사이트 전체보기
'세계 2위' 프랑스도 놀랐다... 한국 여자농구, 1쿼터 31득점 폭발

'세계 2위' 프랑스도 놀랐다... 한국 여자농구, 1쿼터 31득점 폭발

패배했지만 강호 상대로 선전, 헝가리전 승리하면 8강 진출 유리한 고지 확보

김종수(oetet)
26.09.07 09:17최종업데이트26.09.07 09:17
구글 검색 선호 출처로 추가
1쿼터 한국의 폭발적인 공격력은 우승후보 프랑스를 당황스럽게 만들기에 충분했다.
1쿼터 한국의 폭발적인 공격력은 우승후보 프랑스를 당황스럽게 만들기에 충분했다.FIBA

대한민국 여자농구대표팀이 세계 랭킹 2위 프랑스를 상대로 패했지만, 경기 초반 리드를 잡는 등 강호를 몰아붙이는 저력을 보여줬다.

한국은 6일(한국 시간) 독일 베를린 막스-슈멜링-할레에서 있었던 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자농구 월드컵 조별리그 B조 2차전에서 프랑스에 69-95로 졌다. 26점 차 패배였다. 하지만 경기 내내 밀렸던 것은 아니다. 오히려 한국이 먼저 경기의 주도권을 잡았다. 1쿼터 한국은 프랑스를 상대로 31득점을 몰아치며 31-24로 앞섰다.

프랑스는 2024 파리 올림픽에서 은메달을 획득한 세계적인 강호다. FIBA 세계랭킹에서도 미국에 이어 2위에 올라 있으며, 이번 월드컵에서도 우승 후보로 평가받았다. 한국과의 객관적인 전력 차이가 상당했지만, 코트 위에서는 초반부터 팽팽한 승부가 펼쳐졌다.

한국은 빠른 패스와 적극적인 움직임으로 프랑스 수비를 공략했다. 공을 오래 소유하기보다 동료에게 빠르게 연결하며 슛 기회를 만들었고, 외곽에서도 과감하게 공격했다. 프랑스는 예상하지 못한 한국의 공격에 고전했다. 1쿼터 동안 한국의 움직임을 제대로 통제하지 못하면서 많은 득점을 허용했다.

FIBA는 경기 후 공식 리포트에서 한국의 1쿼터 31득점을 별도로 조명했다. 프랑스가 여자농구 월드컵 1쿼터에서 허용한 역대 최다 실점이라는 기록이었다. 프랑스 매체 '레퀴프'도 한국의 초반 경기력을 주목했다. 프랑스가 한국의 빠르고 조직적인 플레이에 어려움을 겪었으며, 한국이 먼 거리에서도 적극적으로 슛을 시도해 성공시키면서 프랑스를 흔들었다고 전했다.

신장과 기량을 겸비한 프랑스의 높이는 대단했다.
신장과 기량을 겸비한 프랑스의 높이는 대단했다.FIBA

대한민국, 어시스트 24개로 조직력 과시

한국의 초반 돌풍을 이끈 것은 외곽슛과 패스였다. 허예은이 3점슛으로 프랑스 수비를 흔들었다. 허예은은 이날 3점슛 5개 가운데 4개를 성공시키며 12득점 5어시스트를 기록했다. 특히 1쿼터에만 3점슛 3개를 터뜨리며 한국이 프랑스와의 초반 싸움에서 앞서가는 데 결정적인 역할을 했다.

이해란도 12득점을 기록하며 공격에 힘을 보탰다. 이소희는 10득점, 강이슬은 8득점을 올렸다. 한국의 공격에서 눈에 띄는 또 하나의 기록은 어시스트였다. 한국은 이날 성공한 25개의 야투 가운데 무려 24개가 어시스트와 연결됐다. 개인의 돌파나 단독 공격보다는 동료와의 연계 플레이를 통해 득점을 만들어냈다는 의미다.

3점슛도 효과적이었다. 한국은 31차례 외곽슛을 시도해 12개를 성공시키며 38.7%의 높은 성공률을 기록했다. 프랑스는 1쿼터가 끝난 뒤 수비를 재정비했다. 한국의 외곽 공격을 견제하기 시작했고, 공격에서는 보다 안정적으로 득점 기회를 만들어갔다.

