'세계 2위' 프랑스도 놀랐다... 한국 여자농구, 1쿼터 31득점 폭발

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대한민국은 비록 패하기는 했지만 상대인 프랑스는 물론 전세계 농구팬들을 놀라게 했다.FIBA
헝가리꺾고 8강 진출 유리한 고지 확보할까
프랑스는 후반 들어 본격적으로 승부를 결정지었다. 3쿼터부터 공격력이 폭발했다. 33득점을 기록했고, 한국은 15득점에 머물렀다. 3쿼터 종료 시점에는 프랑스가 76-52로 앞서며 사실상 승기를 잡았다. 4쿼터에서도 프랑스는 큰 리드를 유지했다. 결국 경기는 95-69, 프랑스의 26점 차 승리로 끝났다.
프랑스의 핵심 선수는 마린 요하네스였다. 요하네스는 3점슛 4개를 포함해 17득점을 기록하며 팀 내 최다 득점을 올렸다. 경기 흐름이 프랑스 쪽으로 넘어가는 과정에서도 외곽슛으로 공격을 이끌었다.
도미니크 말롱가는 14득점 5리바운드를 기록했다. 골밑에서 득점과 리바운드에 기여하며 프랑스가 후반 주도권을 유지하는 데 힘을 보탰다. 프랑스는 이번 승리로 조별리그 2연승을 기록하며 8강 진출을 확정했다. 앞선 1차전에서도 헝가리를 99-53으로 크게 이겼다.
한국은 1승 1패가 됐다. 첫 경기에서 나이지리아를 99-81로 꺾었다. 한국과 헝가리가 나란히 1승 1패를 기록하고 있으며 나이지리아는 2패다.
한국의 조별리그 마지막 상대는 헝가리다. 이번 대회는 16개국이 4개 조로 나뉘어 경쟁한다. 각 조 1위는 8강에 직행하고, 2·3위는 8강 진출 결정전을 거친다. 따라서 헝가리전은 한국의 대회 향방을 결정할 중요한 경기다. 승리할 경우 조 2위 경쟁에서 유리한 위치를 확보할 수 있다.
한국은 2010년 대회 이후 16년 만의 여자농구 월드컵 8강 진출에 도전하고 있다. 프랑스전 결과만 놓고 보면 69-95 패배다. 하지만 세계 2위를 상대로 1쿼터에 31득점을 기록하고 한때 7점 차로 앞섰다는 사실은 분명한 기록으로 남았다.
이제 한국에게 남은 과제는 명확하다. 세계 2위 프랑스를 흔들었던 10분의 경기력을 40분 가까이 이어갈 수 있느냐다. 약체로 평가받던 예상을 뛰어넘어 선전을 거듭하고 있는 선수들이 어디까지 진격할지 농구팬들의 시선이 집중되고 있다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기