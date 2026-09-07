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파르나스, UFC 데뷔전부터 일냈다… 후커 1R TKO '파리의 충격'

파르나스, UFC 데뷔전부터 일냈다… 후커 1R TKO '파리의 충격'

KSW 두 체급 챔피언, UFC 첫 경기서 랭킹 10위 후커 격침

김종수(oetet)
26.09.07 09:12최종업데이트26.09.07 09:12
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살라딘 파르나스(사진 오른쪽)는 데뷔전에서 빅네임 댄 후커를 잡아냈다.
살라딘 파르나스(사진 오른쪽)는 데뷔전에서 빅네임 댄 후커를 잡아냈다.UFC 제공

'라이언 오브 아틀라스' 살라딘 파르나스(28·프랑스/모로코)가 UFC 데뷔전부터 강렬한 인상을 남겼다. 전 KSW 페더급·라이트급 챔피언인 파르나스는 프랑스 홈팬들 앞에서 UFC 라이트급(70.3kg) 랭킹 10위 '행맨' 댄 후커(36·뉴질랜드)를 1라운드에 쓰러뜨리며 단숨에 자신의 이름을 세계에 알렸다.

파르나스는 6일(한국시간) 프랑스 파리 아코르 아레나에서 있었던 'UFC 파이트 나이트: 후커 vs 파르나스' 메인이벤트에서 후커를 1라운드 2분25초 만에 TKO로 제압했다.

UFC 데뷔전이라는 부담은 찾아보기 어려웠다. 파르나스는 경기 초반부터 적극적인 킥으로 후커의 거리를 견제했고, 긴 리치를 가진 후커가 공격을 시작하기 전에 먼저 움직이며 경기 흐름을 가져왔다.

후커 역시 쉽게 물러서지 않았다. 오랜 UFC 경력을 가진 베테랑답게 자신의 거리를 유지하며 반격을 준비했다. 그러나 파르나스의 움직임은 예상보다 빨랐고, 킥을 중심으로 한 공격은 후커가 자신의 타격전을 펼칠 시간을 허용하지 않았다.

결국 승부는 1라운드 중반에 결정됐다. 파르나스가 보디킥으로 후커의 몸통을 가격했고, 이어 헤드킥을 연결했다. 후커가 흔들리는 순간 파르나스는 왼손 훅을 적중시킨 뒤 연속 펀치를 퍼부었다. 후커가 제대로 방어하지 못하자 심판이 경기를 중단했다. 불과 2분25초 만의 TKO였다.

프랑스 홈팬들의 환호 속에서 파르나스는 UFC 첫 경기를 완벽한 피니시로 장식했다. 미국 스포츠 매체 '스포츠넷(Sportsnet)'도 파르나스가 보디 공격으로 상대의 완전히 흔들어버린 뒤 에 충격을 회복할 사이도 없이 연타를 퍼부어 경기를 끝냈다고 전했다.

살라딘 파르나스에게 UFC 데뷔전은 큰 압박이 되지 않았다.
살라딘 파르나스에게 UFC 데뷔전은 큰 압박이 되지 않았다.UFC 제공

초반부터 압도한 킥 싸움… 후커의 반격 기회조차 허용하지 않았다

파르나스의 이번 승리에서 가장 눈에 띈 부분은 경기 운영이었다. 그는 경기 시작부터 킥을 적극적으로 활용하며 후커의 공격 거리를 계속해서 잠식해갔다.

후커는 라이트급에서 긴 신장과 리치를 활용하는 대표적인 타격가다. 상대가 가까이 들어오면 강한 니킥과 펀치로 받아칠 수 있고, 거리를 유지하면서도 킥을 활용할 수 있는 선수다. 그런 후커를 상대로 파르나스는 정면에서 무작정 난타전을 벌이지 않았다.

