이닝 욕심 내려놓은 양현종… 200승이 보인다

케이비리포트

KIA 양현종의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)양현종이 올 시즌 반등할 수 있었던 핵심 동인은 바로 '내려놓음'이었다. 30대 중반 이후 점차 패스트볼 구속이 떨어진 양현종은 올 시즌 구속 회복에 대한 욕심을 버리고 타이밍과 볼 배합에 집중하고 있다. (패스트볼 평균 구속 약 139/km/h) 패스트볼 구사를 줄이고 변화구를 적극적으로 활용하면서 맞혀 잡는 투구의 비중을 높였다.투구 이닝에 대한 마음가짐도 변했다. KBO 최초 10시즌(2014~2024) 연속 170이닝을 달성했던 양현종은 지난해에도 153이닝을 소화했다. 하지만 올 시즌 KIA 벤치는 양현종의 투구수(90개 이내)와 이닝(5~6이닝)을 세심하게 관리하고 있다. 그 결과 지난해 5.06으로 치솟았던 평균자책점은 4.25로 떨어졌고 다시 10승 투수가 됐다.의미 있는 대기록도 추가했다. 양현종이 한 시즌 두 자릿수 승리를 달성한 것은 이번이 통산 12번째다. 2009년(12승) 처음 10승을 달성한 이후 올해 다시 10승 고지에 올랐다. 38세 6개월 4일에 기록한 올 시즌 10승은 KBO 역대 최고령 10승 기록에서도 다섯 번째에 해당한다. (역대 최고령 1위 손민한, 40세 8개월)