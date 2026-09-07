왼손 엘보 맞고도 전진… 솔라, 지암 꺾고 프랑스 내전 승리

UFC 제공

상승세를 탄 악셀 솔라는 다음 상대에 대해서는 주최측에 일임한 상태다.지암에게는 뼈아픈 패배였다. 이번 KO는 지암의 프로 커리어에서 처음 기록된 KO패였다. 그동안 판정이나 서브미션 등으로 승부를 이어왔던 지암에게는 가장 충격적인 형태의 패배가 됐다.반대로 솔라는 짧은 시간 안에 자신의 강점을 확실하게 보여줬다. 상대의 공격을 맞더라도 앞으로 들어가는 공격적인 성향, 그리고 기회를 포착했을 때 단 한 번의 펀치로 경기를 끝낼 수 있는 결정력을 동시에 보여줬다.무엇보다 상대가 같은 프랑스 출신 파이터라는 점에서도 승리의 무게가 있었다. 프랑스 MMA가 성장하면서 국내 선수들끼리도 수준 높은 대결이 이어지고 있는 가운데, 솔라는 이번 경기에서 프랑스 내전의 승자로 이름을 남겼다.경기가 끝난 뒤 솔라는 승리의 기쁨만 앞세우지 않았다. 자신에게 KO패를 당한 지암을 먼저 치켜세웠다.솔라는 "지암은 굉장히 훌륭한 파이터다"고 말하며 패자에 대한 존중을 나타냈다. 이어 관중들에게 지암을 향해 응원을 보내달라고 요청했다. 자신이 승리했다고 해서 상대의 가치를 깎아내리지 않는 모습이었다.이후 솔라는 자신의 경기 내용에 대한 만족감도 드러냈다. "여러분들이 내 경기가 마음에 들었길 바란다"고 말한 그는 앞으로의 행보에 대해서는 특정 상대를 직접 지목하기보다 매치메이커의 제안을 기다리겠다는 입장을 밝혔다.현재 솔라에게 가장 중요한 것은 이번 승리를 발판으로 UFC에서 자신의 입지를 넓혀가는 것이다. 솔라는 프랑스 단체 ARES FC 챔피언 출신으로, UFC에서도 두 경기 연속 피니시 승리를 기록하며 상승세를 이어갔다.이번 승리로 통산 전적은 13승 1무 1패가 됐다. 특히 UFC에서 연속으로 피니시를 만들어냈다는 점은 향후 더 높은 수준의 상대를 배정받을 수 있는 근거가 될 수 있다.첫 번째 승리에 이어 두 번째 경기에서도 상대를 KO로 잡아내면서 솔라의 UFC 적응이 순조롭게 진행되고 있다는 점도 확인됐다. 솔라는 자신이 직접 다음 상대를 요구하기보다는 UFC의 제안을 기다리겠다는 뜻을 분명히 했다.프랑스 내전에서 강렬한 방식으로 승리를 가져간 솔라가 추후 어떤 상대와 마주하게 될지 귀추가 주목된다.