강등권에서 6위로... 대전 반등의 중심에 정재희가 있다

대전하나시티즌 공식 홈페이지

대전하나시티즌 FW 정재희어느새 강등권에서 6위까지 순위를 끌어올린 대전. 그 반등 중심에는 정재희가 있다.이번 시즌을 앞두고 황선홍 감독의 대전하나시티즌은 대권에 가까운 팀 중 하나로 평가받았다. 지난해 리그 준우승을 차지하며 창단 이후 최고 성적을 기록했던 이들은 겨울 이적시장에서도 엄원상·루빅손·조성권·디오고 등 리그 수위급 자원들을 품으며 기대감을 형성했다.기대와는 달리 대전은 부진을 면치 못했다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 전 열린 15라운드까지 단 4승에 그쳤고, 순위 역시 강등권에 자리했다.하지만 휴식기 후 대전이 달라지고 있다. 7월 한 달간 5경기서 4무 1패에 머물렀으나 8월 이후 광주·안양·강원·울산을 차례로 제압하며 상승 곡선에 제대로 탑승했다.특히 지난 5일 열렸던 27라운드 부천 원정에서는 무려 5골을 폭발시키면서 2026시즌 최고 경기를 선보였다.어느새 순위는 10위에서 6위까지 올라온 대전. 황선홍 감독의 전술적인 변화도 눈에 띄지만, 대전 유니폼을 입고 최고의 시즌을 보내고 있는 정재희의 활약도 큰 몫을 했다.1994년생인 그는 안양·전남·김천·포항을 거쳐 지난해 퍼플 아레나에 입성했다.이번 시즌 초반 역시 부상이 이어지며 2~3월에 단 한 경기도 출전하지 못했고, 월드컵 휴식기 전까지 4골에 그쳤다. 7월 5경기에서도 1개 도움으로 힘든 시간을 보냈지만, 최근 압도적인 퍼포먼스를 선보이면서 대전 핵심으로 거듭났다.지난달 19일 충남 아산과 코리아컵 16강 맞대결에서 결승 골을 터뜨렸던 정재희는 강원(1골)·울산(1골 1도움)·부천(2골)을 상대로 연속해서 공격 포인트를 폭발시켰다. 최근 공식전 5경기서 무려 5골 1도움을 기록했는데, 이 기록이 승점으로 직결됐다.기록 역시 훌륭하다. 경기당 키패스는 0.65개, 크로스 성공 0.75개를 기록하고 있고, 평균 유효 슈팅 역시 0.7개(전체 24위)로 리그 내 가장 위협적인 윙어로 이름을 날리고 있다.특히 이달부터 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 일정까지 병행해야 하는 대전으로서는 꾸준한 출전과 공격 생산력을 동시에 보여주는 그의 존재가 어느 때보다 든든하다.이런 활약상에 정재희는 한국프로축구연맹이 발표하는 아디다스 포인트 순위 1위에 오르는 기염을 토해냈다.연맹은 7일 공식 SNS를 통해 '하나은행 K리그1 2026' 아디다스 포인트 순위를 발표했고, 그는 총 7061점으로 2위 이승우(전북)를 5점 차로 제치고 선두 자리를 차지했다.대전 가을 상승세에 힘을 제대로 보태주고 있는 정재희다. 과연 이번 시즌 끝까지 팬들의 마음을 설레게 하며 유종의 미를 거둘 수 있을까.한편, 대전은 오는 9일 홈에서 안양을 상대로 리그 2연승에 도전한다.