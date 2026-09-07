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웃자고 만든 '에픽카세 가요제'에 나오는 말들

웃자고 만든 '에픽카세 가요제'에 나오는 말들

에픽하이 멤버들 솔로곡 대결에 크러쉬, 김종완, 방예담 등 쟁쟁한 협업진 참여

김상화(steelydan)
26.09.07 11:48최종업데이트26.09.07 11:48
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에픽하이 '에픽카세 가요제'
에픽하이 '에픽카세 가요제'아워즈

데뷔 23주년을 앞둔 힙합 그룹 에픽하이(타블로·투컷·미쓰라)가 다시 한번 자신들의 이름을 현재진행형으로 끌어올리고 있다. 무려 19년 전 발표한 명곡 'Love Love Love'가 올해 상반기 역주행 인기를 얻은 데 이어 유튜브에서는 젊은 세대가 먼저 찾는 재미있는 콘텐츠를 쉼 없이 생산하고 있다.

어느덧 구독자 수 188만 명을 확보하며 웬만한 K팝 유명 그룹 이상의 파급력을 자랑하는 에픽하이는 최근 <에픽카세 가요제>를 개최해 또 한 번 웃음과 놀라움을 안겨주고 있다. 승리에 혈안이 된 나머지 급기야 "패할 경우 팀을 떠나겠다"는 식의 무리수 공약까지 내세울 정도다.

<에픽카세 가요제>는 에픽하이가 여전히 세대를 관통하는 음악인이면서 동시에 코믹(?) 유튜버로서도 확실하게 자리 잡고 있음을 스스로 입증하는 좋은 사례를 만들고 있다.

웃자고 만들었지만 규모만큼은 정규 음반 수준
에픽하이 '에픽카세 가요제'
에픽하이 '에픽카세 가요제'아워즈

형식은 무척 간단하다. 타블로·미쓰라진·투컷이 각자 솔로곡으로 대결하고, 1위에게는 6개월간 리더 자리를 부여하는 동시에 기존 1/N 정산을 깨는 혜택이 돌아간다. 패자는 승자에게 형이라고 불러야 한다는 부수적인 조건도 포함됐다. 이를 위해 전문가 점수, 음원 재생 수, 라이브 클립 조회 수, 대국민 투표까지 반영하는 등 웬만한 오디션 예능 이상의 수단이 동원되고 있다.

저마다 승리를 자신하며 작업에 돌입한 이들은 각자 우승을 차지하기 위한 비책을 마련하기 시작했다. 그 결과 스트레이 키즈의 자체 프로듀싱팀 쓰리라차, 크러쉬, 그루비룸(이상 투컷), 김종완(미쓰라진), 방예담(타블로) 등 쟁쟁한 음악인들이 대거 작업에 참여했다.

이쯤 되면 웃자고 만든 예능용 콘텐츠 음원이 아니라 평소처럼 자신들의 정규 음반을 만드는 수준의 노력이 가미된 셈이다. 하동균, 다비치, 키키 등 이들과 친분이 있는 선후배 음악인들이 심사위원으로 초빙된 가운데 투컷이 전문가 점수 1위에 오르며 우승 도전의 유리한 고지를 선점한 상태다.

유튜브 통한 제2의 전성기
에픽하이 '에픽카세 가요제'
에픽하이 '에픽카세 가요제'아워즈

'이게 나의 무도 가요제야'(8월 27일), '연예계 기존쎄의 모임'(9월 3일) 등 총 2편의 영상으로 구성된 이번 <에픽카세 가요제>는 각각 200만 조회 수 이상을 기록 중이며, 투컷의 신곡 '투컷적 사고' 역시 주요 음원 순위에서 상승세를 나타내는 등 좋은 반응을 얻고 있다.

일련의 성과는 지난 2024년부터 시작된 이른바 '에픽하이 3.0'을 표방한 자체 유튜브 콘텐츠의 힘에 기인한다. 일반적인 중견 음악인들은 개인 채널을 뮤직비디오, 간단한 인터뷰와 일상 공개 정도의 수단으로 활용하는 경우가 대부분이다.

그런데 에픽하이는 '1대1대1 디스전', '유튜브 미국 본사 방문', '연애 상담' 등 일반적인 웹예능 못지않은 기상천외한 소재를 거의 매주 공개하며 차별화를 꾀했다. 멤버 특유의 예능감과 솔직함이 적절히 배합된 이들의 채널은 높은 조회 수와 입소문을 타면서 현재의 입지를 굳힐 수 있었다.

신곡 홍보를 목적으로 영상을 만드는 것이 아니라 스스로 즐기면서 만든 콘텐츠가 파급력을 낳고, 이를 통해 음악에 힘을 불어넣는 긍정적인 선순환이 채널을 통해 이뤄지는 것이다. 현재 선보이는 <에픽카세 가요제>는 이러한 결과가 축적되면서 만들어진 일종의 자신감이기도 하다.

웃음 뒤에 남은 진심
에픽하이 '에픽카세 가요제'
에픽하이 '에픽카세 가요제'아워즈

웃음이 강조된 영상물이지만 이를 통해 완성된 음원들은 기존 에픽하이 음반에 견줄 만한 완성도와 이전에는 들어보지 못했던 실험성을 함께 담아낸 작품들이다. 이른바 '장원영적 사고'에 대비되는 귀차니즘과 남 탓 일변도의 '투컷적 사고'를 그대로 제목에 사용한 투컷의 신곡은 웬만한 인기 케이팝 그룹의 타이틀곡에 견줄 만큼 탄탄한 완성도를 자랑한다.

김종완(넬)과 손잡은 미쓰라진의 'Will I Be Okay'에서는 에픽하이라는 이름을 단숨에 지워버릴 만큼 강렬한 록 사운드와 파격적인 전개를 드러낸다. 방예담의 보컬을 전면에 내세운 타블로 역시 이전에는 들려주지 않았던 감성적인 R&B 발라드로 색다른 도전에 나섰다. 스스로 "이게 나의 무도(무한도전) 가요제야"라고 공언한 이유가 짐작되는 대목이기도 하다.

단순히 옛 명성에만 의존하지 않고 지금의 솔직한 모습을 그대로 유튜브 채널에 반영한 에픽하이는 새로운 방식으로 대중이 자신들을 소비할 수 있도록 유도했다. 웹예능 콘텐츠라는 형식을 빌려 과거 시도하기 어려웠던 음악적 변신과 도전에 임한다는 점만으로도 이번 <에픽카세 가요제>는 충분히 큰 의미를 남기고 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
에픽하이

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