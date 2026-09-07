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왼손 엘보 맞고도 전진… 솔라, 지암 꺾고 프랑스 내전 승리

왼손 엘보 맞고도 전진… 솔라, 지암 꺾고 프랑스 내전 승리

왼손 오버핸드훅으로 UFC 2연속 피니시… 지암은 커리어 첫 KO패

김종수(oetet)
26.09.07 13:21최종업데이트26.09.07 13:21
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악셀 솔라(사진 왼쪽)는 무시무시한 오버핸드 한방으로 경기를 끝냈다.
악셀 솔라(사진 왼쪽)는 무시무시한 오버핸드 한방으로 경기를 끝냈다.UFC 제공

프랑스 내전의 승자는 악셀 솔라(28, 프랑스)였다. 솔라는 파레 지암(29, 프랑스)의 공격을 정면으로 받아낸 뒤 거침없이 전진했고, 단 한 번의 강력한 펀치로 경기를 끝냈다. 상대의 왼손 엘보에 안면을 허용하고도 흔들리지 않은 채 공격을 이어간 것이 결정적이었다.

솔라는 경기 시작 1분 40초 만에 왼손 오버핸드훅을 적중시키며 지암을 쓰러뜨렸다. 지암은 그대로 바닥에 쓰러졌고 심판은 즉시 경기를 중단했다. 프랑스 파이터끼리 맞붙은 코메인이벤트가 2분도 채 되지 않아 KO로 막을 내리는 순간이었다.

솔라의 승리는 단순한 일방적인 공격 끝에 나온 KO가 아니었다. 지암이 먼저 왼손 엘보로 솔라의 안면을 정확하게 가격했지만, 솔라는 뒤로 물러서지 않았다. 오히려 상대에게 거리를 내주지 않고 앞으로 밀고 들어갔고, 그 과정에서 터진 왼손 오버핸드훅이 정확하게 꽂혔다.

경기의 흐름은 짧았지만 두 선수의 의도가 분명하게 드러났다. 지암은 초반부터 왼손 엘보를 활용해 솔라의 진입을 막으려 했고, 실제로 한 차례 정확하게 안면을 맞혔다. 하지만 솔라는 공격을 허용한 직후에도 주저하지 않았다.

솔라가 선택한 것은 후퇴가 아니라 압박이었다. 지암과의 거리를 좁히며 계속 앞으로 나갔고, 그 과정에서 강한 왼손을 휘둘렀다. 이 펀치가 지암에게 정확하게 들어가면서 승부가 순식간에 끝이 났다.

상승세를 탄 악셀 솔라는 다음 상대에 대해서는 주최측에 일임한 상태다.
상승세를 탄 악셀 솔라는 다음 상대에 대해서는 주최측에 일임한 상태다.UFC 제공

"지암은 훌륭한 파이터"… UFC 2연속 피니시로 다음을 기다린다

지암에게는 뼈아픈 패배였다. 이번 KO는 지암의 프로 커리어에서 처음 기록된 KO패였다. 그동안 판정이나 서브미션 등으로 승부를 이어왔던 지암에게는 가장 충격적인 형태의 패배가 됐다.

반대로 솔라는 짧은 시간 안에 자신의 강점을 확실하게 보여줬다. 상대의 공격을 맞더라도 앞으로 들어가는 공격적인 성향, 그리고 기회를 포착했을 때 단 한 번의 펀치로 경기를 끝낼 수 있는 결정력을 동시에 보여줬다.

무엇보다 상대가 같은 프랑스 출신 파이터라는 점에서도 승리의 무게가 있었다. 프랑스 MMA가 성장하면서 국내 선수들끼리도 수준 높은 대결이 이어지고 있는 가운데, 솔라는 이번 경기에서 프랑스 내전의 승자로 이름을 남겼다.

경기가 끝난 뒤 솔라는 승리의 기쁨만 앞세우지 않았다. 자신에게 KO패를 당한 지암을 먼저 치켜세웠다.

솔라는 "지암은 굉장히 훌륭한 파이터다"고 말하며 패자에 대한 존중을 나타냈다. 이어 관중들에게 지암을 향해 응원을 보내달라고 요청했다. 자신이 승리했다고 해서 상대의 가치를 깎아내리지 않는 모습이었다.

이후 솔라는 자신의 경기 내용에 대한 만족감도 드러냈다. "여러분들이 내 경기가 마음에 들었길 바란다"고 말한 그는 앞으로의 행보에 대해서는 특정 상대를 직접 지목하기보다 매치메이커의 제안을 기다리겠다는 입장을 밝혔다.

현재 솔라에게 가장 중요한 것은 이번 승리를 발판으로 UFC에서 자신의 입지를 넓혀가는 것이다. 솔라는 프랑스 단체 ARES FC 챔피언 출신으로, UFC에서도 두 경기 연속 피니시 승리를 기록하며 상승세를 이어갔다.

이번 승리로 통산 전적은 13승 1무 1패가 됐다. 특히 UFC에서 연속으로 피니시를 만들어냈다는 점은 향후 더 높은 수준의 상대를 배정받을 수 있는 근거가 될 수 있다.

첫 번째 승리에 이어 두 번째 경기에서도 상대를 KO로 잡아내면서 솔라의 UFC 적응이 순조롭게 진행되고 있다는 점도 확인됐다. 솔라는 자신이 직접 다음 상대를 요구하기보다는 UFC의 제안을 기다리겠다는 뜻을 분명히 했다.

프랑스 내전에서 강렬한 방식으로 승리를 가져간 솔라가 추후 어떤 상대와 마주하게 될지 귀추가 주목된다.

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