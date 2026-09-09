입만 열면 욕하던 남자가 세상 바꾼 방법

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
버스를 타거나 길을 걷다 보면 가끔 이해할 수 없는 행동이나 괴성을 지르는 사람을 마주치곤 한다. 그 순간 사람들의 반응은 대체로 비슷하다. 쓱 눈길을 피하며 슬그머니 거리를 두거나, 눈살을 찌푸리며 경계의 눈빛을 보낸다. '혹시 위험한 사람은 아닐까?', '왜 저렇게 행동하지?'라는 불안과 편견은 순간적으로 우리 마음속에 장벽을 쌓아 올린다.
우리가 살아가는 사회는 일정한 '정상성'의 범주를 정해두고, 그 울타리를 벗어난 소수자나 희귀 질환자를 은연중에 배척하곤 한다. 이들이 직면하는 가장 큰 벽은 질환 자체보다 세상을 향해 걸어 나올 때 마주치는 차가운 시선이다. 그들의 행동에 해를 가하려는 '의도'가 없음을 알면서도, 우리는 그 불협화음을 선뜻 품어주지 못한다.
최근 넷플릭스 영화 <멈출 수 없는 말>(2025)을 보게 된 이유도 여기에 있다. 소수자의 삶과 사회적 수용이라는 주제에 마음이 끌렸기 때문이다. 그런데 이 작품은 뜻밖에도 '청소년 관람불가' 등급이었다. 투레트 증후군(Tourette syndrome)을 앓는 주인공이 의지와 상관없이 성적이고 차별적인 욕설들 마구 내뱉기 때문이다.
스코틀랜드의 활동가 존 데이비드슨(John Davidson)의 실화를 바탕으로 한 이 영화는, 거친 틱 증상으로 수치스러운 말들을 쏟아내야 했던 한 남자가 주변의 따뜻한 조력자들을 만나며 사회적 편견에 맞서 나가는 여정을 담고 있다.
상처로 얼룩진 유년, 그리고 든든한 지원군들