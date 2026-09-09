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입만 열면 욕하던 남자가 세상 바꾼 방법

입만 열면 욕하던 남자가 세상 바꾼 방법

영화 <멈출 수 없는 말>을 통해 본 편견의 벽과 '수용'의 의미

홍영미(ssaem1)
26.09.09 11:10최종업데이트26.09.09 11:10
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

버스를 타거나 길을 걷다 보면 가끔 이해할 수 없는 행동이나 괴성을 지르는 사람을 마주치곤 한다. 그 순간 사람들의 반응은 대체로 비슷하다. 쓱 눈길을 피하며 슬그머니 거리를 두거나, 눈살을 찌푸리며 경계의 눈빛을 보낸다. '혹시 위험한 사람은 아닐까?', '왜 저렇게 행동하지?'라는 불안과 편견은 순간적으로 우리 마음속에 장벽을 쌓아 올린다.

우리가 살아가는 사회는 일정한 '정상성'의 범주를 정해두고, 그 울타리를 벗어난 소수자나 희귀 질환자를 은연중에 배척하곤 한다. 이들이 직면하는 가장 큰 벽은 질환 자체보다 세상을 향해 걸어 나올 때 마주치는 차가운 시선이다. 그들의 행동에 해를 가하려는 '의도'가 없음을 알면서도, 우리는 그 불협화음을 선뜻 품어주지 못한다.

최근 넷플릭스 영화 <멈출 수 없는 말>(2025)을 보게 된 이유도 여기에 있다. 소수자의 삶과 사회적 수용이라는 주제에 마음이 끌렸기 때문이다. 그런데 이 작품은 뜻밖에도 '청소년 관람불가' 등급이었다. 투레트 증후군(Tourette syndrome)을 앓는 주인공이 의지와 상관없이 성적이고 차별적인 욕설들 마구 내뱉기 때문이다.

스코틀랜드의 활동가 존 데이비드슨(John Davidson)의 실화를 바탕으로 한 이 영화는, 거친 틱 증상으로 수치스러운 말들을 쏟아내야 했던 한 남자가 주변의 따뜻한 조력자들을 만나며 사회적 편견에 맞서 나가는 여정을 담고 있다.

상처로 얼룩진 유년, 그리고 든든한 지원군들

영화 <멈출 수 없는 말> 스틸컷
영화 <멈출 수 없는 말> 스틸컷넷플릭스

1983년 스코틀랜드 갈라실즈, 평범한 소년 존은 중학교 입학 무렵 시작된 틱 증상으로 순식간에 놀림감이 되었다. 저녁 식사 자리에서 목과 눈을 실룩거리는 그에게 어머니조차 "바보처럼 굴지 마라, 착각이다"라며 외면했고, 극장에서 튀어나온 원치 않는 성적 욕설과 교장 앞에서 음식을 뱉으며 한 욕설은 그의 일상을 송두리째 흔들었다.

고립되어 가던 존의 삶에 전환점이 된 것은 전직 정신과 간호사 '도트'와의 만남이었다. 암으로 시한부 삶(후에 오진으로 판명됨)을 살면서도 존의 상처를 알아보았던 도트는 그를 거두며 세상에서 가장 아름다운 원칙을 가르쳐준다.

"우리 집에는 규칙이 하나 있어. 어쩔 수 없이 어떤 행동을 한다면 절대 사과할 필요가 없다는 거야. 길거리에서 널 이해 못 하는 사람들에게는 사과해도 상관없지만, 우리 집 사람들은 네가 어쩔 수 없다는 걸 알고 진심이 아닌 걸 알잖니? 아무 의미 없는 말들이잖아."

이 말은 존이 세상과 싸울 수 있는 단단한 자존감이 되어주었다. 직장 동료 '토미' 역시 든든한 버팀목이었다. 클럽에서 싸움에 휘말려 법정에 서게 된 존이 통제되지 않는 욕설을 내뱉을 때, 토미는 판사 앞에서 담담히 증언한다.