먼저 다리를 공격하고 몸통을 노리면서 후커의 움직임을 제한했다. 그러면서 상대의 반응을 확인한 뒤 순간적으로 공격 강도를 높였다. 결정적인 보디킥도 그런 흐름에서 나왔다. 몸통을 맞은 후커의 움직임이 둔해지자 파르나스는 곧바로 헤드킥을 연결했다. 이어 왼손 훅과 펀치를 연속으로 꽂아 넣으며 경기를 마무리했다.

이는 파르나스가 KSW에서 보여줬던 장점과도 연결된다. 파르나스는 페더급과 라이트급에서 모두 정상에 오른 경험이 있는 선수다. 체급을 오가면서도 빠른 움직임과 다양한 킥을 활용해 상대를 무너뜨리는 파이팅 스타일을 보여줬다.

특히 상대가 UFC 랭킹 10위라는 점에서 의미가 더욱 크다. UFC에 처음 입성한 선수가 상위권 베테랑을 상대로 자신의 공격 색깔을 그대로 구현했고, 판정까지 가지 않은 채 1라운드 피니시를 만들어냈다. UFC라는 새로운 무대에서도 파르나스의 경기력이 통할 수 있다는 것을 제대로 보여준 셈이다.

살라딘 파르나스의 다음 상대도 10위권내 랭커가 될 것으로 예상된다.
살라딘 파르나스의 다음 상대도 10위권내 랭커가 될 것으로 예상된다.UFC 제공

강력한 다크호스, UFC 톱10 뒤흔들 변수될까?

이번 승리로 파르나스는 통산 전적을 24승 2패로 끌어올렸다. 최근에는 타단체 경기를 포함해 6연속 (T)KO 승리를 기록했다. 단순히 UFC에 데뷔했다는 수준을 넘어, 이미 라이트급 상위권에서 경쟁할 수 있는 선수라는 것을 결과로 증명했다.

무엇보다 후커를 꺾었다는 것이 크다. 후커는 오랜 기간 UFC 라이트급에서 활동한 베테랑으로, 상위권 선수들과 꾸준히 경쟁해왔다. 그런 선수를 1라운드 2분 25초 만에 무너뜨린 만큼 파르나스의 다음 UFC 랭킹에도 관심이 쏠릴 수밖에 없다.

UFC 공식 랭킹은 경기 결과에 따라 변동되기 때문에 정확한 순위는 차기 랭킹 발표를 지켜봐야 한다. 다만 UFC 데뷔전에서 10위 선수를 확실하게 꺾었다는 점을 고려하면 파르나스가 곧바로 라이트급 톱10에 진입할 가능성은 충분하다.

파르나스 역시 더 높은 곳을 바라보고 있다. 경기 후 UFC와의 인터뷰에서 다음 상대로 전 UFC 페더급 챔피언 맥스 할로웨이를 지목했다. 그는 할로웨이를 '레전드'라고 평가하면서 "항상 지켜봐 왔고, 가장 강한 선수들과 싸우고 싶다"는 뜻을 밝혔다.

물론 한 경기만으로 UFC 정상급 선수들과의 경쟁력을 판단하기는 어렵다. 라이트급은 UFC에서도 가장 치열한 체급 중 하나다. 상위권에는 정상급 레슬러와 타격가들이 포진해 있고, 경기 스타일 역시 매우 다양하다.

그러나 출발만큼은 완벽했다. 파르나스는 UFC 데뷔전에서 랭킹 10위 후커를 상대로 주저하지 않았고, 자신의 킥과 스피드, 결정력을 모두 보여줬다. 무엇보다 홈팬들이 지켜보는 메인이벤트에서 1라운드 피니시를 만들어내며 프랑스 MMA의 새로운 스타가 될 가능성을 확실하게 보여줬다.

KSW 페더급과 라이트급을 모두 정복했던 파르나스에게 UFC는 새로운 도전이었지만 첫 번째 시험을 깔끔하게 통과해냈다. 10위권내 랭커와의 경기가 예상되는 다음 승부에서도 임팩트를 이어갈 수 있을지 귀추가 주목된다.

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