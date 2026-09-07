빌보드 1위 노래, 사실은 훔친 곡이라면?

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영화 <싱 어게인> 스틸컷(주)바이포엠스튜디오
03.
사실 처음부터 릭과 대니 두 인물은 서로 다르게 디자인되어 있다. 릭은 좋은 곡을 만들 수 있는 능력이 있고 공연도 능숙한 인물이지만, 대니는 음악이 자신의 몸을 통과하는 순간 어떻게 관객에게 전달되어야 하는지를 본능적으로 알고 있는 스타다. 두 사람이 만나 처음으로 합을 맞추게 되는 결혼식 장면에서도 이 차이는 선명하게 드러난다. 보이밴드 출신이라는 이유로 대니를 얕잡아 보던 릭이 함께 노래한 뒤에 그 능력을 인정하는 이유도 여기에 있다. 자신이 평생 바라왔던 재능을 대니로부터 발견했기 때문이다.
대니는 '빌보드 핫 100' 1위에 월드 투어, 심지어 그래미 수상까지 점쳐지는 성공 앞에서 연락 한번 하지 않고 곡의 출처도 인정하지 않으며 자연스럽게 노래를 훔친다. 이후 릭에게 혼자서는 그 음악을 히트시킬 수 없었을 것이라는 취지로 항변하는 모습이 단순한 허언으로만 들리지 않는다. 그렇다면, 노래를 처음 만든 사람과 그 노래가 가진 모든 가능성을 열어 세상에 전달하는 사람 가운데 더 중요하게 여겨져야 하는 것은 어느 쪽일까. 명확한 해답은 두 사람 모두의 공동 작업에 대한 크레딧을 인정하는 것이지만, 이 영화의 경우처럼 현실이 항상 그렇게만 움직이는 것은 아니다. 노래 한 곡이 세상에 나오기까지는 작곡과 편곡, 프로듀싱과 가창, 마케팅까지 수많은 힘이 동시에 필요하기 때문이다. 다시 말하면, 이 작품에 놓은 서로 다른 두 인물은 그 복잡한 과정을 영세한 웨딩 밴드 싱어와 유명 팝스타 사이의 충돌 속에 압축하기 위해 만든 대상이 된다.
04.
"왜 이 꼴이 된 줄 알아? 빌어먹을 노래 한 곡 때문에."
한편, 그런 대니의 태도에 분노하는 릭의 모습을 돈과 명예로만 설명할 수는 없다. 물론 작곡가라는 타이틀이 주어졌다면 경제적으로나 사회적으로 인생이 바뀌었을 것은 분명하다. 처음에는 릭도 그렇게 생각한다. 이 문제에 대해 집착하게 되면서 밴드 동료들과 충돌하며 직업을 잃게 되기도 하고, 가족을 태운 채 사고를 내며 아내 레이첼과의 관계도 크게 틀어지게 된다. 무엇보다 오래전 자신이 더블린과 가족을 선택했던 삶 자체를 커리어 실패의 원인으로 삼기 시작한다.
이 지점에서 영화는 산업에서 개인의 선택으로 조금 더 가까이 카메라를 들이민다. 딸이 태어난 뒤에 밴드 활동을 멈추고 음반사와의 계약이 끝나던 때에 '그때 다른 선택을 했었다면 지금은 어떤 모습일까?'라는 문장에 대한 물음이다. 대니의 성공은 릭으로 하여금 자신도 충분히 성공할 수 있었는데 가족을 선택했기 때문에 기회를 잃었을지도 모른다는 오랜 시간 묻어둔 패배감을 다시 떠올리게 만든다. LA로 떠나는 비행기 안에서 릭이 상상하는 장면, 대니의 무대에 올라 작곡가로 공개적으로 소개받는 장면은 그래서 존재한다. 이후 영화는 그가 자신이 실패했다고 생각하는 지난 선택과 시간을 다시 돌아보고 이해하는 과정으로 수렴하도록 방향을 바꾼다.