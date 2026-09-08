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17연승 신화 무너진 파이터가 아들에게 한 말

17연승 신화 무너진 파이터가 아들에게 한 말

게이치에 TKO 패 후 첫 공식 메시지 낸 토푸리아…"모든 것이 무너졌을 때 어떤 사람이 되는지 중요"

김종수(oetet)
26.09.08 09:09최종업데이트26.09.08 09:09
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일리아 토푸리아(사진 왼쪽)가 저스틴 게이치에게 질 것으로 예상한 이들은 많지 않았다.
일리아 토푸리아(사진 왼쪽)가 저스틴 게이치에게 질 것으로 예상한 이들은 많지 않았다.UFC 제공

'천재 파이터'라는 평가 속에 거침없이 질주하던 일리아 토푸리아(29, 조지아/스페인)는 직전 경기에서 처음으로 패배를 경험했다. UFC 페더급 챔피언에 이어 라이트급 정상까지 정복하며 무패 신화를 써 내려갔던 그에게 패배는 낯선 단어였다.

그러나 첫 패배 이후 약 3개월 만에 모습을 드러낸 토푸리아의 메시지는 의외로 차분했다. 분노도, 변명도 아니었다. 아들에게 패배의 의미를 이야기하며 자신이 무엇을 배웠는지 털어놨다.

토푸리아는 최근 자신의 SNS에 아들 휴고에게 보내는 영상을 공개했다. 지난 6월 미국 워싱턴DC 백악관에서 있었던 'UFC 프리덤 250'대회서 저스틴 게이치에게 패한 이후 처음으로 남긴 공식적인 메시지다.

토푸리아는 게이치에게 4라운드 종료 TKO 패배를 당하며 프로 통산 첫 패배를 기록했다. UFC 공식 결과에서도 게이치가 코너 스톱에 의한 TKO승을 거둔 것으로 기록됐다.

그날 옥타곤에서 토푸리아는 이전과 달랐다. 상대의 펀치에 계속 고전했고 얼굴에는 심각한 데미지가 쌓였다. 결국 4라운드가 끝난 뒤 코너가 더 이상의 경기를 막았다. 17연승이 끊겼고, 라이트급 챔피언 벨트도 내려놓아야 했다.

더 뼈아픈 것은 단순한 패배가 아니었다. 토푸리아는 페더급에서 알렉산더 볼카노프스키를 꺾고 챔피언이 된 뒤 체급을 올려 라이트급에서도 정상에 올랐다. 누구도 자신을 꺾지 못할 것처럼 보였던 무대에서 처음으로 완벽하게 무너졌다.

하지만 토푸리아는 그 패배를 다르게 받아들이기 시작했다. 그는 아들에게 "인생에서 항상 이길 수는 없다"며, "중요한 것은 패배 자체가 아니라 모든 것이 무너졌을 때 어떤 사람이 되는지"라고 강조했다.

일리아 토푸리아(사진 왼쪽)는 저스틴 게이치를 너무 가볍게 보고, 이는 큰 방심으로 이어지고 말았다.
일리아 토푸리아(사진 왼쪽)는 저스틴 게이치를 너무 가볍게 보고, 이는 큰 방심으로 이어지고 말았다.UFC 제공

"진정한 챔피언은 다시 일어날 이유를 찾는 사람"

토푸리아가 이번 메시지에서 가장 많이 이야기한 것은 아들이었다. 경기 당시 관중석에는 휴고가 있었다. 아버지가 쓰러지는 모습을 직접 지켜본 아들이 어떤 감정을 느꼈을지 토푸리아는 패배 직후부터 생각했던 것으로 보인다.

스페인 매체 'MARCA'는 토푸리아가 약 3개월 만에 공개한 메시지가 아들 휴고를 향한 개인적인 편지였다고 전했다. 매체에 따르면 당시 휴고는 가족과 함께 백악관에서 아버지의 경기를 지켜봤다.

토푸리아는 아들에게 자신이 쓰러지는 모습을 보며 얼마나 힘들었을지 알고 있다고 했다. 그러면서도 "함께 그 일을 겪어서 다행이다"고 말했다. 그 경험을 통해 자신과 아들 둘 다 더 강해졌다고 생각한다는 의미였다.

이 대목은 과거의 토푸리아와 상당히 다른 모습이다. 토푸리아는 승리할 때마다 자신감이 넘쳤다. 페더급에서의 무패 행진은 자신감의 근거가 됐고, 볼카노프스키를 쓰러뜨린 뒤에는 UFC의 차세대 슈퍼스타로 자리 잡았다. 라이트급으로 올라가서도 찰스 올리베이라를 꺾으며 두 체급 챔피언이라는 대기록을 완성했다.

