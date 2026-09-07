'세계 2위' 프랑스도 놀랐다... 한국 여자농구, 1쿼터 31득점 폭발

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대한민국은 비록 패하기는 했지만 상대인 프랑스는 물론 전세계 농구팬들을 놀라게 했다.프랑스는 후반 들어 본격적으로 승부를 결정지었다. 3쿼터부터 공격력이 폭발했다. 33득점을 기록했고, 한국은 15득점에 머물렀다. 3쿼터 종료 시점에는 프랑스가 76-52로 앞서며 사실상 승기를 잡았다. 4쿼터에서도 프랑스는 큰 리드를 유지했다. 결국 경기는 95-69, 프랑스의 26점 차 승리로 끝났다.프랑스의 핵심 선수는 마린 요하네스였다. 요하네스는 3점슛 4개를 포함해 17득점을 기록하며 팀 내 최다 득점을 올렸다. 경기 흐름이 프랑스 쪽으로 넘어가는 과정에서도 외곽슛으로 공격을 이끌었다.도미니크 말롱가는 14득점 5리바운드를 기록했다. 골밑에서 득점과 리바운드에 기여하며 프랑스가 후반 주도권을 유지하는 데 힘을 보탰다. 프랑스는 이번 승리로 조별리그 2연승을 기록하며 8강 진출을 확정했다. 앞선 1차전에서도 헝가리를 99-53으로 크게 이겼다.한국은 1승 1패가 됐다. 첫 경기에서 나이지리아를 99-81로 꺾었다. 한국과 헝가리가 나란히 1승 1패를 기록하고 있으며 나이지리아는 2패다.한국의 조별리그 마지막 상대는 헝가리다. 이번 대회는 16개국이 4개 조로 나뉘어 경쟁한다. 각 조 1위는 8강에 직행하고, 2·3위는 8강 진출 결정전을 거친다. 따라서 헝가리전은 한국의 대회 향방을 결정할 중요한 경기다. 승리할 경우 조 2위 경쟁에서 유리한 위치를 확보할 수 있다.한국은 2010년 대회 이후 16년 만의 여자농구 월드컵 8강 진출에 도전하고 있다. 프랑스전 결과만 놓고 보면 69-95 패배다. 하지만 세계 2위를 상대로 1쿼터에 31득점을 기록하고 한때 7점 차로 앞섰다는 사실은 분명한 기록으로 남았다.이제 한국에게 남은 과제는 명확하다. 세계 2위 프랑스를 흔들었던 10분의 경기력을 40분 가까이 이어갈 수 있느냐다. 약체로 평가받던 예상을 뛰어넘어 선전을 거듭하고 있는 선수들이 어디까지 진격할지 농구팬들의 시선이 집중되고 있다.