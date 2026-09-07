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이현중, NBA행 마지막 관문… 포틀랜드서 '생존 경쟁'

이현중, NBA행 마지막 관문… 포틀랜드서 '생존 경쟁'

비보장 1년, 이그지빗(Exhibit) 10 계약... 트레이닝 캠프서 정규 로스터 경쟁

김종수(oetet)
26.09.07 17:38최종업데이트26.09.07 17:38
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이현중의 에이전시 에픽스포츠는 7일 이현중이 2026~27시즌을 앞두고 포틀랜드와 'Exhibit 10' 계약을 체결했다고 밝혔다.
이현중의 에이전시 에픽스포츠는 7일 이현중이 2026~27시즌을 앞두고 포틀랜드와 'Exhibit 10' 계약을 체결했다고 밝혔다.대한민국농구협회

한국 남자농구의 에이스 이현중(26, 201cm)이 다시 미국프로농구(NBA) 무대에 도전장을 던졌다. 이번 행선지는 포틀랜드 트레일블레이저스다. 조건이 좋거나 정규시즌 로스터가 보장되는 계약은 아니다. 하지만 현시점에서 NBA의 문을 다시 열 수 있는 가장 현실적인 기회라는 평가다.

이현중의 에이전시 에픽스포츠는 7일 이현중이 2026~27시즌을 앞두고 포틀랜드와 '이그지빗 10 Exhibit 10' 계약을 체결했다고 밝혔다. 이그지빗 10은 최저 연봉 수준의 1년 비보장 계약이다. 트레이닝 캠프에 초청돼 정규 로스터 진입 경쟁에 직접 뛰어들 수 있다는 점에서 승부수를 던졌다고 볼 수 있다.

이현중은 아시안게임 일정을 마친 뒤 포틀랜드의 공식 트레이닝 캠프에 합류할 예정이다. 그곳에서 자신의 슈팅과 공격력을 증명하고 NBA 선수단의 마지막 자리를 놓고 경쟁하게 된다. 만약 최종 로스터에 들지 못하더라도 포틀랜드 산하 G리그 팀 립시티 리믹스에서 계속 기회를 노릴 수 있다.

이 계약을 'NBA 입성 실패에 대한 차선책'으로 볼 필요는 없다. 최근 NBA에서는 G리그와 투웨이 계약을 거쳐 정식 로스터에 진입하는 사례가 꾸준히 나오고 있다. 포틀랜드 역시 G리그를 단순한 2군이 아니라 NBA 선수 발굴과 육성을 위한 통로로 활용하고 있다.

이현중 입장에서는 말 그대로 진검승부다. 이제부터는 이름값도, 국가대표 경력도 아닌 오직 코트 위의 경쟁력으로 평가받게 된다.

2017년 6월 중국 항저우에서 있었던 'NBA 아시아태평양 팀 캠프' 당시 이현중을 비롯한 많은 유망주의 인솔자 겸 코치를 맡았던 김효범 서울 삼성 전 감독은 "금전적인 메리트만 놓고 봤을 때는 다른 선택지도 많았겠으나 (이)현중이는 그러지 않았다. 워낙 NBA 진출에 대한 꿈이 단단하고 강한 선수다. 그의 집념과 승부욕을 믿고 응원한다"고 말했다.

이현중이 미국무대서 어필할수 있는 가장 큰 무기는 외곽슛이다.
이현중이 미국무대서 어필할수 있는 가장 큰 무기는 외곽슛이다.대한민국농구협회

'계약'보다 중요한 것은 캠프

이현중이 포틀랜드에서 가장 먼저 증명해야 할 부분은 명확하다. 바로 슈팅과 공간 활용 능력이다.
NBA에서 이현중이 경쟁해야 하는 선수들은 대부분 신체 능력과 운동능력에서 뛰어난 선수들이다. 단순히 공격 재능만으로 살아남기는 어렵다.

특히 비보장 계약으로 캠프에 참가하는 선수에게는 짧은 시간 안에 코치진이 기억할 확실한 무기가 필요하다.