결과적으로 한국의 공격력은 2쿼터부터 크게 떨어졌다. 1쿼터 31득점이었던 득점이 2쿼터에는 6득점으로 급감했다. 반면 프랑스는 19득점을 기록하며 2쿼터에만 13점의 격차를 만들었다.

전반 종료 때 스코어는 프랑스가 43-37로 앞섰다. 경기 흐름이 완전히 바뀌는 데는 한 쿼터면 충분했다. 한국이 전반 초반 보여줬던 빠른 공격과 외곽슛이 프랑스의 수비에 막히면서 더 이상 같은 방식으로 경기를 풀어가기 어려워졌다.

그럼에도 한국은 3점슛 12개를 성공시키며 끝까지 외곽 공격을 시도했다. 프랑스의 압박 속에서도 패스를 통한 공격 전개를 이어가며 세계적인 강호를 상대로 자신들의 농구를 보여줬다.

대한민국은 비록 패하기는 했지만 상대인 프랑스는 물론 전세계 농구팬들을 놀라게 했다.
대한민국은 비록 패하기는 했지만 상대인 프랑스는 물론 전세계 농구팬들을 놀라게 했다.FIBA

헝가리꺾고 8강 진출 유리한 고지 확보할까

프랑스는 후반 들어 본격적으로 승부를 결정지었다. 3쿼터부터 공격력이 폭발했다. 33득점을 기록했고, 한국은 15득점에 머물렀다. 3쿼터 종료 시점에는 프랑스가 76-52로 앞서며 사실상 승기를 잡았다. 4쿼터에서도 프랑스는 큰 리드를 유지했다. 결국 경기는 95-69, 프랑스의 26점 차 승리로 끝났다.

프랑스의 핵심 선수는 마린 요하네스였다. 요하네스는 3점슛 4개를 포함해 17득점을 기록하며 팀 내 최다 득점을 올렸다. 경기 흐름이 프랑스 쪽으로 넘어가는 과정에서도 외곽슛으로 공격을 이끌었다.

도미니크 말롱가는 14득점 5리바운드를 기록했다. 골밑에서 득점과 리바운드에 기여하며 프랑스가 후반 주도권을 유지하는 데 힘을 보탰다. 프랑스는 이번 승리로 조별리그 2연승을 기록하며 8강 진출을 확정했다. 앞선 1차전에서도 헝가리를 99-53으로 크게 이겼다.

한국은 1승 1패가 됐다. 첫 경기에서 나이지리아를 99-81로 꺾었다. 한국과 헝가리가 나란히 1승 1패를 기록하고 있으며 나이지리아는 2패다.

한국의 조별리그 마지막 상대는 헝가리다. 이번 대회는 16개국이 4개 조로 나뉘어 경쟁한다. 각 조 1위는 8강에 직행하고, 2·3위는 8강 진출 결정전을 거친다. 따라서 헝가리전은 한국의 대회 향방을 결정할 중요한 경기다. 승리할 경우 조 2위 경쟁에서 유리한 위치를 확보할 수 있다.

한국은 2010년 대회 이후 16년 만의 여자농구 월드컵 8강 진출에 도전하고 있다. 프랑스전 결과만 놓고 보면 69-95 패배다. 하지만 세계 2위를 상대로 1쿼터에 31득점을 기록하고 한때 7점 차로 앞섰다는 사실은 분명한 기록으로 남았다.

이제 한국에게 남은 과제는 명확하다. 세계 2위 프랑스를 흔들었던 10분의 경기력을 40분 가까이 이어갈 수 있느냐다. 약체로 평가받던 예상을 뛰어넘어 선전을 거듭하고 있는 선수들이 어디까지 진격할지 농구팬들의 시선이 집중되고 있다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
여자농구월드컵 FIBA 대한민국 프랑스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

이 기자의 최신기사 파르나스, UFC 데뷔전부터 일냈다… 후커 1R TKO '파리의 충격'