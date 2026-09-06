골대에 가로막힌 환상 슈팅, 이른 교체로 확인된 이강인의 존재감

연합뉴스

지난 8월 9일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이 시리즈 맨체스터 시티와 AT 마드리드의 친선경기. AT마드리드 이강인이 출전하고 있다.이강인의 리그 2호골이 골대에 막혀 아쉽게 불발됐다. 아틀레티코 마드리드는 수비 불안으로 불의의 일격을 당하며 시즌 첫 패배를 기록했다.아틀레티코는 지난 5일(아래 한국시간) 스페인 빌바오에 위치한 에스타디오 산 마메스에서 열린 2026-27 스페인 라리가 4라운드 빌바오와의 경기에서 0-3으로 패했다.개막 이후 3경기에서 2승1무로 순조로운 출발을 보이던 아틀레티코는 시즌 첫 패배를 기록하며 7위로 추락했다. 반면 빌바오는 개막 후 2연패 뒤 2연승의 상승세를 이어갔다.이강인은 이날도 리그 3경기 연속 선발 출전의 기회를 잡았다. 4-4-2 포메이션에서 아데몰라 루크먼와 투톱을 이루며 최전방을 누볐다. 전반 3분 페널티 박스 오른쪽 침투 이후 감각적인 드리블로 수비를 제친 뒤 오른발 슈팅을 시도했지만 공은 간발의 차이로 반대편 골대를 강타하며 튀어나왔다. 이날 경기에서 아틀레티코가 보여준 가장 위협적인 장면이었다. 지켜보던 디에고 시메오네 감독도 두 손으로 얼굴을 감싸쥐고 아쉬움을 감추지 못했다.이강인은 이후로도 활발하게 전방과 측면을 오가며 찬스를 만들어냈다. 전반 23분에는 페널티 박스 정면에서 달려드는 상대 수비를 융니한 뒤 오른쪽으로 침투하는 알렉스 바예나에게 완벽한 일대일 슈팅 찬스를 열어줬다. 하지만 바예나의 슈팅은 우나이 시몬 골키퍼의 선방에 막혔다.이어 32분에도 바예나와 콤비플레이를 통하여 위협적인 플레이로 코너킥을 얻어냈다. 38분에는 오른쪽 측면에서 중앙으로 드리블 돌파에 이어 왼발 슈팅까지 연결했으나 수비벽에 막히고 말았다. 39분에는 상대 진영에서 베르치체를 향한 한 발 늦은 태클을 시도하다가 주심으로부터 옐로카드를 받는 아쉬운 장면도 있었다.아틀레티코는 시종일관 공세를 펼치고도 득점을 만들어내는 데 실패했고 결국 후반들어 역공을 당했다. 후반 시작 1분 만에 문전으로 쇄도한 니코 윌리암스의 헤더로 선제 실점을 허용했다. 다시 2분만에 후에 페널티박스 안에서 로베르트 나바로의 왼발슈팅을 허용하며 두번째 골까지 내주고 말았다.점수차가 벌어지자 시메오네 감독은 분위기 전환을 위하여 교체카드를 꺼내들었다. 후반 13분 이강인은 훌리안 알바레스와 교체되어 그라운드를 빠져나왔다. 2라운드 비야레알전(67분), 3라운드 세비야전(72분)보다 이른 58분만에 경기를 마쳤다.시메오네 감독은 4명의 선수를 대거 교체하며 승부수를 띄웠다. 그러나 결과적으로 이강인을 일찍 뺀 것은 오히려 악수가 됐다. 대신 투입된 알바레스는 한 차례 슈팅을 제외하면 별다른 존재감을 보여주지 못했다. 다른 공격자원인 루크먼과 바에나, 시메오네, 코케 등 역시 빌바오의 수비에 꽁꽁 묶이며 이렇다 할 활약이 없었던 것은 마찬가지였다.아틀레티코는 답답한 경기를 펼친 끝에 후반 45분 오이안 산세트에게 쐐기골까지 허용하며 결국 0대3 완패를 당했다. 3라운드까지 연속 멀티골 포함 7골을 몰아쳤던 아틀레티코의 시즌 첫 무득점 경기였다. 빌바오의 골키퍼 시몬은 이날 아틀레티코의 유효슈팅 5회를 모두 막아내는 활약으로 경기 MOM(최우수선수)로 선정됐다.이날 이강인은 패스 성공률 78%(18/23) 슈팅 2회(유효 0), 결정적 기회 창출 1회, 드리블 성공률 100%(3/3), 지상 볼경합 4회(4/8)등을 기록했다. 전반적으로 출전시간 대비 무난한 활약이었다고 할수 있다. 하지만 전반 3분만에 골대를 맞고 튀어나온 첫 슈팅이 득점으로 연결되었다면 이날의 경기흐름이나 활약상에 대한 평가가 완전히 바뀔 수 있었기에, 이강인에게는 아쉬운 경기가 되어버렸다.스페인 매체 '아스'는 이날 아틀레티코의 경기력을 분석하며 "이강인은 경기 초반 첫 번째 기회에서 경기의 흐름을 바꿀 수 있었다. 적극적으로 공간을 찾아다니며 찬스를 만들었다"고 이강인의 활약을 긍정적으로 평가했다.다른 선수들에 비하여 움직임이 그리 나쁘지 않았던 이강인을 조기 교체한 것은, 전반에 받은 경고 때문이었을 가능성이 높다. 결과적으로 이강인이 일찍 빠지면서 오히려 그의 존재감이 더 부각된 측면도 있었다. 아틀레티코는 이강인을 벤치로 불러들인 이후 창의적인 전진 패스를 찔러넣어줄 선수가 보이지 않아서 공격이 더 답답해지는 문제점을 드러냈다.시메오네 감독은 이적생 이강인을 1라운드 교체투입에 이어 3연속 선발로 기용하는 등, 리그 전경기에서 중용하며 전력의 핵심으로 활약하고 있다. 이강인은 올 시즌 공격진의 핵심으로 라리가에서 4경기에 1골 1어시스트를 기록하며 새로운 팀에 순조롭게 적응해가고 있다. 하지만 풀타임을 소화할수 있는 체력과 슈팅 정확도를 끌어올리는 것은, 앞으로 이강인이 보완해야 할 숙제로 남았다.