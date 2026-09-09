입만 열면 욕하던 남자가 세상 바꾼 방법

넷플릭스

"오늘은 여러분이 다수고 소수가 아닙니다."

"문제는 투레트 증후군이 아니라, 사람들이 이에 대해 잘 알지 못한다는 점입니다. 아이들이 있는 그대로 수용되고 이해받는 시간이 빠를수록 평범한 삶을 누릴 날도 앞당겨질 것입니다."

"신기술이나 약물 치료, 상담은 투레트 증후군을 가진 많은 이들에게 도움을 줄 수 있다. 하지만 가장 큰 힘은 교육, 이해, 수용이다."

넷플릭스 영화 <멈출 수 없는 말> 포스터.자신과 같은 고통을 겪는 환우들을 돕기 시작한 존은 '투레트 주말' 행사에서 같은 증상을 가진 이들과 가족들에게 이렇게 말한다.평생을 고립된 섬처럼 살아오며 자책하던 이들이 한자리에 모여 서로의 존재를 확인하는 순간이었다.존의 진심은 사회적 변화로 이어졌다. 과거 존을 이해하지 못하고 제지했던 경찰관 '매컬런'은 고위직으로 승진한 뒤 가장 먼저 존을 찾아와 경찰 조직 내 투레트 증후군 이해 교육을 도입했다. 자신의 무지를 인정하고 제도를 바꿔낸 간부의 행동은 감동을 준다.사회 곳곳에 투레트 증후군을 알린 존은 영국 국왕으로부터 훈장을 받게 되고, 지난날 그를 감당하지 못했던 어머니와도 마침내 화해한다. "터널 끝에 빛이 있었어. 그걸 미리 알았으면 좋았을 텐데..."라는 어머니의 후회와 미안함에, 존은 그저 따뜻한 안아줌으로 답한다.존은 2023년 노팅엄 대학교 연구진의 과학 연구에 참여해 정중 신경 자극을 통한 증상 완화 기기 테스트에 참여한다. 59%의 환자가 증상 억제를 경험했다는 희망적인 성과와 함께, 영화는 핵심 메시지를 던진다.내 옆에서 누군가가 성적인 욕설을 쏟아낸다면 과연 아무렇지 않게 맞이할 수 있을까? 솔직히 자신이 없다. 그렇기에 의도치 않은 불협화음을 품어준 도트와 토미, 그리고 세상을 바꿔낸 존의 발걸음이 더욱 위대해 보인다.사회적 약자나 특이 질환을 가진 이들이 우리 사회에서 당당히 살아가지 못하는 이유는 그들의 장애 때문이 아니다. 그들을 바라보는 우리의 '무지'와 '배척' 때문이다. 알지 못하면 오해하고, 오해하면 배척하게 된다. 그렇기에 존의 말처럼 우리 사회에는 더 많은 '교육'과 '이해', 그리고 '수용'이 필요하다.사회적 약자나 특이 질환자들이 당당히 살아가지 못하는 이유는 장애 그 자체가 아니라 우리의 '무지'와 '배척' 때문이다. 알지 못하면 오해하고, 오해하면 배척하게 된다. 그렇기에 존의 말처럼 우리 사회에는 더 많은 교육과 이해, 그리고 수용이 필요하다. 타인의 다름을 있는 그대로 받아들이는 것, 그것이야말로 사회적 편견이라는 벽을 무너뜨리는 가장 강력한 치료 약이다.