웃자고 만든 '에픽카세 가요제'에 나오는 말들

아워즈

에픽하이 '에픽카세 가요제''이게 나의 무도 가요제야'(8월 27일), '연예계 기존쎄의 모임'(9월 3일) 등 총 2편의 영상으로 구성된 이번 <에픽카세 가요제>는 각각 200만 조회 수 이상을 기록 중이며, 투컷의 신곡 '투컷적 사고' 역시 주요 음원 순위에서 상승세를 나타내는 등 좋은 반응을 얻고 있다.일련의 성과는 지난 2024년부터 시작된 이른바 '에픽하이 3.0'을 표방한 자체 유튜브 콘텐츠의 힘에 기인한다. 일반적인 중견 음악인들은 개인 채널을 뮤직비디오, 간단한 인터뷰와 일상 공개 정도의 수단으로 활용하는 경우가 대부분이다.그런데 에픽하이는 '1대1대1 디스전', '유튜브 미국 본사 방문', '연애 상담' 등 일반적인 웹예능 못지않은 기상천외한 소재를 거의 매주 공개하며 차별화를 꾀했다. 멤버 특유의 예능감과 솔직함이 적절히 배합된 이들의 채널은 높은 조회 수와 입소문을 타면서 현재의 입지를 굳힐 수 있었다.신곡 홍보를 목적으로 영상을 만드는 것이 아니라 스스로 즐기면서 만든 콘텐츠가 파급력을 낳고, 이를 통해 음악에 힘을 불어넣는 긍정적인 선순환이 채널을 통해 이뤄지는 것이다. 현재 선보이는 <에픽카세 가요제>는 이러한 결과가 축적되면서 만들어진 일종의 자신감이기도 하다.