이현중은 외곽슛이라는 무기가 있다. 201㎝의 신장을 가진 윙 자원이라는 점도 장점이다. 볼을 오래 소유하지 않아도 코트 밖으로 벌려 공간을 만들 수 있고, 패스받은 뒤 빠르게 슛을 시도할 수 있다면 NBA가 요구하는 역할과 맞아떨어질 수 있다.

여기에 수비가 더해져야 한다. NBA에서 슈터가 살아남기 위해서는 상대의 공격을 버텨낼 수 있는 수비력이 필수적이다. 이현중이 캠프에서 외곽슛 성공률을 보여주는 동시에 수비에서 적극적으로 움직이고 리바운드와 몸싸움에 기여한다면 경쟁력은 훨씬 높아진다.

포틀랜드의 최근 행보도 이현중에게 나쁘지 않다. 포틀랜드는 젊은 선수들에게 기회를 주면서 G리그와 투웨이 계약을 적극적으로 활용하고 있다. 결국 이현중이 노려야 하는 첫 번째 목표는 '개막전 로스터' 하나에만 맞춰져서는 안 된다.

캠프에서 경쟁력을 보여 정규 로스터에 들어가거나, 최소한 G리그에서 꾸준한 출전 기회를 확보한 뒤 투웨이 계약까지 연결하는 단계적인 접근이 현실적이다.

해외 무대에서의 쉽지않은 경험들은 이현중을 국가대표팀 에이스로 만들어줬다.
해외 무대에서의 쉽지않은 경험들은 이현중을 국가대표팀 에이스로 만들어줬다.대한민국농구협회

이현중의 선택, NBA를 향한 '실전형 승부'

이번 계약에서 또 하나 주목할 부분은 이현중이 여러 선택지 가운데 포틀랜드를 직접 선택했다는 사실이다.

에픽스포츠에 따르면 이현중은 이번 오프시즌 보스턴 셀틱스와 일본 B리그 나가사키 벨카 등 복수 구단과 거취를 논의했다. 최종적으로 이현중이 선택한 곳은 포틀랜드였다. 목표했던 투웨이 계약까지는 이어지지 않았지만 포틀랜드가 제시한 선수 활용 방안과 중장기적인 성장 계획에 공감해 계약을 결정했다.

단순히 NBA 팀의 이름만 보고 내린 선택이 아니다. 이현중에게 지금 필요한 것은 당장의 안정적인 계약보다 NBA 코트에 다시 접근할 실질적인 기회다.

포틀랜드는 이미 이그지빗 10 계약을 통해 선수에게 기회를 준 전례도 있다. 2024년에는 전 샬럿 호네츠 선수 제임스 부크나이트와 이그지빗 10 계약을 맺었다. 또한 최근에는 G리그에서 활약한 선수를 투웨이 계약으로 끌어올리는 등 NBA와 G리그 사이의 선수 이동을 적극적으로 활용하고 있다.

이현중에게 중요한 것은 이 구조를 얼마나 잘 활용하느냐다. 한국 선수에게 NBA는 여전히 매우 높은 벽이다. 정식 로스터에 들어가기 위해서는 확실한 어필이 필요하다. 제한된 출전 시간에서도 팀 전술을 이해하고, 수비에서 약점이 되지 않으며, 자신에게 주어진 한두 번의 슛 기회를 확실하게 성공시켜야 한다.

이현중은 이제 그 시험을 다시 받는다. 한국 농구 입장에서도 기대가 크다. 이현중이 최종적으로 NBA 로스터에 이름을 올린다면 하승진 이후 두 번째 한국인 NBA 선수로서 계보를 잇게 된다. 물론 지금은 그 결과를 미리 말할 단계는 아니다. Exhibit 10은 보장된 NBA 계약이 아니라 경쟁할 수 있는 자격을 얻었다는 의미에 가깝다.

NBA 진출이라는 목표까지 아직 넘어야 할 산은 많다. 하지만 이현중은 고등학생 시절부터 늘 이 외로운 싸움을 반복해 왔다. 그리고 수없이 많은 난관을 거쳐 다시 NBA 문 앞에 섰다. Exhibit 10이 이현중 농구인생의 전환점이 될 수 있을지 주목된다.

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EXHIBIT10 포틀랜드 이현중 도전

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