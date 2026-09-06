경인더비 셋 다 이긴 FC 서울... 석연치 못한 판정 억울한 인천 유나이티드

심재철

2분 20초 인천 유나이티드 수비수 김건희(파랑 유니폼 4번)에게 퇴장 명령이 나온 직후 선수들이 고형진 주심에게 억울함을 호소하고 있다.이에 당사자 김건희를 포함하여 인천 유나이티드 선수들이 고형진 주심에게 억울함을 호소했지만 VAR 온 필드 리뷰 절차조차 없이 최초 판정을 그대로 밀고 나가 3분부터 후반 추가 시간 5분도 다 끝날 때까지 인천 유나이티드는 10명으로 뛰어야 했다. 고형진 주심의 판정대로라면 상대 골키퍼를 향해 공격수가 공을 몰고 들어갈 때 공을 향한 도전 이외에는 수비수가 미세한 신체 접촉도 피하기 위해 육상 트랙 경기처럼 구분된 레인에서 뛰어야 한다는 것이다.센터백 빈 자리를 채우기 위해 날개 공격수 이동률을 11분에 빼고 박경섭을 들여보낸 인천 유나이티드는 전반을 실점 없이 버텼지만 60분 36초에 뼈아픈 자책골을 내주며 0-1로 패하고 말았다. FC 서울 후반 교체 선수 문선민이 왼쪽 측면에서 오른발로 올려준 인스윙 크로스를 이승모가 오른발 발리 패스로 방향을 바꿨을 때 골문 바로 앞 수비수 이주용이 왼발을 잘못 내민 것이다.그동안 말도 많고 탈도 많았던 문진희 심판위원장이 8월 3일 사퇴한 이후 대한축구협회는 프로심판평가협의체 7인 체제를 개편한다고 8월 25일 밝히면서 한국프로축구연맹 쪽 추천위원 3인을 모두 비심판 출신으로 구성한다고 했지만 최근 K리그를 포함하여 WK리그에서도 심각한 판정 문제가 여전하다. 프로심판평가협의체만 개편, 정비할 것이 아니라 실제 현장에서 더 강력한 오심 예방 프로토콜이 작동할 수 있도록 과감하게 잘라내고 손봐야 한다.주부심 모두 FIFA(국제축구연맹) 공인 심판이 맡은 이번 게임에서 석연치 못한 판정은 김건희의 퇴장 순간만이 아니다. 20분에 FC 서울 클리말라에게 선언된 오프 사이드 판정도 윤재열 1부심 위치가 엉뚱한 곳이어서 벌어진 해프닝 수준이었고, 인천 유나이티드 FC의 유망한 공격 기회(25분)를 저지하기 위해 중앙선 부근에서 무고사를 노골적으로 잡아 넘어뜨린 FC 서울 김진수에게는 구두 경고조차 없이 상황이 끝나고 말았다.28분에는 FC 서울 클리말라가 인천 유나이티드 골문 바로 앞으로 달려나갈 때 수비수가 의도적으로 내뻗은 팔에 걸려 크게 넘어지는 일이 발생했지만 역시 주심이나 1부심, VAR 담당 최현재 주심은 그냥 넘어가고 말았다. 이에 분개한 클리말라는 영어 욕설이 담긴 듯한 말을 여러 차례 내뱉었지만 이 장면은 TV 중계 화면으로만 지나가고 말았다. 축구 규칙으로 공격적, 모욕적 또는 욕설이 담긴 언어 사용의 경우에는 퇴장 명령을 내리게 되어 있다.