그런 토푸리아가 처음으로 패배하면서 알게 된 것은 '지는 법'이었다. 그는 "인격은 모든 것이 잘 풀릴 때 드러나는 것이 아니다. 인생이 가장 힘든 날을 던져줄 때 비로소 드러난다"는 취지의 말을 남겼다. 단순한 재기 선언보다 한층 깊어진 메시지였다.

실제로 게이치전 이후 토푸리아는 패배에 대한 변명을 내놓지 않았다. MMA 전문 매체 'MMA Fighting'에 따르면 토푸리아는 경기 직후에도 패배를 인정하고 다시 돌아와 타이틀을 되찾겠다는 의지를 밝혔다. 동료 메랍 드발리시빌리는 토푸리아가 경기 후반 시야에 상당한 문제가 있었을 정도로 큰 충격을 입었다고 전하기도 했다.

패배가 선수의 모든 것을 무너뜨리는 것은 아니다. 오히려 때로는 이전까지 알지 못했던 자신의 약점을 알려주는 가장 잔인한 스승이 된다. 토푸리아에게 게이치전이 바로 그런 경기였을 가능성이 있다.

역대급 재능을 앞세운 연승행진은 일리아 토푸리아(사진 왼쪽)의 전투 감각을 무디게했다.
역대급 재능을 앞세운 연승행진은 일리아 토푸리아(사진 왼쪽)의 전투 감각을 무디게했다.UFC 제공

토푸리아, 더 강한 사람으로 돌아올 수 있을까

문제는 다시 챔피언에 도전할 기회가 언제 오느냐다. 게이치는 토푸리아에게 곧바로 리매치를 줄 생각이 없다는 뜻을 분명히 했다. 'MMA Fighting'은 경기 직후 게이치가 "리매치는 절대 아니다"라는 입장을 밝혔다고 보도했다. 게이치는 자신이 토푸리아를 확실하게 꺾었다고 판단했고, 즉각적인 재대결이 필요하지 않다는 입장이다.

게이치의 행보는 흥미롭다. UFC 챔피언이 된 뒤에도 토푸리아와의 재대결보다 다른 선택지를 바라보고 있다. 최근에는 코너 맥그리거와의 대결에 관심을 보이는 등 자신이 원하는 상대를 중심으로 다음 행보를 고민하고 있다. 다만 손 부상 때문에 2027년까지 복귀하지 않을 가능성도 제기됐다.

이 점은 과거 맷 세라와 비교하면 상당히 다른 그림이다. 세라는 2007년 조르주 생 피에르를 꺾고 UFC 웰터급 챔피언에 오르는 인생 최고의 이변을 만들어냈다. 그러나 생 피에르에게 곧바로 재대결 기회를 내줬고, 2차전에서는 패하며 챔피언 벨트를 빼앗겼다. 최고의 승리를 거둔 뒤에도 가장 강한 상대와 다시 싸우는 길을 피하지 않았다.

토푸리아 역시 언젠가는 다시 게이치를 만나야 할 가능성이 있다. 하지만 지금 당장은 쉽지 않다. 챔피언이 된 게이치가 리매치에 부정적이고, 토푸리아 역시 큰 패배 뒤 회복과 재정비가 필요한 상황이다.

그렇다고 토푸리아의 미래가 어두운 것은 아니다. 오히려 이번 패배가 그의 커리어에서 중요한 전환점이 될 가능성이 있다. 지금까지 토푸리아에게 가장 강력한 무기는 타고난 재능과 승리를 거듭하며 만들어진 무패의 자신감이었다. 이제 그에게는 한 가지가 더 생겼다. 패배를 경험해 본 사람만이 가질 수 있는 깊이다.

토푸리아가 다시 정상에 오를 수 있을지는 아직 아무도 모른다. 게이치와의 재대결이 성사될지도 알 수 없다. 타이틀전으로 바로 돌아갈 수도, 한두 경기를 거쳐 다시 도전할 수도 있다.
하지만 한 가지는 분명해졌다.

그동안 토푸리아가 '이기는 재능'을 증명했다면, 이제부터는 '지는 법을 배운 챔피언'이 어떤 파이터가 될 것인지를 보여줘야 한다. 첫 패배가 그를 무너뜨리는 사건으로 끝날지, 아니면 한 단계 더 단단한 인간과 파이터로 만드는 계기가 될지는 앞으로의 행보에 달려 있다.

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일리아토푸리아 저스틴게이치 이번 타이틀전

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