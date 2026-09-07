이현중, NBA행 마지막 관문… 포틀랜드서 '생존 경쟁'

대한민국농구협회

해외 무대에서의 쉽지않은 경험들은 이현중을 국가대표팀 에이스로 만들어줬다.이번 계약에서 또 하나 주목할 부분은 이현중이 여러 선택지 가운데 포틀랜드를 직접 선택했다는 사실이다.에픽스포츠에 따르면 이현중은 이번 오프시즌 보스턴 셀틱스와 일본 B리그 나가사키 벨카 등 복수 구단과 거취를 논의했다. 최종적으로 이현중이 선택한 곳은 포틀랜드였다. 목표했던 투웨이 계약까지는 이어지지 않았지만 포틀랜드가 제시한 선수 활용 방안과 중장기적인 성장 계획에 공감해 계약을 결정했다.단순히 NBA 팀의 이름만 보고 내린 선택이 아니다. 이현중에게 지금 필요한 것은 당장의 안정적인 계약보다 NBA 코트에 다시 접근할 실질적인 기회다.포틀랜드는 이미 이그지빗 10 계약을 통해 선수에게 기회를 준 전례도 있다. 2024년에는 전 샬럿 호네츠 선수 제임스 부크나이트와 이그지빗 10 계약을 맺었다. 또한 최근에는 G리그에서 활약한 선수를 투웨이 계약으로 끌어올리는 등 NBA와 G리그 사이의 선수 이동을 적극적으로 활용하고 있다.이현중에게 중요한 것은 이 구조를 얼마나 잘 활용하느냐다. 한국 선수에게 NBA는 여전히 매우 높은 벽이다. 정식 로스터에 들어가기 위해서는 확실한 어필이 필요하다. 제한된 출전 시간에서도 팀 전술을 이해하고, 수비에서 약점이 되지 않으며, 자신에게 주어진 한두 번의 슛 기회를 확실하게 성공시켜야 한다.이현중은 이제 그 시험을 다시 받는다. 한국 농구 입장에서도 기대가 크다. 이현중이 최종적으로 NBA 로스터에 이름을 올린다면 하승진 이후 두 번째 한국인 NBA 선수로서 계보를 잇게 된다. 물론 지금은 그 결과를 미리 말할 단계는 아니다. Exhibit 10은 보장된 NBA 계약이 아니라 경쟁할 수 있는 자격을 얻었다는 의미에 가깝다.NBA 진출이라는 목표까지 아직 넘어야 할 산은 많다. 하지만 이현중은 고등학생 시절부터 늘 이 외로운 싸움을 반복해 왔다. 그리고 수없이 많은 난관을 거쳐 다시 NBA 문 앞에 섰다. Exhibit 10이 이현중 농구인생의 전환점이 될 수 있을지 주목된다.