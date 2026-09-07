절친에서 라이벌로... 아르테타, 지략 대결서 알론소에 승리

절친 더비로 이목을 끌었던 이번 런던 더비. 그 승자는 아르테타가 됐다.미켈 아르테타 감독이 이끄는 아스널은 7일 오전 0시 30분(한국시간) 에미레이츠 스타디움에서 열린 '2026-27 잉글랜드 프리미어리그(PL)' 3라운드 알론소 감독의 첼시에 2-1 승리했다.이로써 아스널은 3승 승점 9점 2위에, 첼시는 2승 1패 승점 6점 4위에 자리했다.이번 시즌 첫 빅6 팀들의 맞대결로 이목을 끌었던 가운데 초반 선두권 구축에 매우 중요했던 한판이었다. 양 팀 모두 앞선 2라운드까지 모두 2연승을 쟁취하며 인상적 출발을 선보였다.팽팽한 힘겨루기가 예상됐던 가운데 첼시가 전반 2분 만에 모건 로저스가 환상적인 오른발 슈팅으로 포문을 열었다. 시즌 첫 실점을 허용한 아스널은 흔들렸으나 곧바로 반격에 나섰고, 전반 25분에는 우측에서 볼을 받은 카이 하베르츠가 정교한 왼발 슈팅으로 동점을 만들었다.기세를 이어 아스널은 역전에 성공했다. 후반 5분 우측에서 촐리스가 내준 패스를 하베르츠가 흘렸고, 이를 받은 '캡틴' 마르틴 외데고르가 역전 골을 만드는 데 성공했다.일격을 허용한 첼시는 반격에 나섰으나 좀처럼 아스널 수비진을 뚫어내지 못했다. 이번 시즌 첫 빅6 팀들의 맞대결 그리고 런던 더비로 선수들도 상당한 신경전이 주목됐지만, 양 팀 사령탑들의 특별한 관계 역시 이목을 끌었다.아르테타 그리고 알론소 감독은 어린 시절부터 절친한 친구 사이로 알려졌다. 둘은 스페인 산세바스티안 안티구오고 유소년 팀에서 함께 뛰며 친분을 쌓기 시작했다.이후 둘 다 미드필더로 성장하며 한 시대를 풍미하는 중앙 미드필더로 이름을 날렸다. 선수 시절에는 이들이 라이벌 팀에서 서로 격돌하며 흥미로운 이야기를 만들기도 했다.2008-09시즌, 알론소는 리버풀 유니폼을 입고 있었으며 아르테타는 에버턴 소속으로 라이벌전인 '머지사이드' 더비를 치렀다. 당시 경기는 상당히 거칠었고, 중앙에서 상대 공격을 막아내고 볼 운반 임무를 맡은 알론소·아르테타 역시 예외는 아니었다.경기장 밖에서는 절친했던 사이였으나 경기가 워낙 거칠었던 탓에, 경기 종료 후 한동안 말도 하지 않았다고. 시간이 흘러 선수에서 정점을 찍었던 이들은 세계 정상급 사령탑으로 성장했고, 알론소가 이번 시즌 첼시로 부임하여 잉글랜드 무대를 밟으며 첫 공식전 맞대결이 성사됐다.경기를 앞뒀던 아르테타는 <로이터>를 통해 "정말 기쁘다. 우리가 함께 쌓아온 역사를 생각하면 정말 놀라운 일"이라며 "최고 클럽들을 운영하는 막중한 책임을 지고 이처럼 높은 수준에서 서로 마주하게 된 것은 정말 멋진 경험이다"라고 기대감을 드러냈다.그렇게 시작된 지역 라이벌이자 '절친 더비'. 승자는 아르테타가 됐다. 프리미어리그 디펜딩 챔피언 사령탑인 아르테타는 3-4-3 전형의 빌드업 구조부터 어떻게 상대를 압박해야만 공격을 효율적으로 할 수 있는지 알론소 감독의 수를 완벽하게 파악하고 있었다.전반 시작과 함께 일격을 허용했으나 아르테타 감독은 흔들리지 않고, 친구 알론소 감독의 약점을 지속적으로 파고들었다. 빌드업과 수비 체계가 아직 완벽하지 않은 틈을 파고들어 경기 주도권을 잡았고, 연속 2골을 터뜨리며 활짝 웃었다.기록으로도 확실하게 나타난다. 아스널은 54%의 점유율을 바탕으로 무려 9개의 유효 슈팅과 상대 페널티 박스 안에서 44번의 터치를 가져가는 공격적 운영을 선보였다. 이는 첼시가 5개 유효 슛과 박스 내 터치 26회를 가져간 것과는 대조되는 흐름이다.절친한 어린 시절부터 선수 그리고 감독으로 이어지는 알론소와 아르테타의 특별한 관계가 프리미어리그에서 다시 시작됐다. 첫 맞대결은 아르테타 감독의 완승으로 끝난 가운데 다음 맞대결에서는 누가 승리하며 웃게 될까. 신흥 사령탑 라이벌 구도는 이제부터 시작된다.한편, 이들의 다음 리그 맞대결은 내년 3월 14일 스탬포드 브릿지에서 열릴 예정이다.