"하나 여쭤봐도 될까요? 만약 시각장애인이 술집에 가서 다른 남자랑 부딪혔어도 이렇게 법정까지 왔을까요? 저 친구는 파리 한 마리도 못 죽이는 친구입니다. 그는 제가 만난 사람 중 가장 착하고 친절하며 예의 바른 젊은이입니다."

도트와 토미가 보여준 것은 거창한 동정이 아니었다. '의미 없이 튀어나오는 소리' 너머에 있는 참된 인간 존을 있는 그대로 바라봐 주는 '자연스러운 수용'이었다.

"오늘만큼은 우리가 다수입니다"

넷플릭스 영화 <멈출 수 없는 말> 포스터.
넷플릭스 영화 <멈출 수 없는 말> 포스터.넷플릭스

자신과 같은 고통을 겪는 환우들을 돕기 시작한 존은 '투레트 주말' 행사에서 같은 증상을 가진 이들과 가족들에게 이렇게 말한다.

"오늘은 여러분이 다수고 소수가 아닙니다."

평생을 고립된 섬처럼 살아오며 자책하던 이들이 한자리에 모여 서로의 존재를 확인하는 순간이었다.

"문제는 투레트 증후군이 아니라, 사람들이 이에 대해 잘 알지 못한다는 점입니다. 아이들이 있는 그대로 수용되고 이해받는 시간이 빠를수록 평범한 삶을 누릴 날도 앞당겨질 것입니다."

존의 진심은 사회적 변화로 이어졌다. 과거 존을 이해하지 못하고 제지했던 경찰관 '매컬런'은 고위직으로 승진한 뒤 가장 먼저 존을 찾아와 경찰 조직 내 투레트 증후군 이해 교육을 도입했다. 자신의 무지를 인정하고 제도를 바꿔낸 간부의 행동은 감동을 준다.

사회 곳곳에 투레트 증후군을 알린 존은 영국 국왕으로부터 훈장을 받게 되고, 지난날 그를 감당하지 못했던 어머니와도 마침내 화해한다. "터널 끝에 빛이 있었어. 그걸 미리 알았으면 좋았을 텐데..."라는 어머니의 후회와 미안함에, 존은 그저 따뜻한 안아줌으로 답한다.

존은 2023년 노팅엄 대학교 연구진의 과학 연구에 참여해 정중 신경 자극을 통한 증상 완화 기기 테스트에 참여한다. 59%의 환자가 증상 억제를 경험했다는 희망적인 성과와 함께, 영화는 핵심 메시지를 던진다.

"신기술이나 약물 치료, 상담은 투레트 증후군을 가진 많은 이들에게 도움을 줄 수 있다. 하지만 가장 큰 힘은 교육, 이해, 수용이다."

내 옆에서 누군가가 성적인 욕설을 쏟아낸다면 과연 아무렇지 않게 맞이할 수 있을까? 솔직히 자신이 없다. 그렇기에 의도치 않은 불협화음을 품어준 도트와 토미, 그리고 세상을 바꿔낸 존의 발걸음이 더욱 위대해 보인다.

사회적 약자나 특이 질환을 가진 이들이 우리 사회에서 당당히 살아가지 못하는 이유는 그들의 장애 때문이 아니다. 그들을 바라보는 우리의 '무지'와 '배척' 때문이다. 알지 못하면 오해하고, 오해하면 배척하게 된다. 그렇기에 존의 말처럼 우리 사회에는 더 많은 '교육'과 '이해', 그리고 '수용'이 필요하다.

사회적 약자나 특이 질환자들이 당당히 살아가지 못하는 이유는 장애 그 자체가 아니라 우리의 '무지'와 '배척' 때문이다. 알지 못하면 오해하고, 오해하면 배척하게 된다. 그렇기에 존의 말처럼 우리 사회에는 더 많은 교육과 이해, 그리고 수용이 필요하다. 타인의 다름을 있는 그대로 받아들이는 것, 그것이야말로 사회적 편견이라는 벽을 무너뜨리는 가장 강력한 치료 약이다.
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