무거운 소재의 두 영화, 관객에게 제대로 닿으려면

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영화 '경주기행의 한 장면롯데엔터테인먼트
최근 관람한 두 편의 한국 영화는 다음과 같은 질문을 하도록 했다. "좋은 의도가 좋은 영화를 만드는 것일까?", "선한 주제를 위해 소재들은 소비되어도 되는 것일까?", "영화의 메시지는 과연 어떻게 관객들에게 명확히 전달될 수 있을까?" 이 질문들에 대한 한 가지 공통된 대답은 바로 개연성일 것이다.
영화 <경주기행>의 마지막 장면은 이정은 배우(옥실 역)의 투혼이 빚어낸 명장면이었다. 자신의 딸을 죽인 살인범을 벌하는 어머니의 행동은 처절하다 못해 비장하고 숭고하기까지 하다. 하지만 그게 다였다. 이 순간을 위해 앞의 모든 장면이 소비된 듯했다. 그것도 조금은 어설프게 말이다.
영화 <비광>은 제목인 '비광'을 드러내고자 하는 의도가 역력했다. 강간 학생들이나 정치인들, 기자들은 영화 제목을 띄우기 위한 장치처럼 보였다. 오히려 영어 제목인 <한 가족의 초상(Portrait of a Family)>이 더욱 어울릴 뻔했다.
<경주기행>에서 옥실과 세 딸 장주·영주·동주는 8년 전 수학여행을 떠난 뒤 돌아오지 못한 막내 경주의 생일을 맞아 경주로 향한다. 단체 티셔츠까지 맞춰 입은 가족의 모습은 평범하고 화목한 여행을 연상시키지만, 봉고차 트렁크에는 낯선 남자가 실려 있다. 이 여행의 목적이 관광이 아니라 복수라는 사실이 드러나면서 영화는 가족의 상처와 복수라는 무거운 질문을 꺼내 든다.
문제는 복수의 당위성이 관객의 감정을 움직이는 것과 복수의 과정이 영화적으로 설득력을 갖는 것은 별개의 문제라는 데 있다. 딸을 잃은 어머니의 고통은 충분히 이해할 수 있다. 가족이 오랜 시간 상실을 견디며 살아왔다는 설정 역시 강한 정서적 기반이 된다. 그러나 관객이 그 가족의 행동에 끝까지 따라가려면 '왜 저렇게까지 할 수밖에 없었는가'에 대한 서사가 더 촘촘하게 쌓여야 한다.
특히 마지막 장면에서 이정은의 연기가 강렬할수록 역설적으로 그 이전 장면들의 허술함이 더욱 도드라진다. 배우는 인물의 감정을 온몸으로 밀어붙이지만, 관객은 그 감정이 폭발하기까지의 과정에서 충분한 준비를 하지 못했다. 훌륭한 연기가 서사의 빈틈을 메울 수는 있지만, 서사 자체를 대신할 수는 없다. 명장면 하나가 영화 전체를 구원하기 어려운 이유다.
<경주기행>이 던지는 '복수는 과연 누구를 위한 것인가'라는 질문은 흥미롭다. 딸을 잃은 부모에게 복수는 정의처럼 느껴질 수 있다. 그러나 영화가 그 복수의 정당성을 관객에게 설득하려면 피해자의 상처뿐 아니라 복수를 실행하는 사람의 내면적 갈등과 그 선택이 가져오는 결과까지 충분히 유기적으로 설득력 있게 보여줘야 한다. 그렇지 않으면 복수는 인간의 비극이 아니라 극적인 결말을 위한 장치로 소비되고 만다.
<비광>은 가족이라는 보다 넓은 틀 안에서 상처와 의심, 사회적 낙인과 미디어의 폭력성을 다룬다. 화려한 삶을 살아온 야구 스타 중구와 배우 남미는 중구의 딸 동주가 등장하면서 관계가 깨지고, 8년 뒤 우림천 여중생 사망 사건의 유력 용의자로 동주가 지목되면서 다시 얽힌다. 가족을 둘러싼 과거의 악연이 현재의 사건과 연결되면서 영화는 한 가족의 위기와 사회적 시선을 함께 바라본다.