17연승 신화 무너진 파이터가 아들에게 한 말

UFC 제공

역대급 재능을 앞세운 연승행진은 일리아 토푸리아(사진 왼쪽)의 전투 감각을 무디게했다.문제는 다시 챔피언에 도전할 기회가 언제 오느냐다. 게이치는 토푸리아에게 곧바로 리매치를 줄 생각이 없다는 뜻을 분명히 했다. 'MMA Fighting'은 경기 직후 게이치가 "리매치는 절대 아니다"라는 입장을 밝혔다고 보도했다. 게이치는 자신이 토푸리아를 확실하게 꺾었다고 판단했고, 즉각적인 재대결이 필요하지 않다는 입장이다.게이치의 행보는 흥미롭다. UFC 챔피언이 된 뒤에도 토푸리아와의 재대결보다 다른 선택지를 바라보고 있다. 최근에는 코너 맥그리거와의 대결에 관심을 보이는 등 자신이 원하는 상대를 중심으로 다음 행보를 고민하고 있다. 다만 손 부상 때문에 2027년까지 복귀하지 않을 가능성도 제기됐다.이 점은 과거 맷 세라와 비교하면 상당히 다른 그림이다. 세라는 2007년 조르주 생 피에르를 꺾고 UFC 웰터급 챔피언에 오르는 인생 최고의 이변을 만들어냈다. 그러나 생 피에르에게 곧바로 재대결 기회를 내줬고, 2차전에서는 패하며 챔피언 벨트를 빼앗겼다. 최고의 승리를 거둔 뒤에도 가장 강한 상대와 다시 싸우는 길을 피하지 않았다.토푸리아 역시 언젠가는 다시 게이치를 만나야 할 가능성이 있다. 하지만 지금 당장은 쉽지 않다. 챔피언이 된 게이치가 리매치에 부정적이고, 토푸리아 역시 큰 패배 뒤 회복과 재정비가 필요한 상황이다.그렇다고 토푸리아의 미래가 어두운 것은 아니다. 오히려 이번 패배가 그의 커리어에서 중요한 전환점이 될 가능성이 있다. 지금까지 토푸리아에게 가장 강력한 무기는 타고난 재능과 승리를 거듭하며 만들어진 무패의 자신감이었다. 이제 그에게는 한 가지가 더 생겼다. 패배를 경험해 본 사람만이 가질 수 있는 깊이다.토푸리아가 다시 정상에 오를 수 있을지는 아직 아무도 모른다. 게이치와의 재대결이 성사될지도 알 수 없다. 타이틀전으로 바로 돌아갈 수도, 한두 경기를 거쳐 다시 도전할 수도 있다.하지만 한 가지는 분명해졌다.그동안 토푸리아가 '이기는 재능'을 증명했다면, 이제부터는 '지는 법을 배운 챔피언'이 어떤 파이터가 될 것인지를 보여줘야 한다. 첫 패배가 그를 무너뜨리는 사건으로 끝날지, 아니면 한 단계 더 단단한 인간과 파이터로 만드는 계기가 될지는 앞으로의 행보에 달려 있다.