었다.결국 한국은 상대 실책을 21개나 만들어내고도 이를 승리로 연결하지 못했다. 수비에서 얻은 기회와 공격에서의 결정력이 맞물리지 않았고, 승부처에서 헝가리의 자유투 득점을 허용한 것이 격차로 이어졌다. 73득점을 넣었지만 82점을 내주면서 마지막까지 따라붙던 흐름을 뒤집지 못했다.이로써 한국은 B조 3위로 조별리그를 마쳤다. 8강 직행에는 실패했지만 대회가 끝난 것은 아니다. 이제 한국은 8강 진출전을 통해 다시 한번 상위 라운드 진출을 노린다.조별 리그에서 확인한 가능성도 분명하다. 박지현을 중심으로 이소희와 안혜지가 외곽에서 지원했고, 강한 협력 수비를 통해 세계 무대에서 경쟁력을 보여줬다. 반면 주포 강이슬의 기복 있는 득점력과 자유투 허용, 승부처 파울 관리 등은 반드시 보완해야 할 과제로 남았다.한 경기로 대회를 끝낼 수 있는 8강 진출전에서는 작은 실수 하나가 결과를 바꿀 수 있다. 한국이 헝가리전에서 드러난 문제를 얼마나 빠르게 정비하느냐가 다음 경기의 중요한 변수가 될 전망이다.