AG 차출·부상 공백 속 정경호 감독의 미친 '승부수'

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강원FC 정경호 감독아시안 게임 차출 그리고 주축 자원들의 부상 공백이 있었지만, 정경호 감독은 이 악재를 완벽하게 극복해 내는 승부수를 통해 승리를 가져왔다.정경호 감독이 이끄는 강원FC는 6일 오후 7시 안양종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드 유병훈 감독의 FC안양에 2-0 승리를 거뒀다.이로써 강원은 10승 10무 6패 승점 40점 4위, 안양은 8승 10무 9패 승점 34점 8위에 자리했다.원정을 떠나온 강원은 최근 위기였다. 최근 공식전 9경기에서 단 1승에 그치고 있었고, 8월에는 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프에서도 탈락했다. 특히 김병지 대표이사를 둘러싼 문제가 연이어 터지며 내 외부적으로 상당히 흔들렸다.상대는 10년 동안 승리를 챙기지 못했던 안양. 최근 유병훈 감독의 사퇴 번복과 함께 팀 내부적으로 똘똘 뭉쳤기에, 경기는 쉽게 흘러가지 않을 거로 예고됐다.쉽지 않은 상황 속 강원은 선수단 공백이 이어지며 골머리를 앓고 있었다. 이번 시즌 핵심 풀백으로 성장한 송준석은 최근 김천 상무로 입대했고, 최전방 비밀병기 최병찬과 수비 핵심 강투지, 임대생 고영준은 부상으로 인해 스쿼드에서 제외됐다.특히 이번 달부터 시작되는 아이치·나고야 아시안 게임 대표팀에 참가하기 위해 차출된 이기혁, 이승원, 신민하까지 빠지면서 정 감독은 골머리를 앓아야만 했다. 또 이번 시즌에도 압도적인 파괴력을 선보이고 있는 김대원마저 근육 부상으로 인해 선발로 출격하지 못했다.수많은 자원들의 공백이 발생한 가운데 정 감독은 과감한 변화를 통해 안양전을 준비했다. 중앙 수비진에는 신민하, 강투지, 이기혁이 빠진 가운데 이번 여름 수혈한 좌측 풀백 카림과 박호영을 넣었다. 특히 서민우를 중앙 수비로 내리는 결단을 통해 3백을 형성했다.이는 확실한 효과를 봤다. 빌드업에 강점을 보유한 서민우는 패스로 공격 시발점 역할을 톡톡히 해냈고, 박호영은 김운을 완벽하게 봉쇄했다. 특히 좌측 스토퍼로 나선 카림은 전반 20분 강력한 슈팅으로 선제골을 터뜨렸고, 수비 상황에서도 중앙·측면을 완벽하게 막아냈다.공격에서도 정 감독의 승부수는 빛을 발휘했다. 공격 선봉장 김대원이 벤치로 내려간 상황 속 측면 공격이 장점인 제시와 압박 능력이 좋은 김건희를 넣으며 변칙 압박 전술을 구사했다.이에 더해 측면에는 김도현·모재현과 같이 기동성이 좋은 자원들을 투입하며 안양 수비진을 차례로 괴롭혔다. 이는 최근 흔들리고 있는 안양 수비진을 공략하기 위함이었고, 전략은 완벽하게 성공했다.후반 10분 측면을 꾸준하게 흔들었던 모재현의 크로스를 받은 김건희가 추가 득점을 넣었다. 또 4분 뒤에는 안양 수비진 실수를 틈타 모재현이 정교한 슈팅으로 김정훈 골키퍼를 완벽하게 속였다.대표팀 차출 그리고 부상자 발생이라는 변수가 있었으나 정경호 감독은 남아있는 자원들의 장점을 확실히 살리며 달콤한 승점 3을 맛봤다.이번 경기가 주는 의미는 남달랐다. 10년 묵은 안양전 무승 징크스 탈피는 물론, 다가오는 리그·아시아 챔피언스리그2(ACLT)로 이어지는 빡빡한 일정 속 강원이 충분히 이를 이겨낼 수 있다는 희망을 줬기 때문.짜릿한 승리를 챙긴 정경호 감독은 경기 후 "준비 과정에서 여러 선수의 부상으로 인해 센터백 조합을 맞추기 힘들었고, 어떻게 준비할지 많이 고민했다"라고 운을 뗐다.이어 "결과를 가져오기 위해 준비해야 해서 상대가 잘하는 걸 막으면서 기존 선수의 장점을 어떻게 살릴지 고민했다. 선수들과 소통을 많이 했다. 멤버가 많지 않은 상황에서 어떻게 경기해야 하는지 물었다"라며 "그런 점에서 오늘 계획이 나왔고, 승리로 나온 것 같다"라고 활짝 웃었다.한편, 강원은 오는 9일 홈으로 돌아가 전북 현대와 리그 2위 자리를 놓고 격돌하게 된다.