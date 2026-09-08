이승윤부터 크러쉬까지, 제천에서 만끽한 4시간

▲원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌2 중 FT아일랜드 염동교

지난해 9월 6일에 열린 '러브칩스 페스티벌 2025'에 이어 두 번째로 관람한 FT아일랜드의 라이브는 그때와 마찬가지로 만족스러웠다. 이홍기의 파워풀한 가창과 구성원의 농익은 하모니가 20년차 밴드의 관록을 드러냈다. "영화는 아니라도 드라마 오에스티(OST)는 많아요"라며 운을 땐 이홍기는 드라마 <상속자들>에 흐른 '말이야'와 2009년 정규 3집 < 크로스 앤 체인지(Cross & Change) >에 실린 '바래'를 연이어 소화했다.



시종일관 점프하면서도 음정이 흔들리지 않은 하드록 '프리덤(Freedom)'과 리드미컬한 '샴페인(Champagne)' 등 팝록의 틀 아래 다채로운 스타일을 소화했던 FT아일랜드. "멈추지 말고 뛰어!"라는 이홍기의 외침을 잊을 수 없다.



히트곡이 이어지다



'단독 공연을 가고 싶다.'



'원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌2'의 대미를 장식한 크러쉬의 퍼포먼스를 보고 한 생각이다. 크러쉬가 대중의 곁에 이리도 가까이 있었구나 하고 느껴질 만큼 히트곡이 이어진 가운데, 감각적인 편곡과 능란한 싱잉, 랩에서 아티스트의 재능이 만개했다.



드라마 <도깨비>에 삽입된 절절한 '뷰티풀(Beautiful)'과 감미로운 '가끔'부터 청중의 합창을 포섭한 에너제틱한 펑크(Funk) '인 앤 양(Yin And Yang)'같은 다채로운 그루브를 섭렵했다. 앙코르로 들려준 '러시 아워(Rush Hour)'는 천부적 리듬 감각을 입증했다. 이 곡이 발매되었을 때 음악 웹진 이즘(IZM) 동료 에디터들과 상찬했던 기억이 떠올랐다. 명시된 공연 시간인 40분을 훌쩍 넘겨 제천의 밤하늘을 수놓은 크러쉬에게서 알앤비뮤직과 관객을 향한 근원적 애정을 엿봤다.



그간 제천 영화제에서 경험한 공연 관련 이벤트 중 부피감이 가장 컸다. 작가주의와 대중성을 두루 함양한 참여 아티스트도 그렇지만, 관객 입장과 사전 리허설, 행사 전반에서도 공들인 흔적이었다.



복수의 아티스트 명단에 푸른 잔디밭의 야외 광장까지 이미 축제 성격을 확보했지만 추후 전제 조건이 마련된다면 점심 시간대부터 밤까지 원데이 페스티벌로 진행해도 제천을 대표할 만한 뮤직 페스티벌로 부상할 수 있지 않을까 생각했다. 도시별 문화 불균형 해소에서도 이번 '원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌2'는 긍정적 신호로 다가왔다.

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