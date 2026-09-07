빌보드 1위 노래, 사실은 훔친 곡이라면?

(주)바이포엠스튜디오

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

"우린 록스타가 아니야. 인간 주크박스지."

영화 <싱 어게인> 스틸컷01.많은 관객들은 영화 <원스>(2007)를 통해 존 카니 감독에 대해 알게 되었을 것이다. 더블린의 거리 음악가인 남성(글렌 헨사드 분)과 삶을 위해 꿈을 포기했던 여성(마르게타 이글로바 분)이 노래를 통해 가까워지는 작품이다. 이후에도 존 카니 감독은 계속해서 음악을 소재로 한 작품을 만들어왔다. 삶의 가장 막다른 곳까지 내몰렸던 두 사람이 밴드를 결성해 인생의 동력을 되찾게 되는 과정을 그렸던 <비긴 어게인>(2014)과 1980년대를 배경으로 자신들을 억압했던 가정과 학교를 벗어나 오합지졸 밴드를 만든 소년들의 이야기 <싱 스트리트>(2016)가 있었다. 가장 최근에는 아들과 교류하기 위해 처음 기타를 잡은 싱글맘의 모습을 담아낸 <플로라 앤 썬>(2023)도 빼놓을 수 없다. 그는 현실을 바탕으로 음악이 관계의 일부가 되도록 하는 방식이 자신에게 가장 중요한 부분이라고 여러 차례 밝혀온 바 있다.영화 <싱 어게인> 또한 비슷한 맥락 위에서 완성된 작품이다. 한때 록 밴드의 일원이었지만 지금은 더블린에 정착해 아내 레이첼과 딸 에이자와 함께 살아가며 결혼식 전문 밴드에서 노래하는 릭(폴 러드 분)과 역시 한때 인기 보이밴드의 멤버였지만 솔로 가수로서 새로운 히트곡을 완성해야 하는 대니 윌슨(닉 조나스 분) 사이의 이야기. 다만 작은 변화가 있다면, 이번 영화에서 두 인물은 음악으로 인해 역시 만나게 되긴 하지만, 결과적으로 갈라지게 된다. 관계의 형성이 아닌 다른 질문을 하고자 하는 것이다.02.이번 작품을 형성하고 있는 모든 서사는 두 사람이 처음 만나 함께 공연했던 날 밤, 대니의 방에서 이루어지는 즉흥 세션 장면에서 시작된다. 대니는 지금 자신이 창작하고 있는 곡을 들려주며 릭이 제시하는 멜로디와 가사의 아이디어로 곡을 조금씩 다른 형태로 완성해 간다. 릭 역시 오랫동안 붙들고 있었지만 완성하지 못했던 (훗날 문제가 되는) '노래 쓰는 법'을 들려주며 대니의 의견을 듣는다. 이렇게 두 사람은 서로 음악에 대한 생각을 주고받게 되는데, 그 과정은 어디서부터가 온전히 자신의 것인지, 또 어떤 아이디어가 상대방의 것인지 정확히 알 수 없도록 만든다.이후 대니가 그날 밤 릭이 들려준 음악을 자신의 이름으로 발표하는 과정도 명확하지 않은 부분이 있다. 애초에 릭이 이 노래를 홀로 만드는 과정은 극 안에서 제시되지 않으며, 대니가 자신의 LA 집으로 돌아가 멜로디를 다시 떠올리는 순간 또한 계획적으로 곡을 훔치려는 것이 아닌 기억 속의 음악을 더듬어 옮겨오는 모습으로 그려진다. 그 음악을 듣고 크게 감명받은 여자 친구 마르시아(하바나 로즈 류 분)가 누구를 위한 곡이냐고 묻자 그녀를 위한 것이라고 말하고 만 것이다. 윤리적인 차원에서 그의 행동에 변명의 여지가 있다거나 그 거짓말이 돌이킬 수 없는 방향으로 이야기를 옮겨가기 시작한다는 사실을 부정하려는 것은 아니다. 다만 거대한 악의에 의한 것이 아니라 자신의 욕망에 유리한 방향으로 기억과 사실을 조금씩 바꾸다가 결국 타인의 창작물을 자신의 것으로 만들어버리게 되었다는 점을 말하고 싶다.