무거운 소재의 두 영화, 관객에게 제대로 닿으려면

▲영화 <비광> 스틸컷 ㈜플레이그램, ㈜콘텐츠지오

이 영화에서 눈에 띄는 것은 사회적 소재가 지나치게 전면으로 나선다는 점이다. 성폭력 사건, 정치인, 언론에 대한 비판 등 현실에서 충분히 무거운 의미를 갖는 소재들이 등장하지만, 그것들이 인물의 삶 속에서 자연스럽게 발생하는 사건이라기보다 영화가 말하고 싶은 메시지를 전달하기 위해 배치된 듯한 인상을 준다. 관객이 인물에게 몰입하기 전에 영화가 먼저 '이것을 보라'고 손가락질하는 순간, 메시지는 오히려 힘을 잃는다.



영화에서 사회적 메시지는 클수록 좋은 것이 아니다. 오히려 관객이 등장인물의 삶을 따라가다가 어느 순간 그 안에 담긴 사회적 문제를 발견하도록 만드는 편이 훨씬 강력하다. 가족의 갈등을 따라가다 성폭력 문제를 생각하게 하고, 한 아이의 억울함을 따라가다 여론과 언론의 폭력을 생각하게 하는 방식이다. 메시지가 서사를 끌고 가는 것이 아니라 서사가 메시지를 만들어내야 한다.



그런 점에서 두 영화는 서로 다른 방식으로 같은 문제를 보여준다. <경주기행>은 마지막의 강렬한 복수 장면을 위해 앞선 이야기들이 충분히 축적되지 못했고, <비광>은 전달하고 싶은 사회적 의미가 너무 선명하게 드러나면서 인물과 사건이 그 메시지를 위한 수단처럼 보인다. 하나는 결말이 서사를 앞서고, 다른 하나는 메시지가 서사를 앞선다.



물론 두 영화가 다루는 소재와 문제 의식 자체를 탓할 수는 없다. 가족의 상실, 복수, 학교폭력, 성폭력, 미디어의 선정성, 사회적 낙인은 모두 지금 우리 사회가 진지하게 바라봐야 할 문제다. 좋은 영화는 반드시 가벼운 이야기를 다룰 필요도 없다. 오히려 불편하고 무거운 현실을 영화적으로 끌어안는 것이 영화의 중요한 역할 가운데 하나일 수 있다.



그러나 좋은 소재가 좋은 영화로 자동 변환되는 것은 아니다. 선한 메시지가 영화의 완성도를 보증하지도 않는다. 오히려 사회적 의미가 큰 작품일수록 소재를 다루는 방식에는 더 높은 수준의 책임이 요구된다. 실제 고통과 피해를 이야기의 재료로 사용할 때, 그것이 단순히 관객의 분노와 눈물을 끌어내기 위한 장치로 소비되고 있지는 않은지 끊임없이 질문해야 하기 때문이다.



결국 영화의 설득력은 '무엇을 말하느냐'보다 '어떻게 말하느냐'에서 나온다. 인물이 왜 그런 선택을 하는지, 사건이 왜 그렇게 전개되는지, 하나의 행동이 다음 사건을 어떻게 만들어 내는지가 납득 될 때 관객은 비로소 영화의 세계 안으로 들어간다. 개연성은 단순히 이야기의 앞뒤가 맞는다는 뜻이 아니다. 인물과 사건, 감정과 메시지가 서로 유기적으로 연결되어 있다는 뜻이다.



<경주기행>과 <비광>을 보고 난 뒤 남은 아쉬움은 바로 그 지점에 있다. 두 영화 모두 관객에게 던지고 싶은 질문이 분명하고, 소재 역시 충분히 강렬하다. 하지만 좋은 의도와 선한 주제만으로 관객의 마음까지 움직일 수는 없다. 영화가 말하고 싶은 것이 클수록 이야기는 오히려 더 섬세해야 한다. 관객이 메시지를 '전달 받는' 것이 아니라 인물의 삶을 따라가며 스스로 '발견하게' 할 때, 영화의 질문은 비로소 관객의 질문이 된다.

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