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2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 23세 이하(U-23) 남자 축구 대표팀 이민성 감독이 1일 충청남도 천안 코리아풋볼파크에서 열린 소집 훈련 시작 전 선수들에게 지시사항을 전달하고 있다.벼랑 끝에 놓인 한국축구가 아시안게임에서 명예 회복을 노린다. '2026 아이치·나고야 아시안게임'에서 대회 4연패에 도전하는 대한민국 U-23 축구대표팀 '이민성호'가 6일 베이스캠프가 마련된 일본 시즈오카로 출국했다.대표팀은 지난 1일 소집돼 충남 천안 코리아풋볼센터에서 훈련해 왔다. 이민성 감독과 코치진 등 K리거들이 주축이 된 14명의 선수단이 선발대로 먼저 출국하고, 해외파들을 포함한 나머지 선수들 일본 현지에서 대표팀에 합류할 예정이다.한국축구는 아시안게임 남자 축구 최다 우승국(6회)이다. A대표팀이 출전하던 시절에는 1970년과 78년 방콕 대회, 1986년 서울 대회에서 정상에 올랐다. 2002년 부산 대회부터 23세 이하 연령대별 대표팀이 출전하는 무대로 바뀌었다. 한국은 2014년 인천 대회에서 28년 만에 다시 정상을 탈환한 것을 시작으로 2018년 자카르타 팔렘방, 2023년 항저우 대회까지 3연패를 달성했다. 이번 대회마저 금메달을 목에 걸면 아시안게임 역사상 최초의 4연패를 이루게 된다.사실 아시안게임은 국제축구계에서 비중이 그다지 높은 메이저대회는 아니다. 연령별 대회 중 하나인 데다 월드컵이나 아시안컵처럼 소속팀이 의무적으로 차출에 응해야 하는 대회도 아니기 때문이다. 하지만 올림픽과 더불어 유이하게 '병역혜택'이 걸려있다는 특수성 때문에 한국축구에게ㄱ 있어서는 여전히 매우 중요한 의미를 지닌 대회다.손흥민, 김민재, 이강인 등 현재 한국축구를 대표하는 많은 스타급 선수들 다수가 아시안게임 금메달로 병역혜택을 얻었고. 이후 유럽무대에서 안정적으로 선수생활을 이어갈수 있게 됐다. 만일 병역혜택이 없었더라면 이들은 선수로서의 전성기로 유럽무대에서의 커리어를 포기하고 한국으로 돌아와야 했을 것이다. 이는 장기적으로 한국축구의 전력 약화로 이어질 수 있는 변수다. 그래서 한국은 늘 와일드카드(24세 이상 선수) 제도까지 적극 활용하여 최정예 멤버로 아시안게임 대표팀을 꾸려왔다.이번 대표팀 역시 차출가능한 최상의 전력을 구성했다. 와일드카드인 양현준(셀틱), 이기혁(강원),엄지성(스완지시티)은 북중미월드컵에도 출전했던 A대표팀 멤버들이다. 배준호(스토크시티), 박승수(뉴캐슬), 김지수(브렌트퍼드), 양민혁(베스테를로) 등, 유럽파만 9명이나 포진하고 있다. 심지어 병역 의무를 이미 마쳤지만 대표팀 전력상 꼭 필요하다고 판단된 김준홍(수원)과 이영준(그라스호퍼) 같은 선수들까지 불러들였다.비록 2018년 자카르타 팔렘방 대회의 손흥민이나, 2023년 항저우 대회의 이강인만한 슈퍼스타는 없다는 점, 유럽파 옌스 카스트로프 등 일부 선수의 명단 제외는 아쉬움을 주기도 했다. 그럼에도 스쿼드의 질적 깊이에서는 여전히 이번 아시안게임 출전국 중 최고 수준임이 분명하다.하지만 이번 아시안게임을 바라보는 축구계의 시선은 기대보다 우려가 크다. 이민성호는 지난 북중미월드컵 이후 추락한 한국 축구의 자존심을 회복해야한다는 부담감을 안고 있다. 홍명보 전 감독이 이끈 한국 성인 대표팀은 지난 7월 열린 '2026 북중미 월드컵'에서 조별리그 탈락의 부진과 함께 각종 논란에 휘말렸다.대회 직후 감독 선임 과정에서의 공정성 논란, 월드컵 기간 중 선수단 내부 갈등 의혹, 협회 행정상의 여러 난맥상 등이 재조명되며 엄청난 후폭풍에 휩싸였다. 홍명보 감독과 정몽규 축구협회장은 팬들의 맹비난 속에서 모두 사퇴했고, 협회는 아직까지 A팀 감독과 회장이 공석 상태인 초유의 상황을 맞이했다. 국회에서 축구계 주요 인사들을 소환하여 청문회까지 벌어지면서 한국 축구의 위상과 이미지는 바닥까지 추락했다.