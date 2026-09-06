경인더비 셋 다 이긴 FC 서울... 석연치 못한 판정 억울한 인천 유나이티드

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14분, FC 서울 이승모가 강력한 오른발 중거리 슛으로 인천 유나이티드 골문을 노리는 순간심재철
이제 FC 서울(1위)은 8일(화) 오후 7시 30분 울산 HD(3위)를 만나러 문수경기장으로 찾아가며, 인천 유나이티드 FC(9위)도 같은 날 같은 시각 부천 FC 1995(10위)를 인천 축구전용경기장으로 불러 또 하나의 치열한 032 더비 매치를 준비한다.
2026 K리그1 결과
(9월 5일 토요일 오후 7시, 서울 월드컵경기장)
★ FC 서울 1-0 인천 유나이티드 FC
[골, 도움 기록 : 이주용(60분 36초,자책골)]
- 공식 관중 : 28,288명
- 심판 : 주심 고형진, 1부심 윤재열, 2부심 김태형, VAR 최현재
- 퇴장 : 김건희(2분 20초, 트리핑)
◇ FC 서울
(4-4-2 감독 : 김기동)
FW : 클리말라(72분↔후이즈), 손정범(46분↔문선민)
MF : 안데르손, 바베츠, 이승모(79분↔황도윤), 정승원
DF : 김진수, 로스, 박성훈(46분↔이한도), 최준
GK : 구성윤
◇ 인천 유나이티드 FC
(4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 무고사(57분↔김성민), 이청용(69분↔페리어)
MF : 정치인(46분↔제르소), 이민혁, 서재민(69분↔김영환), 이동률(11분↔박경섭)
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순
GK : 김동헌
◇ 2026 K리그1 현재 순위표
1 FC 서울 59점 18승 5무 4패 53득점 21실점 +32
2 전북 현대 42점 11승 9무 7패 34득점 23실점 +11
3 울산 HD 41점 12승 5무 10패 41득점 37실점 +4
4 제주 SK 39점 10승 9무 8패 31득점 27실점 +4
5 강원 FC 37점 9승 10무 6패 30득점 24실점 +6
6 대전하나 시티즌 35점 9승 8무 10패 40득점 32실점 +8
7 포항 스틸러스 35점 10승 5무 12패 24득점 31실점 -7
8 FC 안양 34점 8승 10무 8패 33득점 39실점 -6
9 인천 유나이티드 FC 34점 9승 7무 10패 32득점 29실점 +3
10 부천 FC 1995 31점 7승 10무 10패 28득점 34실점 -6
11 김천 상무 27점 4승 15무 7패 24득점 32실점 -8
12 광주 FC 12점 1승 9무 16패 16득점 57실점 -41☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기