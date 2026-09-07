'피터팬 아빠' 전경철 작가가 남긴 네버랜드의 기적

이야기장수

"세상 모든 사람들이 나를 외면하는 줄 알았는데 그래도 선한 이웃이 많다는 것을 겪었다. 놀랍도록 따뜻하더라. 너무 낯설고 경이로운 경험을 했다. 그래서 새벽 하늘에 쏟아진 '별똥별의 습격'이라는 표현을 썼다. 기적이었다." (전경철 작가, 2026년 8월 12일 <유퀴즈 온더블럭> 방송에서)

"육아보다 더 힘든 건 내 아이를 바라보는 세상 사람들의 시선이었다. 무관심한 분들도 있지만 '우리 눈에 안 띄었으면' 하는 사람들도 있다. (자폐아를 둔) 우리 부모들은 죄책감이 있다. 이 사회에 도움이 되지 못하고 짐이 되고 있는 것은 아닌가 주눅이 들었다. 내가 거주하던 곳에서 이웃에게 나가 달라는 요구를 듣기도 했다. 억울한 게 아니고, 그냥 이유 없이 서러웠다 그래서 어디에도 속하지 못하고 평생을 떠돌아야 했다. 외로워서 외로운 게 아니고, 외롭다고 말할 사람이 없는 게 진짜 외롭다."

전경철 작가중중 자폐 아들을 홀로 돌보는 '피터팬 아빠'로 화제가 되었던 전경철 작가가 간암 투병 중 향년 63세로 별세했다. 지난 6일 전 작가의 별세 소식이 알려지면 각계에서는 추모의 물결이 이어지고 있다. 고인의 뜻에 따라 장례는 빈소 없이 치러진다.전경철 작가의 에세이 <안녕 피터팬>을 발간한 출판사 '이야기장수'는 6일 공식 SNS를 통해 "전경철 작가님이 하늘나라로 떠나셨다. 작가님이 세상에 남기신 세상 모든 피터팬들을 위한 꿈, 네버랜드 마을 설립의 소망을 기억하며 이어가겠다. 부디 피터팬 아빠의 삶을, 소망을 기억해 달라"고 당부하며 고인을 향한 깊은 애도를 표했다.전 작가가 마지막으로 출연했던 tvN <유퀴즈 온더블럭> 제작진 측도 "마지막까지 발달장애인들이 더 나은 세상에서 살아가길 꿈꾸셨던 전경철 작가님의 바람을 전할 수 있어서 감사했다. 남겨주신 그 마음, 오래 기억하겠다. 삼가 고인의 명복을 빕니다"고 추모했다.전경철 작가는 연세대 경영학과를 졸업하고 한때 벤처 CEO로 승승장구하며 중년까지 평범하고 안정된 삶을 살았다. 하지만 1999년 태어난 소중한 아들 전제원씨가 7살에 중증 자폐성 장애 진단을 받게 되면서 그의 인생은 전혀 예상치 못한 방향으로 바뀌게 된다.전 작가는 아내와 이혼 이후 27년간 아들을 홀로 키우면서 온갖 어려움을 극복해야 했다. 20살에 무려 160Kg에 이르는 고도비만이 된 아들의 건강을 위하여 70kg가량을 1년 만에 감량시켜야 했다. 장성하면서 점점 체구가 커지고 감당하기 어려운 아들의 공격적인 행동을 통제하느라 전 작가의 몸에는 멍이 사라질 날이 없었고, 수시로 육탄전까지 펼쳐야 하는 게 일상이었다고 한다.더구나 당시 전 작가가 돌봐야 했던 가족은 아들만이 아니었다. 지난해 1월 별세했던 전 작가의 어머니도 노년에 뇌경색과 치매를 앓으면서 전 작가는 3년간 아들과 어머니의 돌봄까지 동시에 감당해야 했다.그리고 어머니가 세상을 떠나고 불과 두 달 만에 전 작가는 더욱 청천벽력 같은 소식을 듣게 된다. 건강이 악화되며 병원을 찾았던 전 작가는 간암 말기로 6개월 시한부 판정을 선고받았다.그런데 정작 오랜 세월 중증 자폐 아들을 돌보느라 지쳐있던 전 작가는 아이러니하게 시한부 선고를 받던 순간에는 "해방감이 느껴졌다. 의사에게 '이제 쉬고 싶네요'라는 말을 내가 하고 있더라"고 밝혔다.하지만 '아버지'로서 전 작가에게는 아직 반드시 해야 할 일이 남아있었다. 전 작가가 자신의 죽음보다도 가장 먼저 걱정했던 것은, 홀로 남겨지게 될 아들이었다. 그날부터 전 작가는 자신의 사후 아들을 돌봐줄 기관을 찾기 위해 전국 보호 시설 1천여곳이 넘게 돌아다녔다.그러나 전 작가의 아들은 일반 발달장애인 보다 돌봄이 어렵고 비용도 훨씬 많이 드는 중증 1급 자폐 장애인이었다. 통제하기 힘든 성인 남성에 자폐 장애인을 쉽사리 받아주는 시설은 없었다고 한다. 약 90% 가까이의 보호시설에서 접수조차 받아주지 않았고, 이런저런 핑계를 대며 거부하기 일쑤였다. 그나마 어렵게 입소했던 곳도 얼마 되지 않아 퇴소당하는 설움을 겪기도 했다.더 이상 갈 곳이 없었던 전 작가는, 최후의 수단으로 아들을 정신병원에 입원시키라는 권유도 받았다고 한다. 하지만 아들이 구속복으로 온몸을 묶고 급식을 먹으며 평생 살아야 한다는 이야기에 전 작가는 큰 충격을 받았다.그는 "제가 존엄하게 죽을 권리가 있듯이, 아들의 존엄을 지켜줘야 한다"는 결론을 내리고 거부했다. 벼랑 끝에 몰린 전 작가는 아들과 함께 극단적인 선택까지도 고민했으나 "우리 아들만은 살려서 남겨 놓고 싶었다"고 회상하며 눈시울을 붉혔다.절망적인 현실에도 불구하고 전 작가는 끝내 포기할 수 없었다. 치료를 포기하겠다던 생각을 철회하고 다시 의사를 찾아가 "항암을 할테니 6개월만 더 살려 달라"고 호소하며 다음을 다잡았다. 전 작가는 "이제는 싸워보자는 생각이 들었다. 아무리 부모가 모든 책임을 져야 한다지만, 국민의 생존권을 보장하는 건 국가의 의무 아닌가"라고 결심하며 세상을 바꾸기 위하여 독기를 품었다.전 작가는 장애인의 생존권을 보장해 달라는 진정서를 여러 행정기관에 제출했다. 또한 아들의 보호 시설을 찾는 절박한 여정을 한 온라인 플랫폼에 수기로 기록하기 시작하면서 세상에 알렸다. 이렇게 올린 글들을 모아 6월에는 에세이집 <안녕, 피터팬>이 정식 출간되면서 베스트셀러 작가가 됐다.