아시안게임은 북중미월드컵 대참사 이후 한국축구가 처음으로 나서는 국제대회다. 그런데 이민성호를 둘러싼 상황도 그리 녹록하지 않다.이민성호는 올해 1월 아시안게임 전초전 격으로 열린 AFC(아시아축구연맹) U-23 아시안컵에서 대회 내내 저조한 경기력으로 비판을 받은 끝에 4위라는 기대 이하의 성적에 그쳤다. 준결승에서는 21세 이하 선수들로 구성된 라이벌 일본에 졸전 끝에 0-1로 무기력하게 패했고, 3~4위전에서는 한 수아래로 여겼던 김상식 감독의 베트남에도 승부차기 끝에 패배하며 체면을 구겼다.U-23 아시안컵 이후 이민성 감독의 경질을 요구하는 축구 팬들의 여론이 빗발쳤다. 하지만 협회는 연속성을 고려하여 이민성 감독에게는 아시안게임까지만 지휘봉을 맡기고, 차기 2028 LA 올림픽 대표팀 지휘봉은 김은중 전 수원FC 감독에게 넘기는 이원화 체제를 선택했다.하지만 이민성호는 아시안컵 이후로도 지난 3월 미국과의 친선경기 1대4 대패, 6월에는 한 수 아래로 여겨진 아랍에미리트(1대1 무), 태국(3대2 승), 키르기스스탄(0대1 패)등 아시아권 팀들을 상대로도 고전을 면치 못하며, 축구 팬들의 부정적인 시각을 불식시키지는 못했다. 이민성 감독이 부임한 후 U-23 대표팀은 아시안컵을 포함하여 지금까지 총 19경기에서 8승 4무 7패라는 저조한 성적에 그치고 있다.한국축구에 있어서 아시안게임은 무조건 우승 아니면 의미가 없는 대회다. 하지만 이민성 감독은 어차피 이번 아시안게임을 끝으로 지휘봉을 내려놓을 예정이기에 더이상 성적에 대한 책임을 물을수도 없다.만일 아시안게임 금메달이 좌절될 경우, 이민성호는 한국축구에서 전임 황선홍호의 '40년 만의 올림픽 본선진출 실패', 홍명보호의 '북중미월드컵 논란' 등에 버금가는 또 하나의 흑역사로 전락할 수도 있다. 여기에 유망주들의 해외진출과 병역문제, 국내 축구지도자들의 역량에 대한 극심한 불신, 축구협회의 무능한 행정에 대한 비판까지 한꺼번에 터져 나오며 이후의 한국축구가 극심한 암흑기로 치닫게 될 가능성도 높아진다.그럼에도 이민성 감독은 출국 전 인터뷰에서 "지난 1년간의 여정은 아시안게임을 위한 선수 선발 과정이었다. 오직 금메달을 딸 수 있는데 초점을 맞추고 지금의 선수들을 선발했다. 반드시 아시안게임을 우승할 것"이라며 각오를 다졌다.최근 몇 년간 국제무대에서 추락을 거듭하고 있는 한국 축구의 분위기를 바꾸기 위해서는 연령대별 대표팀의 역할이 중요하다. 손흥민을 비롯한 1990년대 초중반 세대가 노쇠해가는 가운데 향후 2000년대생들이 세대교체를 이끌어야한다.이번 아시안게임과 차기 올림픽에 나서게 될 21~24세 연령대의 선수들이 얼마나 안정적으로 대표팀의 주축으로까지 성장할 수 있느냐에 달렸다. 21세기 들어 급성장한 아시아의 라이벌 일본, 유로 2024와 북중미월드컵을 연달아 제패한 세계최강 스페인 등은, 연령대별 대표팀부터 성인대표까지 이어지는 전력과 철학의 연속성이 얼마나 중요한지 증명한 모범사례들이다.무엇보다 이민성호에 승선한 멤버들은 앞으로 10년 가까이 한국 축구를 이끌어가야 할 주역들이다. 아시안게임을 통하여 이민성호가 결과와 내용이라는 두 마리 토끼를 모두 잡아야 할 이유다.한편 이민성호는 이번 대회에서 15개국 중 D조에 편성됐다. 15일 카타르와 1차전을, 22일 사우디아라비아와 2차전을 치러 8강 진출을 다툰다. 조별리그 2경기를 치르면 되기에 체력을 아낄 수 있다는 장점도 있지만, 대신 한 번이라도 이변을 허용하면 타격도 더 크다.위협적인 대항마로는 최근 2회 연속 결승에서 맞붙은 일본이 유력하다. 차기 A대표팀 사령탑으로 낙점된 오이와 고 감독이 이끄는 일본은 최근 발표한 아시안게임 최종명단에서 이번에도 2년 뒤에 열릴 LA올림픽을 위해 21세 이하(U-21) 선수단으로 구성했다. 하지만 아시안컵에서 21세 이하 일본 대표팀에서 완패한 경험이 있는 이민성호로서는 방심할 수 없다.