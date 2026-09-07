파르나스, UFC 데뷔전부터 일냈다… 후커 1R TKO '파리의 충격'

UFC 제공

살라딘 파르나스의 다음 상대도 10위권내 랭커가 될 것으로 예상된다.이번 승리로 파르나스는 통산 전적을 24승 2패로 끌어올렸다. 최근에는 타단체 경기를 포함해 6연속 (T)KO 승리를 기록했다. 단순히 UFC에 데뷔했다는 수준을 넘어, 이미 라이트급 상위권에서 경쟁할 수 있는 선수라는 것을 결과로 증명했다.무엇보다 후커를 꺾었다는 것이 크다. 후커는 오랜 기간 UFC 라이트급에서 활동한 베테랑으로, 상위권 선수들과 꾸준히 경쟁해왔다. 그런 선수를 1라운드 2분 25초 만에 무너뜨린 만큼 파르나스의 다음 UFC 랭킹에도 관심이 쏠릴 수밖에 없다.UFC 공식 랭킹은 경기 결과에 따라 변동되기 때문에 정확한 순위는 차기 랭킹 발표를 지켜봐야 한다. 다만 UFC 데뷔전에서 10위 선수를 확실하게 꺾었다는 점을 고려하면 파르나스가 곧바로 라이트급 톱10에 진입할 가능성은 충분하다.파르나스 역시 더 높은 곳을 바라보고 있다. 경기 후 UFC와의 인터뷰에서 다음 상대로 전 UFC 페더급 챔피언 맥스 할로웨이를 지목했다. 그는 할로웨이를 '레전드'라고 평가하면서 "항상 지켜봐 왔고, 가장 강한 선수들과 싸우고 싶다"는 뜻을 밝혔다.물론 한 경기만으로 UFC 정상급 선수들과의 경쟁력을 판단하기는 어렵다. 라이트급은 UFC에서도 가장 치열한 체급 중 하나다. 상위권에는 정상급 레슬러와 타격가들이 포진해 있고, 경기 스타일 역시 매우 다양하다.그러나 출발만큼은 완벽했다. 파르나스는 UFC 데뷔전에서 랭킹 10위 후커를 상대로 주저하지 않았고, 자신의 킥과 스피드, 결정력을 모두 보여줬다. 무엇보다 홈팬들이 지켜보는 메인이벤트에서 1라운드 피니시를 만들어내며 프랑스 MMA의 새로운 스타가 될 가능성을 확실하게 보여줬다.KSW 페더급과 라이트급을 모두 정복했던 파르나스에게 UFC는 새로운 도전이었지만 첫 번째 시험을 깔끔하게 통과해냈다. 10위권내 랭커와의 경기가 예상되는 다음 승부에서도 임팩트를 이어갈 수 있을지 귀추가 주목된다.