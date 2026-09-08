본문듣기 공연 이승윤부터 크러쉬까지, 제천에서 만끽한 4시간 원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌2를 다녀와서 염동교(ydk8811) 26.09.08 09:26최종업데이트26.09.08 11:34 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2jp5z 복사 확대 축소 구글 검색 선호 출처로 추가 음악 영화와 더불어 다양한 이벤트로 구성된 제천국제음악영화제(JIMFF)가 2026년 22회를 맞았다. 제천국제음악영화제의 대표적 음악 프로그램 '원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌2'. 개성 만점 음악가 9팀이 지난 4일과 5일에 걸쳐 제천예술의전당 야외광장에 올랐다. 지난 4일 서울에서의 오후 일정을 마치고 부리나케 제천으로 향했다. 오후 7시 30분부터 약 4시간 동안 한국 대중음악의 현주소를 만끽했다. 시원하게 쏟아지는 음악들 큰사진보기 ▲원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌2 중 이승윤염동교 현재 한국을 대표하는 아티스트라고 해도 과언이 아닌 네 팀이 각 40분씩 릴레이 퍼포먼스를 펼쳤다. 첫 타자는 '페스티벌의 왕자' 이승윤. 팬덤이 뜨거웠다. 브라질 이구아수 폭포처럼 시원하게 쏟아지는 '폭포'로 대단원의 문을 열었다. 초반부엔 마이크와 악기의 전체적인 음량이 작았지만, 발 빠른 대처로 이내 개선되었다. 포크팝 싱어송라이터 복다진의 키보드가 부각된 "들려주고 싶었던"과 앰프의 증폭률을 의미하는 '게인(Gain)'을 은하의 크기에 빗대 개개인의 무한한 가능성을 꿈꿨던 "게인 주의"는 보편적이면서도 독자적인 팝 록이었다. 자신의 곡 제목 '야생마'처럼 거침없이 야외 광장을 뛰어다닌 이승윤은 정다희 감독이 연출한 동화 같은 뮤직비디오를 백드롭에 건 채 '무얼 훔치지'를 불렀다. 점차 소리 강도를 높여가는 '무얼 훔치지'는 과거에 작업했던 트랙을 다듬어 새로이 세상에 내보인 정규 4집 < 0집 > 수록곡. 큰사진보기 ▲원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌2 중 새소년염동교 이어진 새소년의 무대. 기타 픽을 입에 문 채 격정적으로 솔로잉하며 걸크러시를 뿜어내던 황소윤은 미국 거주 전후로 더욱 입체적인 음악가가 되었다. 일본 대중음악 거장 호소노 하루오미의 1973년 데뷔 앨범 <호소노 하우스(Hosono House)>의 수록곡 '파티(Party)' 리메이크와 최근 신보 <잼비언트(Zambient)>를 발매한 일본의 천재적 프로듀서 토와 테이와의 '리멤버!(Remember!)' 리믹스 협업도 이런 입체성의 연장선상이다. 본 공연에선 거친 록의 에센스도 잃지 않았다. 퍼지한 기타 사운드체크가 이를 증명했다. 숫자 3이 주는 안정(安定)의 이미지가 좋아 트리오를 고집하며, 곡을 썼다는 '3 Revolution(쓰리 레볼루션)'은 마찬가지로 드럼의 미치 미첼, 베이스 노엘 레딩과 역대급 삼총사를 이뤘던 지미 핸드릭스 익스피리언스의 '써드 스톤 프람 더 선(Third Stone From The Sun)'을 상기했다. 미국에서 갓 도착한 황소윤은 오랜만에 느끼는 제천 고유의 냄새가 반갑다고 했다. 사뭇 미래적인 의상과 그의 한마디에 니콜라스 뢰그 연출, 데이비드 보위 주연의 1976년도 영화 <지구에 떨어진 사나이>가 떠올랐다. 혼란과 내적 갈등이 점철되었던 청춘을 담았다는 '키드(Kidd)'와 베이스, 드럼 연주자와의 합일이 돋보였던 '파도'는 차분함과 강렬함을 경유하는 새소년만의 얼터너티브 록이었다. 큰사진보기 ▲원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌2 중 FT아일랜드염동교 지난해 9월 6일에 열린 '러브칩스 페스티벌 2025'에 이어 두 번째로 관람한 FT아일랜드의 라이브는 그때와 마찬가지로 만족스러웠다. 이홍기의 파워풀한 가창과 구성원의 농익은 하모니가 20년차 밴드의 관록을 드러냈다. "영화는 아니라도 드라마 오에스티(OST)는 많아요"라며 운을 땐 이홍기는 드라마 <상속자들>에 흐른 '말이야'와 2009년 정규 3집 < 크로스 앤 체인지(Cross & Change) >에 실린 '바래'를 연이어 소화했다. 시종일관 점프하면서도 음정이 흔들리지 않은 하드록 '프리덤(Freedom)'과 리드미컬한 '샴페인(Champagne)' 등 팝록의 틀 아래 다채로운 스타일을 소화했던 FT아일랜드. "멈추지 말고 뛰어!"라는 이홍기의 외침을 잊을 수 없다. 히트곡이 이어지다 '단독 공연을 가고 싶다.' '원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌2'의 대미를 장식한 크러쉬의 퍼포먼스를 보고 한 생각이다. 크러쉬가 대중의 곁에 이리도 가까이 있었구나 하고 느껴질 만큼 히트곡이 이어진 가운데, 감각적인 편곡과 능란한 싱잉, 랩에서 아티스트의 재능이 만개했다. 드라마 <도깨비>에 삽입된 절절한 '뷰티풀(Beautiful)'과 감미로운 '가끔'부터 청중의 합창을 포섭한 에너제틱한 펑크(Funk) '인 앤 양(Yin And Yang)'같은 다채로운 그루브를 섭렵했다. 앙코르로 들려준 '러시 아워(Rush Hour)'는 천부적 리듬 감각을 입증했다. 이 곡이 발매되었을 때 음악 웹진 이즘(IZM) 동료 에디터들과 상찬했던 기억이 떠올랐다. 명시된 공연 시간인 40분을 훌쩍 넘겨 제천의 밤하늘을 수놓은 크러쉬에게서 알앤비뮤직과 관객을 향한 근원적 애정을 엿봤다. 그간 제천 영화제에서 경험한 공연 관련 이벤트 중 부피감이 가장 컸다. 작가주의와 대중성을 두루 함양한 참여 아티스트도 그렇지만, 관객 입장과 사전 리허설, 행사 전반에서도 공들인 흔적이었다. 복수의 아티스트 명단에 푸른 잔디밭의 야외 광장까지 이미 축제 성격을 확보했지만 추후 전제 조건이 마련된다면 점심 시간대부터 밤까지 원데이 페스티벌로 진행해도 제천을 대표할 만한 뮤직 페스티벌로 부상할 수 있지 않을까 생각했다. 도시별 문화 불균형 해소에서도 이번 '원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌2'는 긍정적 신호로 다가왔다. 원썸머나잇위드케이팝 제천국제음악영화제 JIMFF 제천 영화제 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 염동교 (ydk8811) 내방 구독하기 대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 기자의 최신기사 재주 베이시스트 존 패티투치의 새로운 발견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 이승윤부터 크러쉬까지, 제천에서 만끽한 4시간 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP